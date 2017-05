Την «ημέρα του Πόλεμου των Άστρων» γιόρτασαν οι λάτρεις του Star Wars

Την «ημέρα του Πολέμου των Άστρων» γιόρτασαν την Πέμπτη εκατοντάδες λάτρεις της διάσημης σειράς ταινιών επιστημονικής φαντασίας, φορώντας τις στολές των αγαπημένων τους χαρακτήρων για να βγουν στους δρόμους πολλών μεγαλουπόλεων της Ευρώπης, της Ασίας και της Αμερικής.

Όσο για το κεντρικό σύνθημα των εορτασμών της 4ης Μαΐου, η οποία έχει μετατραπεί σε «Star Wars Day»; «May the Fourth be with you» λένε οι φίλοι του Πόλεμου των Άστρων, κάνοντας ένα λογοπαίγνιο με τη φράση της ταινίας «May the Force be with you».

Η πρώτη ομώνυμη ταινία προβλήθηκε το 1977, ενώ έκτοτε ακολούθησαν ακόμη έξι ταινίες, καθώς και μια εκτενής λίστα από βιβλία, κόμικς, παιχνίδια, τηλεοπτικές σειρές.