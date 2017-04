Σκορσέζε, Ντι Κάπριο και Ντε Νίρο σε νέες περιπέτειες;

Νέα συνεργασία ετοιμάζουν οι Μάρτιν Σκορσέζε, Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Ρόμπερτ Ντε Νίρο, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Τα δικαιώματα του βιβλίου τού Ντέιβιντ Γκραν, «Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI» αγοράστηκαν από την Imperative Entertainment.

Το βιβλίο αναφέρεται στις δολοφονίες αυτοχθόνων των ΗΠΑ στο Όσατζ της Οκλαχόμα τη δεκαετία του 1920, όταν οι αυτόχθονες ανακάλυψαν πετρέλαιο στη γη τους. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση επενέβη και το βιβλίο αναφέρεται και στην άνοδο του Τζ. Έντγκαρ Χούβερ, ο οποίος ηγήθηκε των ερευνών.

Η Imperative Entertainment αναζητά μεγάλα ονόματα για τη μεταφορά του βιβλίου και Σκορσέζε, Ντε Νίρο, Ντι Κάπριο εξετάζουν την πρόταση.

Ντι Κάπριο και Σκορσέζε έχουν συνεργαστεί αρκετές φορές μέχρι σήμερα, ενώ δουλεύουν μαζί πάνω στο «The Devil in the White City» που αποτελεί και αυτό πραγματική ιστορία και αναφέρεται σε έναν κατά συρροή δολοφόνο και τον αρχιτέκτονα που σχεδίαζε την Διεθνή Έκθεση του 1893 στο Σικάγο.

naftemporiki.gr