Παρατείνεται η «Εισβολή τέχνης» του Κώστα Ευαγγελάτου στην Αγγλία

Αντλώντας έμπνευση από τις επιστημονικές ανακοινώσεις των διεθνών Συμποσίων Τοπολογικής Κβαντικής Πληροφορικής που είχε παρακολουθήσει τα έτη 2013 - 2016 στο Παλαιό Πανεπιστήμιο - Μουσείο Αθηνών, ο εικαστικός και θεωρητικός Κώστας Ευαγγελάτος δημιούργησε μία σειρά ζωγραφικών έργων.

Τα έργα αυτά συνθέτουν την έκθεση - εγκατάσταση «Εισβολή τέχνης» («Art invasion»), η οποία παρουσιάζεται στους χώρους της Σχολής Φυσικής και Αστρονομίας του Πανεπιστημίου Leeds της Αγγλίας (School of Physics and Astronomy, University of Leeds, U.K.) και, λόγω της θετικής αίσθησης που προξένησε, παρατείνεται έως τις 30 Απριλίου.

Η έκθεση πραγματοποιείται με τη σύμπραξη μεταπτυχιακών φοιτητών κβαντικής τοπολογίας και πλαισιώνεται από διαδραστικές μεθόδους επικοινωνίας με το κοινό, διαλέξεις και προβολές διαφανειών και video.

Η επικεφαλής της σχολής Φυσικής και Αστρονομίας, Prof. Hellen F. Gleeson.

Συνδυάζοντας τη Φυσική, τα Μαθηματικά και την Πληροφορική, οι τοπολογικοί κβαντικοί υπολογιστές είναι ένας ταχέως αναπτυσσόμενος χώρος έρευνας, που επικεντρώνεται στη διερεύνηση των κβαντικών εξελίξεων που δεν επηρεάζονται από σφάλματα. Η κατασκευή των τοπολογικών συστημάτων, οι ιδιότητές τους και η υπολογιστική τους ισχύ βοηθούν την κατανόηση της ύλης και των αδιερεύνητων φάσεών της.

Ο Κώστας Ευαγγελάτος άρχισε να ασχολείται με την εννοιακή εικαστική έκφραση που βαίνει σε νέα εκφραστικά πεδία με αφορμή επιστημονικά θεωρήματα και νέες ερευνητικές διατυπώσεις, χρόνια πριν, κατά τη διάρκεια των εικαστικών και θεωρητικών σπουδών του στη Νέα Υόρκη. Με χειρονομιακό χαρακτήρα και ζωγραφικό τρόπο, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη φυσική διαίσθηση πίσω από τις μαθηματικές έννοιες, σε αυτό το νέο και συναρπαστικό πεδίο εννοιακής εικαστικής έρευνας που εκτυλίσσεται συναρπαστικά στην εξωτική επιπεδοχώρα. Έκτοτε, έχουν παρουσιαστεί ατομικές εκθέσεις με έργα του, που ανήκουν στη μεγάλη ενότητα των «Συλλήψεων» («Conceptualizations»), καθώς και εκδόσεις τέχνης, portfolioς με αναλυτικά κείμενα.

Ο αστροφυσικός Prof. Alan Watson.

Στα Συμπόσια Τοπολογικής Κβαντικής Πληροφορικής που πραγματοποιήθηκαν τα τέσσερα προηγούμενα χρόνια και τον ενέπνευσαν, λειτουργούσαν παράλληλα εκθέσεις έργων του, ενώ το 2014 είχε μιλήσει και ο ίδιος στο Συμπόσιο, για τη χρήση μαθηματικών και εννοιολογικών συμβόλων στη σύγχρονη τέχνη.

Οι εννοιακές συνθέσεις του καλλιτέχνη καλύπτουν χρονικά όλο σχεδόν το φάσμα των πρωτότυπων «Συλλήψεων», με βάση γεωμετρικά επίπεδα, ρολά τηλετύπων και γλυπτικές κατασκευές στον χώρο. Παράλληλα με τις άλλες χαρακτηριστικές ενότητες του έργου του («Σωματογραφίες», «Νεφελογραφίες», «Ιδεομορφίες»), αποτελούν την ιδεογραφική αισθητική κατάθεση του ιδιότυπου στυλ του και τον τοποθετούν χρονολογικά στους πρωτοπόρους εκπροσώπους της τέχνης του lettrism (γραμματογραφίας) και της σύγχρονης αισθητικής αναζήτησης με δεδομένα της επιστημονικής έρευνας.

Ο Prof. Gliff Jones καθηγητής Φυσικής στο Leeds.

Η έκθεση εγκαινιάστηκε, αποσπώντας θετικότατες κρίσεις από διαπρεπείς επιστήμονες, ανάμεσα τους η Prof. Hellen F. Gleeson, ο αστροφυσικός prof. Alan Watson, της Royal Society, o Prof. Gliff Jones, o Prof. Jiannis K. Pachos και η Dr. Almut Beige, αλλά και από Άγγλους επιμελητές τέχνης και καλλιτέχνες.

Στην ειδική τιμητική βραδιά που διοργανώθηκε για τον καλλιτέχνη - ερευνητή μετά τα εγκαίνια της εικαστικής του εισβολής, ο Κώστας Ευαγγελάτος μίλησε με τηλεδιάσκεψη για τα τοπολογικά έργα του και αναφέρθηκε αναλυτικά στην ενασχόληση του με την εννοιακή εικαστική έκφραση, που, στις μέρες μας, βαίνει σε νέα εκφραστικά πεδία, με αφορμή επιστημονικά θεωρήματα και νέες ερευνητικές διατυπώσεις.

O Έλληνας καθηγητής Φυσικής Γιάννης Κ. Πάχος με τον Κώστα Ευαγγελάτο που φιλοτέχνησε το βιβλίο του.

Σχετικά με τη νέα σειρά έργων του που είναι καρποί της σύγχρονης αισθητικής του αναζήτησης με δεδομένα της έρευνας για τις τοπολογικές φάσεις της ύλης, επεσήμανε τη θετική συμβολή στην πειραματική του προσπάθεια, από τον διεθνώς γνωστό Καθηγητή τοπολογίας στο Πανεπιστήμιο του Illinois στο Σικάγο, Prof. Louis H. Kauffman, ο οποίος βλέποντας ζωγραφικές συνθέσεις του, τον ενθάρρυνε και του πρότεινε υποδειγματικά βασικά στίγματα συμβόλων για συνθετική ανάπτυξη με εικαστικά μέσα της διαισθητικής καινοτόμου του τέχνης.

naftemporiki.gr