Ariana Grande: Επιστροφή στο Μάντσεστερ για φιλανθρωπική συναυλία

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Ariana Grande θα δώσει την προσεχή Κυριακή 4 Ιουνίου φιλανθρωπική συναυλία στο «Emirates Old Trafford» στο Μάντσεστερ, στη μνήμη των θυμάτων της πολύνεκρης επίθεσης.

Μαζί με την Ariana Grande, θα ανέβουν στη σκηνή και οι Katy Perry, Coldplay, Miley Cyrus, Justin Bieber, Pharrell Williams, Usher, Take That και ο πρώην τραγουδιστής των One Direction, Niall Horan.

Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν από τη συναυλία θα δοθούν στο έκτακτο ταμείο που συγκροτήθηκε για να παρασχεθεί βοήθεια στους συγγενείς των θυμάτων της επίθεσης, που διαπράχθηκε την Δευτέρα 22 Μάϊου στο τέλος της συναυλίας της Grande στο Μάντσεστερ Αρένα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 22 άνθρωποι και να τραυματιστούν 116, οι περισσότεροι παιδιά και έφηβοι.

