Επιστημονικές Οδηγίες για τη διακοπή καπνίσματος ανάλογα με τις ανάγκες του καπνιστή

Το πρωτοποριακό ευρωπαϊκό πρόγραμμα «ΤΟΒg», το οποίο υλοποιήθηκε με ελληνική επιστημονική συμμετοχή και με επικεφαλής τον καθηγητή Πνευμονολογίας Παναγιώτη Μπεχράκη, έρχεται να προσφέρει μια πιο αποτελεσματική προσέγγιση στο πρόβλημα της διακοπής του καπνίσματος: Έτσι, για πρώτη φορά παγκοσμίως εκδόθηκαν επιστημονικές οδηγίες ειδικά προσαρμοσμένες για τις ανάγκες 5 ειδικών ομάδων καπνιστών, που βρίσκονται σε κίνδυνο. Αυτές είναι: οι Έφηβοι, οι Έγκυες γυναίκες, αλλά και ασθενείς που πάσχουν από Καρδιαγγειακά Νοσήματα, Διαβήτη και Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια.

Το βιβλίο αυτό αποτελεί το πρώτο βήμα μιας νέας κατεύθυνσης, η οποία προτάσσει την ανάγκη πιο εξειδικευμένης επιστήμης για την αποτελεσματικότερη προσέγγιση, αυτού του τόσο σοβαρού θέματος Δημόσιας Υγείας: του καπνίσματος.

«Με επίκεντρο την Ελλάδα και το Συνέδριο που γίνεται στη χώρα μας, το ENSP σηματοδοτεί την κήρυξη μιας νέας εποχής, για την όσο το δυνατόν περισσότερη ενεργοποίηση της επιστήμης στην αποτελεσματική προσέγγιση ενός χρόνιου προβλήματος, που απασχολεί πολύ σοβαρά τόσο τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), όσο και την Ευρωπαϊκή Ένωση» υποστηρίζει ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής έκδοσης των οδηγιών «TOBg», Καθηγητής Παναγιώτης Μπεχράκης.

Οι επιστημονικές οδηγίες αυτές θα αναλυθούν εκτενώς, στο Συνέδριο «Βridging science and policy for better tobacco control strategies», που είναι μια κορυφαία επιστημονική εκδήλωση, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής D.G.Sante, της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας (European Respiratory Society), του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ) και κυρίως με τη δυναμική στήριξη του Institute of Public Health of the American College of Greece και του George D.Behrakis Research Lab, της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, που γίνεται αυτές τις μέρες στην Αθήνα.

Ο κ. Παναγιώτης Μπεχράκης, Καθηγητής Πνευμονολογίας και Πρόεδρος του Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας του Αμερικανικού Κολεγίου Αθηνών και του «Smoking Free Greece», αναφερόμενος σε αυτές επισημαίνει ότι «η συνειδητοποίηση ότι “ένα κλειδί δεν μπορεί να ανοίξει όλες τις πόρτες”, ήταν αυτή που δημιούργησε την ανάγκη έκδοσης εξειδικευμένων οδηγιών, προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τα προβλήματα διαφορετικών κοινωνικών ομάδων και ασθενών» και συμπληρώνει: «Το κάπνισμα δεν είναι μια "κακή συνήθεια", δεν είναι ένα απλό θέμα life style, είναι μια σκληρή εξάρτηση, ένα έντονα κοινωνικό και βαθιά ανθρώπινο πρόβλημα, που η επίλυσή του απαιτεί περισσότερη επιστήμη. Αυτή ακριβώς η ανάδειξη, αλλά και η υπόδειξη επιστημονικά τεκμηριωμένων λύσεων, αποτελεί την πεμπτουσία του συνεδρίου, τα πορίσματα του οποίου αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από την παγκόσμια κοινότητα».

«Δύο είναι τα συγκεκριμένα σημεία εστίασης για τη μείωση του καπνίσματος: η πρόληψη, με την εφαρμογή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στα σχολεία, και η διακοπή, με την ανάπτυξη επιστημονικά τεκμηριωμένων μεθόδων και οδηγιών διακοπής» λέει ο κ. Μπεχράκης.

Στον τομέα της πρόληψης, θα γίνει παρουσίαση και συζήτηση όλων των σχετικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων, με έμφαση στην πολύ μεγάλη και επιτυχημένη παρέμβαση που έγινε στα ελληνικά σχολεία με το πρόγραμμα «Heart II» για την Πρόληψη του Καπνίσματος στους μαθητές και η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του καπνίσματος κατά 33.3% την περίοδο 2009 – 2014, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Στον τομέα της διακοπής, το ενδιαφέρον εστιάζεται στα πορίσματα του ευρωπαϊκού προγράμματος «TΟΒ.g». Όπως τονίζεται στο ειδικό βιβλίο-πόρισμα, «οι έφηβοι, οι καρδιαγγειακοί ασθενείς, οι έγκυες γυναίκες, οι ασθενείς με Διαβήτη και Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια ανήκουν σαφώς στις κορυφαίες ομάδες του πληθυσμού, που εύλογα χρειάζονται μια πιο προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους, προσέγγιση θεραπείας. Η γενίκευση και η απλότητα στην προσέγγιση της διακοπής του καπνίσματος είναι πλέον επιζήμια για την επιτυχία στην προληπτική ιατρική. Η ιατρική επιστήμη του 21ου αιώνα κινείται συστηματικά προς τις πιο εξατομικευμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις». Οι εξειδικευμένες οδηγίες διακοπής του καπνίσματος θα επεκταθούν στο μέλλον και σε άλλες ομάδες εξαρτημένων ατόμων που επιθυμούν και δεν μπορούν να διακόψουν το κάπνισμα.

Η επίλυση του προβλήματος της διακοπής του καπνίσματος παραμένει πρόκληση, καθώς αντιμετωπίζουμε έναν σοβαρό εθισμό. Η νικοτίνη -το κύριο συστατικό των προϊόντων καπνού- θεωρείται η τρίτη πλέον εθιστική ουσία μετά την ηρωίνη και την κοκαΐνη. Πολύπλοκοι και όχι πλήρως συνειδητοί καταστροφικοί νευροβιολογικοί και συμπεριφοριστικοί μηχανισμοί συνθέτουν την προσωπικότητα του τυπικού καπνιστή - εθισμένου στη νικοτίνη, που επιθυμεί μεν, αλλά διαρκώς αποτυγχάνει να σταματήσει το κάπνισμα. Η νέα πρακτική στην ιατρική για τη διακοπή του καπνίσματος απαιτεί πλέον εξειδικευμένη γνώση.

Το συνέδριο ξεκίνησε στις 24 και λήγει στις 26 Μαΐου στο Electra Palace Hotel, και γίνεται υπό την αιγίδα του προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) .