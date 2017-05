«House of Cards»: Ο Frank Underwood επιστρέφει

Εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλον τον πλανήτη ανυπομονούν για την έναρξη του πέμπτου κύκλου της σειράς «House of Cards», η οποία εκτόξευσε τη δημοτικότητα του ηθοποιού Kevin Spacey αλλά και της τηλεοπτικής του συζύγου, Robin Wright.

Ο πολυαναμενόμενος πέμπτος κύκλος, ο οποίος κάνει πρεμιέρα σήμερα, Τετάρτη 31 Μαΐου, στο δίκτυο Netflix, περιλαμβάνει δέκα επεισόδια, τα οποία θα μεταδίδονται ένα ανά εβδομάδα. Στον κύκλο αυτό δεν συμμετέχει ο δημιουργός της σειράς, συγγραφέας και παραγωγός Beau Willimon. Συγγραφείς είναι οι Melissa James Gibson και Frank Pugliese, βετεράνοι σεναριογράφοι, οι οποίοι νιώθουν τον Frank Underwood (Kevin Spacey) και την Claire (Robin Wright) μέλη της οικογένειάς τους.

Σύμφωνα με το τρέιλερ της σειράς που διένειμε η εταιρεία, στον νέο αυτό κύκλο θα παρακολουθήσουμε τη συνέχεια της προεκλογικής εκστρατείας μεταξύ του Frank και του Will Conway (Joel Kinnaman), ο οποίος διεκδικεί την ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος ενόψει των εκλογών. Ο προηγούμενος κύκλος διακόπηκε κατά τη διάρκεια των προκριματικών εκλογών στις ΗΠΑ. Ο Frank και η Claire είναι αποφασισμένοι να κερδίσουν με κάθε κόστος τον Conway.

Ο προηγούμενος κύκλος είχε κλείσει με τη δημοσίευση άρθρου -σε μεγάλης κυκλοφορίας αμερικανική εφημερίδα- για τις «ραδιουργίες» του Frank, ενώ ταυτόχρονα υπήρχε και η απειλή εθνικής κρίσης, με τη χώρα να βρίσκεται στο χείλος ενός παγκοσμίου πολέμου ενάντια στην τρομοκρατία, έπειτα από τον αποκεφαλισμό ενός Αμερικανού πολίτη, σε ζωντανή αναμετάδοση, από δύο εγχώριους τρομοκράτες που είχαν προσηλυτιστεί σε ένα στρατό φονταμεταλιστών του ισλαμικού κράτους.

Αυτή τη φορά, η δημοφιλής σειρά εμπλουτίζεται με την υποψήφια για Όσκαρ Patricia Clarkson (Six Feet Under, Green Mile, Pieces of April) και τον Campbell Scott (Big Night, Roger Dodger). Στο επιτελείο των ηθοποιών παραμένουν ο Michael Kelly, η Molly Parker και η Neve Campbell.



Η σειρά έχει καταφέρει να είναι από τα πιο δυνατά χαρτιά του Netflix, από την αρχή της προβολής της. Από την πρώτη σεζόν ξεχώρισε. Έχει κερδίσει τρία βραβεία EMMY, συμπεριλαμβανομένου εκείνου της καλύτερης σκηνοθεσίας, για τον διευθυντή παραγωγής David Fincher, ενώ ο 57χρονος Spacey απέσπασε τη Χρυσή Σφαίρα καλύτερου ανδρικού ρόλου σε δραματική σειρά για την ερμηνεία του.

