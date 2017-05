Η ανερχόμενη Πολωνή σκηνοθέτις και ιδρύτρια της ρηξικέλευθης ομάδας Χορός Γυναικών, Μάρτα Γκουρνίτσκα, έρχεται στο Φεστιβάλ Αθηνών με μία δυνατή παράσταση για την έκπτωση των ανθρωπιστικών αξιών, παρουσιάζοντας το τελευταίο μέρος του τρίπτυχου «Mother courage», με τίτλο «Ύμνος στον έρωτα», στην Πειραιώς 260, στις 1 και 2 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ.

Η Γκόρνιτσκα έχει αναπτύξει μία ξεχωριστή θεατρική ταυτότητα στο σύγχρονο ευρωπαϊκό θεατρικό τοπίο. Ο Χορός γυναικών, η σύγχρονη μορφή θεάτρου που προτείνει, δουλεύοντας υποκριτικά και φωνητικά με τους ηθοποιούς της, ασχολείται με την έννοια του Χορού της αρχαίας τραγωδίας και τη σύνδεσή του με σύγχρονες κοινωνικές και εθνικές ομάδες.

Οι παραστάσεις της Γκόρνιτσκα είναι ένα μεταμοντέρνο θέαμα που σχολιάζει καυστικά τη σύγχρονη πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα, μέσα από τη δυναμική της συλλογικότητας. Στις παραστάσεις της, έχει παρουσιάσει ως Χορό, Ρομά, Παλαιστίνιες και Ισραηλινές μητέρες, Ισραηλινούς στρατιώτες και παιδιά.

Στην παράσταση «Ύμνος στον έρωτα», στηλιτεύεται η υποκρισία της Πολωνίας και, κατ’ επέκταση, ολόκληρης της Ευρώπης στο ζήτημα των ανθρωπιστικών αξιών. Η γηραιά ήπειρος συσπειρώνεται, καθώς το ένα έθνος μετά το άλλο κραυγάζει: «Δώστε μας την πατρίδα μας πίσω!». Ο Χορός, διαδοχικά, τραγουδά, φωνάζει και ψιθυρίζει, παρελαύνει ενίοτε επί σκηνής, σαν να πρόκειται περί στρατιωτικής μπάντας. Η ιστορία επαναλαμβάνεται, όπως μας θυμίζει το «Τραγούδι του έθνους που λησμονεί».

Η σκηνοθέτις επιχειρεί μία σύνθεση από διαφορετικές εκδοχές εθνικών ύμνων, εμβατηρίων, πατριωτικών τραγουδιών, θρησκευτικών ύμνων και λαϊκών τραγουδιών. Στο λιμπρέτο της, ξεσκεπάζει τη χυδαία γλώσσα της πολιτικής, παραθέτοντας αποσπάσματα από φονταμενταλιστές, τρομοκράτες και «κανονικούς» πολιτικούς. Στηλιτεύει την πανάρχαια λογική του «εμείς» εναντίον «αυτών» και θολώνει τα όρια μεταξύ «εαυτού» και «άλλου».

Η περίτεχνη μουσική ενορχήστρωση της Teoniki Rozynek απογειώνει τη φωνητική δύναμη του Χορού, σε μια δυνατή παράσταση που είναι συγχρόνως πολεμική ιαχή και καμπανάκι για την Ευρώπη. Το ετερόκλητο καστ περιλαμβάνει άντρες και γυναίκες, ενήλικες και παιδιά, επαγγελματίες και ερασιτέχνες, ηλικιωμένους και άτομα με σύνδρομο Ντάουν.

Συντελεστές

Σύλληψη - κείμενο - σκηνοθεσία: Μάρτα Γκουρνίτσκα, μουσική: Teoniki Rożynek, χορογραφία: Anna Godowska, δραματουργία: Agata Adamiecka, σκηνικά: Robert Rumas, κοστούμια: Anna Maria Karczmarska, μαριονέτες: Konrad Czarkowski (Kony Puppets), φωτισμοί: Artur Sienicki, παραγωγοί: Izabela Dobrowolska - Agnieszka Różyńska, βοηθός σκηνοθέτη: Arnold Prządka, βοηθός χορογράφου: Anna Krysiak, βοηθός ενδυματολόγου: Agnieszka Majkutewicz, βοηθός και σύμβουλος μουσικής: Joanna Piech - Sławecka, τεχνικός διευθυντής: Andrzej Szwaczyk, συμπαραγωγή: The chorus of women Foundation, Polish Theatre in Poznan, Ringlokschuppen Ruhr, Maxim Gorki Theater, σε συνεργασία με τα Goethe Institut, Center for Contemporary Art Ujazdowski Castle.



Συγχρηματοδότηση από τον δήμο Βαρσοβίας, τον δήμο Πόζναν και το Kunststiftung NRW. Παίζουν: Sylwia Achu, Pamela Adamik, Anna Andrzejewska, Maria Chleboś, Konrad Cichoń, Piotr B. Dąbrowski, Tymon Dąbrowski, Maciej Dużyński, Anna Gierczyńska, Paula Głowacka, Maria Haile, Wojciech Jaworski, Borys Jaźnicki, Katarzyna Jaźnicka, Ewa Konstanciak, Irena Lipczyńska, Kamila Michalska, Izabela Ostolska, Filip Piotr Rutkowski, Michał Sierosławski, Ewa Sołtysiak, Ewa Szumska, Krystyna Lama Szydłowska, Kornelia Trawkowska, Anastazja Żak.

Πειραιώς 260 (Χώρος Η): Πειραιώς 260 - Ταύρος, τηλ.: 210 9282900. Τιμές εισιτηρίων: κανονικό: από 20 έως 25 ευρώ, φοιτητικό: 12 ευρώ, άνεργοι - ΑΜΕΑ: 5 ευρώ. Πώληση εισιτηρίων: κεντρικά εκδοτήρια Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου: Πανεπιστημίου 39 - εντός στοάς Πεσμαζόγλου (Δευτέρα - Παρασκευή: 9:00 - 16:00, Σάββατο: 10:00 - 15:00), καταστήματα Reload και βιβλιοπωλεία Ευριπίδης, ηλεκτρονικά: greekfestival.gr, τηλεφωνικά: 210 3272000 (καθημερινά και Κυριακές: 9:00 - 21:00). Εκδοτήρια εισιτηρίων λειτουργούν σε όλους τους χώρους των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, τα οποία εξυπηρετούν μόνο την παράσταση της ημέρας και ανοίγουν δύο ώρες πριν την έναρξή της.

