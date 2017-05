Comic Con: Ο Μίκυ Μάους ποζάρει στον Λευκό Πύργο

Συνωστισμός... χαρακτήρων βγαλμένων από κινούμενα σχέδια παρατηρείται στη Θεσσαλονίκη, εν όψει του τρίτου «Comic Con», το οποίο θα φιλοξενηθεί από τις 5 έως τις 7 Μαΐου στην Αποθήκη Γ' και Αποθήκη 1 του λιμανιού της πόλης, καθώς και στον κινηματογράφο «Ολύμπιον».

Η Wonder Woman δίνει μάχη στην Καμάρα τη στιγμή που ο Μίκυ Μάους, ο Ντόναλντ και ο Γκούφυ ποζάρουν μπροστά στον Λευκό Πύργο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με διάσημους δημιουργούς και cosplayers από ολόκληρο τον κόσμο.

Στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται ο σχεδιαστής του Λούκι Λουκ τα τελευταία 14 χρόνια Hervé Darmenton (Achdé), ο Dave McKean, ο οποίος έχει σχεδιάσει μερικά από τα σημαντικότερα κόμικς όλων των εποχών, όπως τα «Arkham Asylum: A Serious House on Serious Earth», ο Cristian Cordella, ο ελληνικής καταγωγής γάλλος σχεδιαστής Nicolas Keramidas και ο storyboard artist της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς «Game of Thrones» William Simpson.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Εξάλλου, η σχεδιάστρια του εφηβικού κόμικ «Witch» Giada Perissinotto θα πραγματοποιήσει το προσεχές Σάββατο 6 Μαΐου ειδικό σεμινάριο αποκλειστικά για τα παιδιά, ενώ η φημισμένη πολωνή cosplayer Shappi θα δείξει τον τρόπο εργασίας της και τις νέες στολές που δημιούργησε αποκλειστικά για τους επισκέπτες του «The Comic Con 3».

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, θα πραγματοποιηθεί παράλληλο κινηματογραφικό φεστιβάλ animation με την υποστήριξη του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Προπώληση εισιτηρίων για το The ComicCon 3 γίνεται στο κατάστημα Cosmic Realmscomics (Νικηφόρου Φωκά 31), αλλά και ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας Viva.

Το εισιτήριο τριημέρου εξασφαλίζει στον κάτοχό του τα δωρεάν κόμικς της «FREE COMIC BOOK DAY»! Για τα υπόλοιπα εισιτήρια του Σαββάτου 6 Μαΐου θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και μέχρι εξαντλήσεως των τευχών.

Οι τιμές των εισιτηρίων: