40 Υποτροφίες σε κορυφαία εκπαιδευτικά Ιδρύματα από την Equal Society

Η Equal Society, σε συνεργασία με μεγάλα δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, προσφέρει υποτροφίες για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές σε κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Στα πέντε χρόνια της δράσης η Equal Society μέσω της κοινωνικής πολιτικής μεγάλων ιδρυμάτων έχει προσφέρει συνολικά 238 υποτροφίες αξίας μεγαλύτερης των 3,7 εκατ. ευρώ.

Για τον 6ο χρόνο του προγράμματος ο πίνακας των νέων προσφερόμενων υποτροφιών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο διαμορφώνεται ως εξής :

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μία (1) υποτροφία για το MSc in International Shipping, Finance and Management

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μία (1) υποτροφία για το full time πρόγραμμα του MBA International Program

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (Θεσσαλονίκη)

Τέσσερις (4) υποτροφίες επιλογής του υποψηφίου.

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μια (1) υποτροφία για το ΜΔΕ Επιστήμη των Υπολογιστών.

Πανεπιστήμιο Πειραιώς - Κέντρο Ερευνών

Δέκα (10) υποτροφίες στην κατεύθυνση του Project Management

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιά

Μία (1) υποτροφία MSc in Policies and Applied Methods for the Protection of the Environment

ΒCA Οικονομικό Κολλέγιο Αθηνών (Αθήνα)

Μια (1) υποτροφία μεταπτυχιακά προγράμματα επιλογής του υποψηφίου

Athens Tech College

Μια (1) υποτροφία για τα πρόγραμμα MSc in Management of Business, Innovation & Technology

IST College

Μία (1) υποτροφία επιλογής του υποψηφίου

ALBA Graduate Business School at The American College of Greece

Τρείς (3) υποτροφίες στους κάτωθι κλάδους

MSc in Marketing

MSc in Tourism Management

MSc in Entrepreneurship

Mediterranean College

Δύο (2) υποτροφίες στους κάτωθι κλάδους:

MSc Marketing Management

MSc Advanced Computer Networks

MSc International Hospitality Management

MA Education: Special Educational Needs & Disability

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ

Μία (1) υποτροφία Μεταπτυχιακών Σπουδών στους κάτωθι κλάδους :

MBA in International Business

MSc in Psychology

Πανεπιστήμιο Frederick

Μία (1) υποτροφία σε εξ’ αποστάσεως πρόγραμμα επιλογής του ωφελουμένου

Προπτυχιακές Σπουδές :

ΙΕΚ ΑΚΜΗ

Δέκα (10) υποτροφίες σε προπτυχιακά προγράμματα επιλογής του υποψηφίου

ΒCA Οικονομικό Κολλέγιο Αθηνών

Μία (1) υποτροφία επιλογής του υποψηφίου

ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ (Aθήνα)

Μία (1) υποτροφία επιλογής του υποψηφίου

Διαδικασία συμμετοχής :

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν με ηλεκτρονικό τρόπο την προβλεπόμενη αίτηση συμμετοχής ( και όπου απαιτείται να συνυποβάλλουν και την αίτηση του εκπαιδευτικού Ιδρύματος) μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού και στη διεύθυνση www.equalsociety.gr. Ειδικότερα η υποβολή αιτήσεως βρίσκεται στο τομέα «Εκπαίδευση» και στην ενότητα «Σπουδάζω με υποτροφία» όπου παρέχονται όλες οι σχετικές πληροφορίες.