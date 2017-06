Champions League: Βασίλισσα του Κάρντιφ και της Ευρώπης η Ρεάλ

Έναν από τους πιο εύκολους διεθνείς τίτλους στην Ιστορία της κατάκτησε απόψε η Ρεάλ Μαδρίτης στο «Millenium Stadium» του Κάρντιφ, που φιλοξένησε τον 62ο τελικό του άλλοτε Κυπέλλου Πρωταθλητριών και νυν Champions League.

Η «βασίλισσα» συνέτριψε τη Γιουβέντους με 4-1 κι έκανε το back to back σε τίτλους στη διοργάνωση ούσα η πρώτη ομάδα του κατορθώνει στη σημερινή μορφή και ονομασία της, με τον Ζινεντίν Ζιντάν στον πάγκο της και τις δύο φορές, 27 χρόνια μετά το ανάλογο επίτευγμα της μεγάλης Μίλαν του Αρίγκο Σάκι.

Η Ρεάλ πανηγύρισε λοιπόν με τον πλέον εμφατικό τρόπο το 12ο τρόπαιο στην Ιστορία της σε 15 τελικούς και παραμένει μακράν η πολυνίκης της διοργάνωσης, καθώς η Μίλαν έχει μείνει στους 7 τίτλους και η Μπαρτσελόνα στους 5.

Αντίθετα, αυτός ήταν ο ένατος χαμένος τελικός για τη Γιουβέντους, που παρέμεινε στα δύο τρόπαια (1985, 1996), ενώ η συλλογή του 39χρονου αρχηγού, Τζίτζι Μπουφόν, παρέμεινε χωρίς το τρόπαιο του Champions League.

Πρόσωπο του αγώνα και MVP του τελικού ήταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο, που με τα δύο γκολ που σημείωσε απόψε (20΄, 64΄) έφτασε τα 600 (!) στην καριέρα του, 105 στο Champions League και 42 τη φετινή σεζόν.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ άνοιξε το σκορ στο Κάρντιφ, αλλά στο 27΄ ο Μάντζουκιτς ισοφάρισε με ένα από τα ωραιότερα γκολ που έχουν σημειωθεί ποτέ στην Ιστορία της διοργάνωσης, όταν στόπαρε με το στήθος στην περιοχή και με απίθανο γυριστό σουτ, έχοντας την εστία στην πλάτη του, νίκησε τον Κέιλορ Νάβας.

Το ημίχρονο έληξε 1-1, με τη Γιουβέντους όχι μόνο να μην απειλείται από τους Ισπανούς αλλά να είναι ανταγωνιστική και καλύτερα στημένη, έχοντας μπλοκάρει τα ατού των αντιπάλων της.

Στο δεύτερο ημίχρονο, όμως, θαρρείς και στο γήπεδο εμφανίστηκε άλλη ομάδα. Η «vecchia signora» κατέρρευσε, καθώς χάνοντας τη μεσαία γραμμή έγινε έρμαιο στις διαθέσεις του Ρονάλντο και της παρέας του.

Το γκολ του Κασεμίρο στο 61΄, με την μπάλα να βρίσκει στο... τακουνάκι του Κεντίρα και να καταλήγει στη δεξιά γωνία του ματαίως εκτιναχθέντα Μπουφόν, προκάλεσε... τρικυμία στο συγκρότημα του Μαξ Αλέγκρι.

Τρία λεπτά αργότερα ο Ρονάλντο σκόραρε το 3-1 και... the game is over για τη Γιουβέντους, που είδε τον Φέλιξ Μπριχ να αποβάλλει τον Κουαδράδο με δεύτερη κίτρινη στο 84΄, πριν από ο Μάρκο Ασένσιο διαμορφώσει το θριαμβευτικό 4-1 στο 90΄.