Ταξίδι προς το άγνωστο για μια νέα ζωή

Η μεγάλη έκθεση του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, με τίτλο «Μια άλλη ζωή: ανθρώπινες ροές, άγνωστες Οδύσσειες», η οποία είναι αφιερωμένη στους πρόσφυγες και τη μετανάστευση, φιλοξενείται, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών, στην Πειραιώς 260, από τις 22 Μαΐου έως τις 19 Ιουλίου, στις 7 το απόγευμα.

Στην έκθεση, συμμετέχουν 26 φωτογράφοι, οι περισσότεροι από αυτούς ενεργοί φωτοδημοσιογράφοι, που, με περισσότερα από 160 έργα τους, αποτυπώνουν τη δραματική ανθρώπινη περιπέτεια του ξεριζωμού από την πατρίδα και του ταξιδιού προς το άγνωστο.

Άλκης Κωνσταντινίδης -Reuters (γ. Θεσσαλονίκη, 1984) Σύριοι πρόσφυγες από το Κομπάνι ποζάρουν για μια selfie, λίγες στιγμές αφότου το φουσκωτό τους έφτασε στη Λέσβο.

Η Ελλάδα, που, λόγω της θέσης της, υπήρξε ανέκαθεν σημείο υποδοχής πληθυσμιακών μετακινήσεων, έγινε και αυτήν τη φορά αποδέκτης της προσφυγικής κρίσης. Η έκθεση αφηγείται με τον δικό της μοναδικό τρόπο το μεγάλο αυτό τραύμα της σύγχρονης ιστορίας.

AFP/ARIS MESSINIS

GIORGOS MOUTAFIS Γιώργος Μουτάφης (γ. Αθήνα, 1977) Χαμένο ντοκουμέντο από Σομαλή πρόσφυγα, ακτή Φερόγια, Λέσβος.

Η επαγγελματική φωτοδημοσιογραφία οικοδομεί τον κύριο κορμό της έκθεσης και πλαισιώνεται από τη «δημοσιογραφία των πολιτών», που καταγράφει τις αλληλέγγυες δράσεις, αλλά και την πολυσυζητημένη αυτοαναπαράσταση των ίδιων των προσφύγων.

Οι φωτογράφοι

Στην έκθεση, συμμετέχουν οι φωτογράφοι: Αλέξανδρος Αβραμίδης (Reuters), Πέτρος Γιαννακούρης (Associated Press), Λουίζα Γκουλιαμάκη (Agence France Presse), Γιώργος Καραχάλης (Associated Press), Γιώργος Κατσάγγελος, Αλέξανδρος Κατσής, Γιάννης Κολεσίδης (Εuropean Pressphoto Agency, ΑΠΕ), Γιάννης Κόντος (Polaris), Άλκης Κωνσταντινίδης (Reuters), Γιώργος Μάκκας (Panos Pictures), Άρης Μεσσήνης (Agence France Presse), Σάκης Μητρολίδης (Agence France Presse), Δημήτρης Μιχαλάκης, Γιώργος Μουτάφης, Γιάννης Μπεχράκης (Reuters), Γιάννης Παπανίκος (Fos Photos, Associated Press), Αντώνης Πασβάντης, Νίκος Πηλός (LAIF), Λευτέρης Πιταράκης (Associated Press), Θανάσης Σταυράκης (Associated Press), Άγγελος Τζωρτζίνης, Δημήτρης Τοσίδης (INTIME), Κωνσταντίνος Τσακαλίδης (SOOC), Κώστας Τσιρώνης, Milos Bicanski (Getty Images), Enri Canaj. Επιμέλεια έκθεσης: Ηρακλής Παπαϊωάννου - Πηνελόπη Πετσίνη.

Πειραιώς 260 (Χώρος Α): Πειραιώς 260 - Ταύρος, τηλ.: 210 9282900. Τιμές εισιτηρίων: κανονικό: 2 ευρώ. Πώληση εισιτηρίων: κεντρικά εκδοτήρια Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου: Πανεπιστημίου 39 - εντός στοάς Πεσμαζόγλου (Δευτέρα - Παρασκευή: 9:00 - 16:00, Σάββατο: 10:00 - 15:00), καταστήματα Reload και βιβλιοπωλεία Ευριπίδης, ηλεκτρονικά: greekfestival.gr, τηλεφωνικά: 210 3272000 (καθημερινά και Κυριακές: 9:00 - 21:00). Εκδοτήρια εισιτηρίων λειτουργούν σε όλους τους χώρους των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, τα οποία εξυπηρετούν μόνο την παράσταση της ημέρας και ανοίγουν δύο ώρες πριν την έναρξή της.

