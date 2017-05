Η θρυλική «Εvita» ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη

Ένα από τα πιο αγαπημένα και θρυλικά μιούζικαλ, η πολυβραβευμένη ροκ όπερα των Tim Rice και Andrew Lloyd Webber, «Εvita», που παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία σε μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισσόβα, στo Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, ταξιδεύει στη συμπρωτεύουσα για τρεις μόνο παραστάσεις, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, από τις 31 Μαΐου έως τις 2 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ.

Με πολλά βραβεία και διεθνή επιτυχία

Με περισσότερα από 20 μεγάλα βραβεία και ένα Όσκαρ στην κινηματογραφική μεταφορά του, το διεθνώς επιτυχημένο αυτό μιούζικαλ σκιαγραφεί την προσωπικότητα της Εvita Peron, μιας γυναίκας με δυναμική και έντονη προσωπικότητα, μιας γυναίκας σύμβολο, η οποία λατρεύτηκε ως «Αγία» ενός ολόκληρου λαού. Σύζυγος του πρώην Αργεντινού δικτάτορα Juan Peron, η Εvita, ακολούθησε μια μεγαλειώδη πορεία από την ταπεινή καταγωγή μέχρι τον πλούτο και τη δύναμη.

Η παράσταση περιλαμβάνει μερικά από τα πιο αγαπημένα τραγούδια μιούζικαλ που έχουν γραφτεί ποτέ, όπως τα «Don’t cry for me Argentina», «You must love me» (Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού), «On this night of a thousand stars» και άλλα.

Η ιστορία της δημιουργίας αυτού του μιούζικαλ ξεκίνησε το 1972, όταν ο στιχουργός Tim Rice άκουσε στο ραδιόφωνο για την ιστορία της Eva Duarte de Peron, δεύτερης συζύγου του προέδρου της Αργεντινής Juan Perón. Η ιστορία της τον μαγνήτισε και ζήτησε από τον φίλο του και συνθέτη Andrew Lloyd Webber, με τον οποίον είχε συνεργαστεί στο «Jesus Christ Superstar», να φτιάξουν ένα μιούζικαλ γύρω από την πολυτάραχη ζωή αυτής της γυναίκας.

Το 1976, κυκλοφόρησε το πρώτο διπλό άλμπουμ, με την Julie Covington στον ρόλο της Evita. Η επιτυχία του άλμπουμ οδήγησε στο ανέβασμα του μιούζικαλ στο West End του Λονδίνου, το 1978, με την Elaine Paige στον κεντρικό ρόλο, και στο Broadway, έναν χρόνο αργότερα, με την Patti LuPone, σε πρώτη σκηνοθεσία του θρυλικού Harold Prince. Το 1996, το έργο μεταφέρθηκε και στη μεγάλη οθόνη με τη Madonna, ενώ το 2006, ανέβηκε ξανά στο Adelphi Theatre του Λονδίνου με την αργεντίνικης καταγωγής Elena Roger, με αφορμή την 25η επέτειό του. Το 2012, ανέβηκε στο Broadway, με πρωταγωνιστή τον Ricky Martin, ενώ την περίοδο 2013 - 2014 επανήλθε στην Αγγλία.

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Μαλισσόβας, απόδοση κειμένου: Γεράσιμος Ευαγγελάτος, μουσική διδασκαλία - διεύθυνση ορχήστρας: Αλέξιος Πρίφτης, χορογραφίες: Νίκος Μαριάνος, σκηνογράφος: Ζήσης Παπαμίχος, φωτισμοί: Αλέκος Γιάνναρος, ενδυματολόγος: Ηλένια Δουλαδίρη, Β' ενδυματολόγος: Μαίρη Μαρμαρινού, φωτογραφίες: Δημήτρης Σκουλός, μακιγιάζ: Γιάννης Μαρκετάκης, κομμώσεις: Τρύφωνας Σαμαράς, artwork: Κωνσταντίνος Γεωργαντάς, video: Νίκολας Οικονομίδης, βοηθός σκηνοθέτη: Νουρμάλα Ήστυ, παραγωγή: People Entertainment Group Α.Ε., διεύθυνση παραγωγής: Γιώργος Ισαάκ - Άλεξ Ελσαμπάγ, οργάνωση παραγωγής: Δάφνη Πιτσίκα, βοηθός παραγωγής: Γρηγόρης Παγανίτσας.





Πληροφορίες

Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης: 25ης Μαρτίου και Παραλία - Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 895938 - 9. Τιμές εισιτηρίων: διακεκριμένη και Α΄ ζώνη: 30 ευρώ, Β΄ ζώνη: 25 ευρώ, Γ΄ ζώνη: 20 ευρώ, Δ΄ ζώνη: κανονικό 15 ευρώ, φοιτητικό - παιδικό - ανέργων - ΑΜΕΑ: 10 ευρώ, Ε΄ ζώνη (μειωμένης ορατότητας): κανονικό: 10 ευρώ. Προπώληση εισιτηρίων: ταμεία Μεγάρου, εκδοτήρια πλατείας Αριστοτέλους, ηλεκτρονικά: tch.gr.

