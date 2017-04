ΒΜW Group: Όραμα μελλοντικής πολυτέλειας

Από την έντυπη έκδοση

Εδώ και πολλές δεκαετίες το «iF Design Award» θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα βραβεία σχεδίασης στον κόσμο και επισφράγιση σχεδιαστικής τελειότητας. Συνολικά πέντε μοντέλα από τις μάρκες του BMW Group απέσπασαν το διεθνούς φήμης βραβείο για το 2017. Μία έγκριτη επιτροπή επέλεξε τα Mini Vision Next 100, Rolls-Royce Vision Next 100, BMW Motorrad Vision Next 100 και τη BMW Concept X2 στην κατηγορία «Mobility / Professional Concept» για την καινοτόμο σχεδίαση και τις φουτουριστικές τεχνολογίες τους.

Το περίοπτο «iF Gold Award 2017» δόθηκε στην BMW Σειρά 5 Sedan στην κατηγορία «Automobiles / Product». Με αυτή τη διάκριση επιβεβαιώθηκε για μία ακόμα φορά η εξαιρετική δουλειά της ομάδας σχεδίασης της BMW.

Εμείς, ωστόσο, θα σταθούμε στο Rolls-Royce Vision Next 100, το πρώτο γνήσιο «Vision Vehicle» της μάρκας που προσδιορίζει το μέλλον της πολυτελούς μετακίνησης. Το Rolls-Royce Vision Next 100 παρουσιάζει μία απόλυτα προσωπική, άνετη εμπειρία Rolls-Royce και διερευνά με αυθεντικό τρόπο τις ανάγκες και επιθυμίες μιας εύπορης ελίτ απαιτητικών πελατών του μέλλοντος. Η Rolls-Royce προτείνει ένα ασυμβίβαστο, πλήρως αυτόνομο, εξατομικευμένο πρωτότυπο όχημα, χειροποίητο, με τα πιο προηγμένα υλικά και με κινητήρα μηδενικών ρύπων.

Οι πελάτες είναι απόλυτα προστατευμένοι σε αυτό το φουτουριστικό αλλά χειροποίητο «θηρίο», ενώ η φωνή της Έλενορ («Voice of Eleanor») τους καθοδηγεί, συνδεδεμένη με κάθε τομέα της ζωής τους και λειτουργώντας ως εικονικός βοηθός και σοφέρ. Το Rolls-Royce Vision Next 100 είναι ένα όραμα μελλοντικής πολυτέλειας.

Η τελετή απονομής έγινε σε εορταστικό κλίμα στο γκαλά iF Design Awards Night 2017, που φιλοξενήθηκε για έκτη φορά στο BMW Welt στο Μόναχο.