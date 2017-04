documenta 14: Η Αθήνα στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος

Η αυλαία για την documenta 14, την κορυφαία έκθεση Σύγχρονης Τέχνης στον κόσμο, ανοίγει αύριο Σάββατο 8 Απριλίου, στις 10 το πρωί, στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν από τον Πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Frank - Walter Steinmeier, ο οποίος επισκέπτεται για αυτό τον λόγο την Αθήνα, και τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο, παρουσία των δημάρχων Αθηναίων Γιώργου Καμίνη και του Κάσελ Bertram Hilgen, των δύο πόλεων που μοιράζονται τη φιλοξενία της διοργάνωσης.

«Μετά από δυόμισι χρόνια συστηματικής δουλειάς, η Αθήνα βρίσκεται στο επίκεντρο του παγκόσμιου πολιτιστικού ενδιαφέροντος» δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης, σημειώνοντας ότι «η documenta 14 εμπνέει και εμπνέεται από τον δυναμισμό της Αθήνας και αυτό το μήνυμα το εκπέμπει σε όλο τον κόσμο».

Ήδη, περισσότεροι από 7.000 καλλιτέχνες, εκπρόσωποι πολιτιστικών φορέων από όλο τον κόσμο, μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης καθώς και επισκέπτες έχουν φτάσει τα τελευταία 24ωρα στην Αθήνα, που γίνεται η πρώτη πόλη, στην 60χρονη ιστορία της documenta, που η έκθεση έχει και δεύτερη έδρα, εκτός από την παραδοσιακή της, τη γερμανική πόλη του Κάσελ.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη 13η διοργάνωση της documenta, που πραγματοποιήθηκε το 2012 στο Κάσελ, η γερμανική πόλη υποδέχθηκε 900.000 επισκέπτες.

Στην Αθήνα, η έκθεση θα φιλοξενηθεί από τις 8 Απριλίου έως τις 16 Ιουλίου και στο Κάσελ από τις 10 Ιουνίου έως τις 17 Σεπτεμβρίου 2017. Στα εγκαίνια, αύριο, θα παραστούν ο καλλιτεχνικός διευθυντής της έκθεσης Adam Szymczyk, η διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Κατερίνα Κοσκινά, αλλά και παγκοσμίου εμβέλειας καλλιτέχνες, κορυφαίες προσωπικότητες της τέχνης και δημοσιογράφοι.

Η πλατεία Εθνικής Αντίστασης (πρώην πλατεία Κοτζιά), η πλατεία Συντάγματος, η πλατεία Αυδή στο Μεταξουργείο, αλλά και ο πεζόδρομος του Διονυσίου Αρεοπαγίτου θα φιλοξενήσουν πρωτότυπα έργα και κατασκευές κορυφαίων εικαστικών από όλο τον κόσμο. Πολλαπλές δράσεις, εγκαταστάσεις και εικαστικά έργα θα φιλοξενηθούν στην Αθήνα.

Τα τοπόσημα της documenta 14 στην Αθήνα

Ωδείο Αθηνών

Ρηγίλλης & Βασιλέως Γεωργίου Β΄ 17-19, Αθήνα

Music Room (Athens)

Καλλιτέχνης: Nevin Aladağ

8 Απριλίου 11:00–12:00

Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (πρώην Κοτζιά)

Απέναντι από το Δημαρχείο, Αθήνα

Shamiyaana–Food for Thought: Thought for Change

Καλλιτέχνης: Rasheed Araeen

8 Απριλίου 13:00–14:30

Κάτω από τα πολύχρωμα στέγαστρα που είναι εμπνευσμένα από τη shamiana (παραδοσιακή γαμήλια σκηνή στο Πακιστάν) ο Araeen προσκαλεί τους ανθρώπους να κάτσουν όλοι μαζί και να απολαύσουν ένα γεύμα με συνταγές από όλη τη Μεσόγειο, που έχει μαγειρεμένο σε συνεργασία με την Οργάνωση Γη.

«Πρωτόκολλο πειραματικής εκπαίδευσης», Άγγελος Πλέσσας, Δελφοί, 2017. Εγκατάσταση πολυμέσων στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών

Άλσος Ριζάρη

Βασιλίσσης Σοφίας

Καλλιτέχνης: David Harding (ιδρυτής του τμήματος Περιβαλλοντικής Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών της Γλασκόβης)

8 Απριλίου

Στο Πάρκο Ριζάρη, ο Harding οριοθετεί, με δύο στίχους από το ποίημα «Cascando» (1936 ) του Samuel Beckett, τα αυτοσχέδια μονοπάτια του πάρκου: «Εάν εσύ δεν μ’ αγαπήσεις δεν θ’ αγαπηθώ ποτέ / Εάν εγώ δεν σ’ αγαπήσω δε θ’ αγαπήσω ποτέ».

«Δύναμη», 2017. Εγκατάσταση της Γεωργίας Σαγρή με είκοσι οκτώ γλυπτά και δέκα παρτιτούρες αναπνοής, στην Τοσίτσα 5

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Βασιλίσσης Σοφίας και Κόκκαλη, Αθήνα

Henryk Górecki, Symphony No. 3, Op. 36, Symphony of Sorrowful Songs

Καλλιτέχνης: Ross Birrell, David Harding, Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και Syrian Expat Philharmonic Orchestra (SEPO)

8 Απριλίου 20:30

Η Συμφωνία των Θρήνων, όπως είναι ευρύτερα γνωστό το έργο του πολωνού συνθέτη, είναι ένας συγκινητικός θρήνος για ορχήστρα και σοπράνο, σε τρεις πράξεις, η καθεμιά από τις οποίες επικεντρώνει στο αίσθημα της απελπισίας, του χωρισμού και της απώλειας που βιώνει γονιός και παιδί ως αποτέλεσμα του πολέμου. Τη συναυλία ανοίγει το έργο Fugue των Birrell και Μoraly, ένα «τετράστιχο» για σόλο βιολί, βασισμένο στο ποίημα Φούγκα του Θανάτου του Paul Celan.H μουσική εκδήλωση είναι συμπαραγωγή της documenta 14, της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στην πρωτοβουλία «Ροζ Κουτί» της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών για παιδιά προσφύγων καθώς και στα προγράμματα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα για πρόσφυγες εντός και εκτός Ελλάδας.

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ)

Καλλιρρόης και Αμβροσίου Φραντζή, Αθήνα

Payment of Greek Debt to Germany with Olives and Art

Καλλιτέχνης: Marta Minujín

8 Απριλίου 16:00

Ακολουθώντας την ίδια αρχή όπως στην περφόρμανς El Pago de la Deuda Externa con Choclos (1985), η Minujín αποπληρώνει το χρέος της Ελλάδας σε ελιές.

Εγκατάσταση του Ashley Hans Scheirl στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ)

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ)

Κτήριο οδού Πειραιώς, Εκθεσιακός χώρος «Νίκος Κεσσανλής», Πειραιώς 256, Αθήνα

The Portrait - iQhiya

9 Απριλίου 19:00–22:00

Το έργο The Portrait είναι περφόρμανς αντοχής για τον ρόλο που επιβάλλεται στις μαύρες γυναίκες στην κοινωνία, καθώς επίσης τις εντάσεις ανάμεσα στην οδύνη και τη βία.

Πεζόδρομος Διονυσίου Αρεοπαγίτου

Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Αθήνα

The Athens–Kassel Ride: The Transit of Hermes - Ross Birrell

9 Απριλίου 12:00–14:00

Εμπνευσμένη από τη διαδρομή του Aimé Tschiffely από το Μπουένος Άιρες στη Νέα Υόρκη (1925–28), η Διαδρομή Αθήνα-Κάσελ είναι σύλληψη του Ross Birrell σε συνεργασία με τον Peter van der Gugten.

Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Ιεράς Οδού 48 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 134-136, Αθήνα

Καλλιτέχνης: Manthia Diawara

11 Απριλίου 20:00–21:10

Το έργο Bintu Were, A Sahel Opera, που ανέβηκε στο Μπαμακό το 2008, παρουσιάζει στοχασμούς για τη σύγχρονη μετανάστευση από τους Fatou Diome, Alexander Kluge, Nicole Lapierre, Richard Sennett, και τον ίδιο τον Diawara.

Πλατεία Αυδή

Κεραμεικός

Καλλιτέχνες: Άγγελα Δημητρακάκη και Antonia Majaca

8 Απριλίου 11:00–21:00

Ως απόκριση στο έργο δημόσιου χώρου Μνημείο για την Επανάσταση της Sanja Iveković, αυτό το πολυγλωσσικό προφορικό «έγγραφο» συγκεντρώνει τις φωνές περίπου τριάντα καλλιτεχνών, θεωρητικών και ακτιβιστών, οι οποίο στοχάζονται, μέσα από δηλώσεις, ποίηση, τραγούδια, πάνω στο φεμινισμό ως μια κριτική του σύγχρονου φασισμού.

FREDDIE FAULKENBERRY

Πλατεία Ψυρρή

Αθήνα

Καλλιτέχνες: Annie Sprinkle και Beth Stephens

12 Απριλίου 19:00–21:00

Η δουλειά αυτών των διεπιστημονικών καλλιτεχνών επικεντρώνεται στη χειραφέτηση της σεξουαλικότητας και του φύλου και στην πολιτική οικολογία. Διευθύνουν ένα νομαδικό πρότζεκτ στους δρόμους της Αθήνας σε συνεργασία με το Athens Museum of Queer Arts.

Στήλες Ολυμπίου Διός

Βασιλίσσης Όλγας, Αθήνα

Καλλιτέχνης: Prinz Gholam

8 Απριλίου 11:00–13:00

H περφόρμανς είναι ένα σύνολο από χειρονομίες και πόζες που αντλούνται από την ιστορία της τέχνης και μεταδίδονται μέσω των σωμάτων των καλλιτεχνών.

«European Everything» (Ευρώπη τα πάντα), Joar Nango, 2017. Αποψη της εγκατάστασης που βρίσκεται στο Ωδείο Αθηνών

Ωδείο Αθηνών (ΩA.2) και όλοι οι υπόλοιποι χώροι, Αθήνα

Epicycle, 1968-2017

Καλλιτέχνης: Γιάννης Χρήστου

8-13 Απριλίου 11:00–21:00

Το έργο μπορεί να έχει οποιαδήποτε δεδομένη χρονική διάρκεια: μέρες, εβδομάδες, μήνες ή χρόνια. Η χρονική διάρκεια είναι η μονάδα μέτρησης χρόνου Διάρκεια 1 και αντιστοιχεί στον Επίκυκλο του continuum. Οποιοσδήποτε επιθυμεί είναι ευπρόσδεκτος να συμμετάσχει.

Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά

Χαρίλαου Τρικούπη 31, Πειραιάς

Collective Exhibition for a Single Body

8-9 Απριλίου 12:00–14:30

Χορογράφος: Κώστας Τσιούκας, Περφόρμερς: Μυρτώ Κοντονή, Αναστάσιος Κουκουτάς, Κώστας Τσιούκας, Σκορ (σε εξέλιξη): Pierre Bal-Blanc, Marie Cool Fabio Balducci, Yael Davids, Maria Eichhorn, Anna Halprin, David Lamelas, Prinz Gholam, Ashley Hans Scheirl, Κώστας Τσιούκας, Μαρία Χασάπη, Annie Vigier & Franck Apertet (les gens d’Uterpan), Lois Weinberger, Artur Żmijewski.

naftemporiki.gr