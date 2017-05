Νικόλ Κίντμαν: Η βασίλισσα του 70ού Φεστιβάλ των Καννών

Ήταν η βασίλισσα του φετινού Φεστιβάλ των Καννών, συμμετέχοντας σε τρεις ταινίες και μια σειρά που έλαβαν μέρος στο επίσημο διαγωνιστικό τμήμα. Στα 49 της χρόνια, η Νικόλ Κίντμαν τιμήθηκε, το βράδυ της Κυριακής, με το ειδικό βραβείο του Φεστιβάλ, επισφραγίζοντας μια σημαντική σταδιοδρομία.

Η διάσημη ηθοποιός, που περνά δυναμικά από τις ταινίες με μεγάλη εμπορική επιτυχία στα ανεξάρτητα φιλμ, συμμετείχε στην ταινία «The Beguiled» (Προδότης) -μαζί με τους Κόλιν Φάρελ, Ελ Φάνινγκ και Κίρστεν Ντανστ. Η ταινία, που διεκδικούσε τον Χρυσό Φοίνικα, χάρισε στη Σοφία Κόπολα το βραβείο σκηνοθεσίας.

Ήταν για δεύτερη φορά στον διαγωνισμό με το δράμα φαντασίας του Έλληνα σκηνοθέτη Γιώργου Λάνθιμου, πάλι στο πλευρό του Κόλιν Φάρελ - η ταινία «The Killing of a Sacred Deer» (Ο φόνος ενός ιερού ελαφιού) τιμήθηκε με το βραβείο σεναρίου.

Εκτός διαγωνισμού, συμμετείχε στην ταινία «How to talk to girls at parties» (Πώς να μιλάς σε κορίτσια στα πάρτι), του Αμερικανού Τζον Κάμερον Μίτσελ και στη σειρά «Top of the Lake» της Νεοζηλανδής Τζέιν Κάμπιον, που ανέβηκε σε ειδική προβολή.

Η ηθοποιός -που έχει βραβευτεί με τρεις Χρυσές Σφαίρες και ένα Όσκαρ, το 2003, για την ερμηνεία της ως Βιρτζίνια Γουλφ στις «Ώρες» του Στίβεν Ντάλντρι -, έχει ταξιδέψει επανειλημμένα στις Κάννες.

Φωτογραφήθηκε πάνω στο κόκκινο χαλί στα εγκαίνια του Φεστιβάλ το 2001 για το «Moulin Rouge» του Μπαζ Λούρμαν, στο οποίο υποδυόταν μια πανέμορφη χορεύτρια του καμπαρέ. Μετείχε στο επίσημο διαγωνιστικό τμήμα με το δράμα «Dogville» του Λαρς φον Τρίερ (2003) και με το θρίλερ «Paperboy» του Λι Ντάνιελς (2012) καθώς και με τη βιογραφική ταινία «Γκρέις του Μονακό» του Ολιβιέ Νταχάν, με την οποία άνοιξε η αυλαία του Φεστιβάλ το 2014.

Με περισσότερες από 60 ταινίες στο ενεργητικό της, η ηθοποιός που το περιοδικό «People» είχε ανακηρύξει «την ωραιότερη γυναίκα του κόσμου», το 2002, συνεργάστηκε με μεγάλους σκηνοθέτες, όπως ο Στάνλεϊ Κιούμπρικ, ο Γκας Βαν Σαντ, η Τζέιν Κάμπιον.

«Σας αγαπώ. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να τα ξαναπούμε πολύ - πολύ σύντομα» ήταν το μήνυμα που έστειλε μέσω βίντεο, για την απονομή του ειδικού επετειακού βραβείου, η «βασίλισσα» του φετινού Φεστιβάλ, Νικόλ Κίντμαν, η οποία είχε ήδη αναχωρήσει από τις Κάννες.

