Η UEFA έδωσε στη δημοσιότητα τις ημερομηνίες των αγώνων των προκριματικών γύρων του Champions League και του Europa League.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοίνωσε η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική συνομοσπονδία, η κλήρωση του πρώτου και του δεύτερου προκριματικού γύρου των διοργανώσεων θα γίνει στις 19 Ιουνίου, ενώ στις 14 Ιουλίου θα γίνει η κλήρωση για τον τρίτο προκριματικό γύρο και στις 4 Αυγούστου η κλήρωση για τα play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Οι σημαντικές αγωνιστικές ημερομηνίες του Champions και του Europa League περιόδου 2017 – 2018:

27–28 Ιουνίου : Πρώτοι αγώνες 1ου προκριματικού γύρου Champions League

29 Ιουνίου : Πρώτοι αγώνες 1ου προκριματικού γύρου Europa League

4–5 Ιουλίου : Δεύτεροι αγώνες 1ου προκριματικού γύρου του Champions League

6 Ιουλίου : Επαναληπτικοί αγώνες 1ου προκριματικού γύρου του Europa League

11–12 Ιουλίου : Πρώτοι αγώνες 2ου προκριματικού γύρου Champions League

13 Ιουλίου : Πρώτοι αγώνες 2ου προκριματικού γύρου Europa League

18–19 Ιουλίου : Επαναληπτικοί αγώνες 2ου προκριματικού γύρου Champions League

20 Ιουλίου : Επαναληπτικοί αγώνες 2ου προκριματικού γύρου Europa League

25–26 Ιουλίου : Πρώτοι αγώνες 3ου προκριματικού γύρου Champions League

27 Ιουλίου : Πρώτοι αγώνες 3ου προκριματικού γύρου Europa League

1–2 Αυγούστου : Επαναληπτικοί αγώνες 3ου προκριματικού γύρου Champions League

3 Αυγούστου : Επαναληπτικοί αγώνες 3ου προκριματικού γύρου Europa League

15–16 Αυγούστου: Πρώτοι αγώνες play – off Champions League

17 Αυγούστου : Πρώτοι αγώνες play off Europa League

22–23 Αυγούστου: Επαναληπτικοί αγώνες play – off Champions League

24 Αυγούστου : Επαναληπτικοί αγώνες play – off Europa League

*Η φάση των ομίλων στο Champions League θα αρχίσει στις 12 – 13 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 5 – 6 Δεκεμβρίου, ενώ η φάση των ομίλων του Europa League θα αρχίσει στις 14 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 7 Δεκεμβρίου.