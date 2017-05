Νέα πρόταση για την οικονομία από τους Χριστοδουλάκη, Θεοχάρη, Νεκτάριο

Για τη δημιουργία ενός διαφορετικού δημοσιονομικού μίγματος έκαναν λόγο ο πρώην υπουργός Οικονομικών Νίκος Χριστοδουλάκης, ο ανεξάρτητος βουλευτής Χάρης Θεοχάρης και ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά Μιλτιάδης Νεκτάριος, οι οποίοι στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΕΒΕΑ παρουσίασαν τη Νέα Πρόταση για την Οικονομία.

Πρόκειται για μια πρόταση για το χρέος, το ασφαλιστικό και το φορολογικό, η οποία, όπως αναφέρθηκε στην εκδήλωση, φιλοδοξεί να ξεπεράσει την απαίτηση μιας απλά καλύτερης διαχείρισης της συγκυρίας και επικεντρώνεται στην ανάπτυξη μιας νέας δυναμικής στην οικονομία.

«Δεν είναι μια πρόταση too good to be true, αλλά μια συνεκτική και ρεαλιστική πρόταση», υπογράμμισε ο κ. Χριστοδουλάκης. Πρότεινε δε να διατηρηθεί ο στόχος πλεονάσματος 3-3.5% του ΑΕΠ χρησιμοποιώντας όμως μόνο το 1.5% για την εξόφληση του χρέους ώστε να κατευθύνει το υπόλοιπο στην χρηματοδότηση παραγωγικών επενδύσεων και υποδομών για την αναστήλωση της οικονομίας. Έτσι μπορεί να επιτευχθεί έξοδος από την ύφεση, διεύρυνση της απασχόλησης και ταχύτερη μείωση του χρέους, περιορίζοντας τις συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες αισθητά χαμηλότερα από το 15% του ΑΕΠ.

«Για πρώτη φορά στην ιστορία της Ελλάδας προτείνουμε ένα μεικτό ασφαλιστικό σύστημα, κεφαλαιοποιητικό και αναδιανεμητικό», επεσήμανε ο κ. Νεκτάριος. Μια μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού με μείωση των κύριων εισφορών στο 12% -αντί του σημερινού 20%- και την εισαγωγή του κεφαλαιοποιητικού πυλώνα στις επικουρικές συντάξεις.

Όπως τόνισε, σε συνδυασμό με τις φορολογικές προτάσεις, εξασφαλίζεται ότι το διαθέσιμο εισόδημα των μισθωτών δεν θα έχει απώλειες από την πρόσφατη μείωση του αφορολόγητου. Ταυτόχρονα η μεταρρύθμιση επιτυγχάνει να μειώσει την ανεργία στο 8,2% την πρώτη δεκαετία εφαρμογής της και να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη.

Απλοποίηση του φορολογικού συστήματος με ενοποίηση και μείωση των συντελεστών, πρότεινε από την πλευρά του ο κ. Θεοχάρης. «Το δικό μας παραμύθι έχει δράκο, η σημερινή κατάσταση έχει μετατρέψει το φορολογικό σε ιερό δισκοπότηρο», παρατήρησε ο ανεξάρτητος βουλευτής και τόνισε ότι η δραστική ενοποίηση συντελεστών θα μειώσει τη φοροδιαφυγή και θα ενισχύσει τις επενδύσεις.

Ειδικότερα πρότεινε:

Μείωση στο 20% της φορολογίας των επιχειρήσεων.

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων 20% και σταδιακά έως 30% άνω των €50.000.

Φορολογία αυτοαπασχολούμενων και ατομικών επιχειρήσεων με συντελεστή 20% επί των καθαρών κερδών έως 40.000 και σταδιακά έως 30% άνω των €50.000.

Ενιαίο κύριο συντελεστή 20%, χαμηλό συντελεστή 10% και κατάργηση του ενδιάμεσου 13% στον ΦΠΑ.

Όπως ανέφερε ο κ. Θεοχάρης, ειδικά για μισθωτούς και αγρότες, οι νέοι συντελεστές σε συνδυασμό με την κατάργηση των κύριων εισφορών, αντισταθμίζουν τις απώλειες από την επιβολή του αφορολόγητου στα 5.680 ευρώ και οδηγούν σε αυξημένο διαθέσιμο εισόδημα.

Συμπλήρωσε ότι η πρόταση περιλαμβάνει σειρά αντισταθμιστικών μέτρων προς όφελος των νοικοκυριών και επαγγελματιών όπως η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και η μεταβίβαση των επιβαρύνσεων ΥΚΩ στον κρατικό προϋπολογισμό.

Και κατέληξε λέγοντας ότι «στον καπιταλιστικό φαντασιακό κόσμο το χρέος είναι συνώνυμο με την ύπαρξη. Υπάρχεις εφ’ όσον είσαι αξιόχρεος. Το Ελληνικό κράτος πρώτα δανείστηκε και μετά συστήθηκε. Το χρέος πρέπει να το τιθασεύσουμε. Ή θα το σκοτώσουμε ή θα μας σκοτώσουμε».

Την εκδήλωση παρακολούθησαν μεταξύ άλλων ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Σιούφας, ο αντιπρόεδρος της Βουλής Μάκης Μπαλαούρας, οι Γιάννης Ραγκούσης, Άννα Διαμαντοπούλου, Σπύρος Δανέλλης, Γιάννης Μεϊμάρογλου, Γιώργος Φλωρίδης, Πάρις Κουκουλόπουλος, Θεόδωρος Φορτσάκης, Γιώργος Καρράς, Λεωνίδας Γρηγοράκος, Παναγιώτης Ιωακειμίδης, Νίκος Διακουλάκης, Δημήτρης Χατζησωκράτης, Χρήστος Πρωτόπαπας, Κατερίνα Μπατζελή.

Την παρουσίαση προλόγισαν ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Γιάννης Χατζηθεοδοσίου και ο γενικός διευθυντής της διαΝΕΟσις Διονύσης Νικολάου, ενώ τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος Φοίβος Καρζής.