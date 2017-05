Φεστιβάλ Καννών: Γιώργος Λάνθιμος και Ευθύμης Φιλίππου απέσπασαν το Βραβείο Σεναρίου

Έπειτα από δύο εβδομάδες γεμάτες ενδιαφέρουσες προβολές, το 70ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ των Καννών έριξε την αυλαία του, στην αίθουσα Lumiere, με την τελετή λήξης, η οποία είχε οικοδέσποινα την 52χρονη Ιταλίδα ηθοποιό Μόνικα Μπελούτσι.

Ο Γιώργος Λάνθιμος και ο Ευθύμης Φιλίππου, για την ταινία «A Killing of a Sacred Deer» (Ο φόνος ενός ιερού ελαφιού), απέσπασαν το βραβείο Σεναρίου εξ ημισείας με την Λιν Ράμσεϊ, για την ταινία «You Were Never Really Here». Πρόκειται για τη δεύτερη αγγλόφωνη ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, με συνεργάτη πάλι τον σεναριογράφο Ευθύμη Φιλίππου και πρωταγωνιστές αυτή τη φορά την Νικόλ Κίντμαν και τον Κόλιν Φάρελ.



Τους σταρ του Λάνθιμου πλαισιώνουν οι Μπάρι Κέογκαν, Ράφι Κάσιντι, Σάνι Σούλτζιτς, Μπιλ Καμπ και η Αλίσια Σίλβερστοουν. Η υπόθεση της ταινίας είναι εμπνευσμένη από τραγωδία του Ευριπίδη και επικεντρώνεται στον Στίβεν (Κόλιν Φάρελ), χαρισματικό χειρουργό, και σε έναν έφηβο που επιδιώκει να τον εντάξει στην κατακερματισμένη του οικογένεια. Όταν οι πράξεις του νεαρού γίνονται δραματικά κυνικές, η ιδεατή ζωή του Στίβεν γκρεμίζεται, ωθώντας τον να πράξει μια αδιανόητη θυσία.

Στην τελετή απονομής των βραβείων, η κριτική επιτροπή των Πέδρο Αλμοδόβαρ (πρόεδρος), Πάολο Σορεντίνο, Μάρεν Άντε, Γουίλ Σμιθ, Φαν Μπίνγκμπινγκ, Τζέσικα Τσάστεϊν, Παρκ Τσαν-Γουκ, Ανιές Ζαουί και Γκαμπριέλ Γιαρέν, επέλεξε να βραβεύσει με τον Χρυσό Φοίνικα την ταινία «The Square» του Ρούμπεν Όστλουντ.

Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής απονεμήθηκε στην ταινία «120 Βattements par Μinute» του Ρομπέν Καμπιγιό, ενώ η ταινία «Loveless» του Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ, ένα από τα φαβορί του Φεστιβάλ, κέρδισε το βραβείο της Επιτροπής.



Νταιάν Κρούγκερ και Χοακίν Φοίνιξ απέσπασαν τα βραβεία Ερμηνείας, για τους ρόλους που υποδύθηκαν στις ταινίες «In the Fade» και «You Were Never Really Here» αντίστοιχα, ενώ ειδικό επετειακό βραβείο απονεμήθηκε στην «βασίλισσα» της 70ής οργάνωσης Νικόλ Κίντμαν, η οποία βρέθηκε στην Κρουαζέτ με τέσσερα πρότζεκτ.



Τα βραβεία αναλυτικά

Χρυσός Φοίνικας

«The Square» του Ρούμπεν Όστλουντ

Βραβείο Σκηνοθεσίας

Σοφία Κόπολα για το «The Beguiled»

Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής

«120 Βattements par Μinute» του Ρομπέν Καμπιγιό

Βραβείο Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας

Χοακίν Φίνιξ για το «You Were Never Really Here» της Λιν Ράμσεϊ

Βραβείο Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας

Νταιάν Κρούγκερ για το «In the Fade» του Φατίχ Ακίν

Βραβείο Καλύτερου Σεναρίου

Γιώργος Λάνθιμος - Ευθύμης Φιλίππου για το «The Killing of a Sacred Deer» και Λιν Ράμσεϊ για το «You Were Never Really Here»

Βραβείο της Επιτροπής

«Loveless» του Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ

Camera D' Or - Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη

«Jeune Femme» της Λεονόρ Σεράιγ (Γαλλία, Βέλγιο)



Χρυσός Φοίνικας Μικρού Μήκους Ταινίας

«A Gentle Night» του Κι Γιου (Κίνα) / Ειδική Μνεία στο «Katto» του Tέπο Αϊράκσινεν (Φινλανδία)