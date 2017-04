Euroleague: Τα ζευγάρια των πλέι οφ

Η Νταρουσάφακα νίκησε 78-62 τον Ερυθρό Αστέρα και τον άφησε εκτός οκτάδας και κατά συνέπεια πλέι οφ, με αποτέλεσμα να διαμορφωθούν τα ζευγάρια των προημιτελικών.

Ολυμπιακός-Αναντολού Εφές και Παναθηναϊκός-Φενερμπαχτσέ ήταν τα δύο πρώτα που είχαν «κλειδώσει» μετά τα χθεσινά αποτελέσματα και σήμερα σχηματίστηκαν τα άλλα δύο, στα οποία η Ρεάλ Μαδρίτης θα παίξει με την Νταρουσάφακα και η ΤΣΣΚΑ Μόσχας με την Μπασκόνια.



Τα πλέι οφ της Euroleague θα ξεκινήσουν στις 18 Απριλίου και θα ολοκληρωθούν μάξιμουμ στις 2 Μαΐου, εφόσον σε κάποια ή κάποιες από τις σειρές χρειαστούν και τα πέντε παιχνίδια, αφού η πρόκριση στο φάιναλ 4 κρίνεται στις τρεις νίκες (best of five).

Στο φάιναλ 4 της Κωνσταντινούπολης (19-21/5) τα ζευγάρια θα συνθέσουν οι νικητές των σειρών Ολυμπιακός/Αναντολού Εφές-ΤΣΣΚΑ Μ¨οσχας/Μπασκόνα και Ρεάλ Μαδρίτης/Νταρουσάφακα-Παναθηναϊκός/Φενερμπαχτσέ.