Θεσσαλονίκη: Γιορτή των κόμικς στο «The Comic Con 3»

O κόσμος των κόμικς (ξανά)ζωντανεύει στο «The Comic Con 3», που θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 7 Μαΐου, στην Αποθήκη Γ’, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Στόχος της διοργάνωσης που πραγματοποιείται για τρίτη συνεχή χρονιά, με επίκεντρο τον κόσμο των κόμικς, είναι να συγκεντρώσει κάτω από την ίδια στέγη όλους τους λάτρεις της 9ης τέχνης.

Στις εκδηλώσεις που πλαισιώνονται από παρουσιάσεις περιοδικών, ταινιών, κοστουμιών και άλλων σχετικών αντικειμένων, θα πάρουν μέρος σημαντικοί καλλιτέχνες του χώρου, όπως οι Christian Cordella, Dave McKean, Achdé, Leonardo Manco, William Simpson, Lorenzo Pastrovicchio, Nicolas Keramidas και περισσότεροι από 40 Έλληνες δημιουργοί.

Σχέδιο του Achdé,

Ένα μοναδικό σχέδιο, αποκλειστικά για το «The Comic Con 3 - Thessaloniki Comic Convention», δημιούργησε ο σχεδιαστής του Λούκυ Λουκ, Achdé (κατά κόσμο Hervé Darmenton), ο οποίος είναι προσκεκλημένος στη φετινή διοργάνωση των φίλων των κόμικς. Ο Achdé ανέλαβε, μετά τον θάνατο του εμπνευστή του Λούκυ Λουκ, Morris, το 2001, να σχεδιάζει τις περιπέτειες του αγαπημένου καβαλάρη, σε συνεργασία με τον σεναριογράφο Laurent Gerra. Στη Θεσσαλονίκη, θα παρουσιάσει την τελευταία περιπέτεια του αγαπημένου καουμπόη, τους αδελφούς Ντάλτον, ενώ θα …φάει κι ένα κομματάκι τούρτας από τα 71α γενέθλια του αγαπημένου χάρτινου ήρωα.

FERNANDO NADAL MARTΓ­NEZ

Επίσης, ο Dave McKean, ο οποίος έχει σχεδιάσει μερικά από τα σημαντικότερα κόμικς όλων των εποχών, όπως τα «Arkham Asylum: A Serious House on Serious Earth», «Cages», «Hellblazer», «The Sandman», «Black Orchid», «Violent Cases», έχει σκηνοθετήσει ταινίες, έχει εκδώσει βιβλία φωτογραφίας και παιδικά παραμύθια και διαθέτει ακόμη και τη δική του δισκογραφική εταιρεία.

Ειρήνη Σκούρα (αριστερά) Σπύρος Δερβενιώτης (δεξιά)

Στη διοργάνωση, έχει προσκληθεί και ο Cristian Cordella, γόνος μεγάλης ιταλικής οικογένειας σχεδιαστών ενδυμάτων (πρόγονοί του έραψαν άμφια ακόμη και για πάπες της Ρώμης), ο οποίος προτίμησε να «λοξοδρομήσει» και να ασχοληθεί με τα κοστούμια ταινιών του Χόλυγουντ. Ο παγκοσμίουφήμης illustrator έχει εργαστεί για ταινίες, που έσπασαν το box office, όπως οι «Star Trek Beyond», «Civil War», «Captain America - The Winter Soldier», «300, Rise of an Empire», «Dawn of the Planet of the Apes», «Oblivion», «The Hunger Games» και πολλές ακόμη.

Το «παρών» θα δώσουν, επίσης, ο - ελληνικής καταγωγής - Γάλλος σχεδιαστής Nicolas Keramidas, γνωστός για τη δουλειά του στο κόμικ «Luuna», ο William Simpson, story board artist της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς «Game of Thrones», ο Τούρκος δημιουργός Yildiray Cinar, ο οποίος θα μιλήσει για τη δουλειά του στη Marvel και στη DC, και η Πολωνή cosplayer Shappiworkshop με τις νέες στολές που δημιούργησε αποκλειστικά για τους επισκέπτες του «The ComicCon 3».

Διοργάνωση δράσεων στο πλαίσιο του Φεστιβάλ «Comic Con 3»

Ο δήμος Θεσσαλονίκης διοργανώνει τριήμερη δράση στο πλαίσιο του Φεστιβάλ «The Comic Con 3», σε συνεργασία με την εταιρεία The Comicconp.c.

Σχέδιο του William Simpson,

Ο προγραμματισμός περιλαμβάνει:



Εργαστήριο για παιδιά με τη σχεδιάστρια της Disney, Giada Perissinotto, στις 6 Μαΐου 2017, στην Αποθήκη Γ΄ (ΟΛΘ).

Με το ακατάλληλο για ανηλίκους κινούμενο σχέδιο «Princess» του Άντερς Μόργκεντάλερ αρχίζει την Παρασκευή 5 Μαΐου το παράλληλο κινηματογραφικό Φεστιβάλ του «The Comic Con 3».

Έκθεση του costume illustrator, Christian Cordella, από 1 έως 7 Μαΐου 2017, στο γυάλινο περίπτερο του Κήπου του Απογευματινού Ήλιου, στη Νέα Παραλία. Οι επισκέπτες θα μπορέσουν να δουν από κοντά αυθεντικά σχέδια ενδυμάτων, στα οποία στηρίχθηκαν τα κοστούμια του Nick Fury και του Steve Rogers από την ταινία «Captain America», του «Flash» και της «Supergirl» από τις ομώνυμες τηλεοπτικές σειρές, του Captain Kirk και της Jaylah από το «Star Trek Beyond» και πολλά ακόμη.

Το σχέδιο που έκανε ο Yildiray Cinar ειδικά για το «The Comic Con 3» (αριστερά) και σχέδιο του Thierry Capezzone (δεξιά).

Στο «Comic Con 3», θα μοιραστούν δωρεάν περισσότερα από 10.000 τεύχη των μεγαλύτερων αμερικανικών εταιρειών κόμικς, θα διοργανωθεί κινηματογραφικό Φεστιβάλ animation και ένα μεγάλο παιχνίδι γνώσεων με 230 παίκτες, που θα αγωνιστούν ταυτόχρονα με τον Χρήστο Φερεντίνο. Μέρος των εσόδων της φετινής διοργάνωσης θα διατεθεί στον Σύλλογο Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «Ελπίδα».



Σχέδιο της Giada Perissinotto (αριστερά) και του Lorenzo Pastrovicchio (δεξιά),

6 ευρώ εισιτήριο ημέρας (γενική είσοδος)10 ευρώ μειωμένο εισιτήριο τριημέρου (προπώληση)12 ευρώ εισιτήριο τριημέρου, για παιδιά έως 12 ετών δωρεάν με κάθε ενήλικο εισιτήριο (1 παιδί/ ενήλικα)3 ευρώ για παιδιά έως 12 ετών

Τα εισιτήρια του The Comic Con 3 - Thessaloniki Comic Convention είναι διαθέσιμα και σε φυσική μορφή (προπώληση από το κατάστημα Cosmic Realmscomics: Νικηφόρου Φωκά 31) και ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας Viva.

https://www.viva.gr/tickets/festival/apothiki-g/comic-convention-1/

Darklines - Efi Theodoropoulou

Το εισιτήριο τριημέρου εξασφαλίζει στον κάτοχό του τα δωρεάν κόμικς της «FREE COMIC BOOK DAY»! Για τα υπόλοιπα εισιτήρια του Σαββάτου 6 Μαΐου θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και μέχρι εξαντλήσεως των τευχών.

naftemporiki.gr