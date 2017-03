«Ανακαινισμένα» Galaxy Note 7 σχεδιάζει να βγάλει στην αγορά η Samsung

Η Samsung ανακοίνωσε αργά τη Δευτέρα πως σχεδιάζει να διαθέσει προς πώληση «ανακαινισμένες» εκδόσεις του Galaxy Note 7- του smartphone που ανακλήθηκε πέρυσι, λόγω προβλημάτων που προκαλούσαν φωτιές, στο πλαίσιο του μεγαλύτερου φιάσκου στην ιστορία της εταιρείας.

Μετά την απόσυρση των συσκευών παγκοσμίως, η σχετική έρευνα έδειξε πως τα προβλήματα οφείλονταν στις μπαταρίες που παρέχονταν από δύο διαφορετικές εταιρείες: Τη Samsung SDI Co Ltd και την Amperex Technology Ltd. Περαιτέρω αναλύσεις, τόσο από τη Samsung, όσο και από ανεξάρτητους ερευνητές, έδειξαν πως δεν υπήρχαν άλλα προβλήματα πέρα από τις μπαταρίες, με αποτέλεσμα να κυκλοφορήσουν φήμες πως η εταιρεία σχεδιάζει να καλύψει κάποιες από τις απώλειές της κυκλοφορώντας ανακαινισμένα Note 7. Καλά ενημερωμένη πηγή δήλωσε στο Reuters τον Ιανουάριο πως εξεταζόταν το συγκεκριμένο ενδεχόμενο- ή αυτό της χρήσης κάποιων τμημάτων των συσκευών.

Η ανακοίνωση της Samsung, πως Note 7 θα τεθούν ξανά σε κυκλοφορία προκάλεσε εκπλήξεις, καθώς έγινε λίγο πριν το λανσάρισμα της νέας της «ναυαρχίδας», του S8, στις ΗΠΑ- του πρώτου της «premium» κινητού μετά το περσινό φιάσκο.

«Σχετικά με τα Galaxy Note 7 ως ανακαινισμένες συσκευές ή συσκευές προς ενοικίαση, η διάθεσή τους εξαρτάται από τις διαπραγματεύσεις με τις ρυθμιστικές αρχές και παρόχους, καθώς και από τη ζήτηση» αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.

Στο μεταξύ, η νοτιοκορεατική Electronic Times, επικαλούμενη ανώνυμες πηγές, έγραψε την Τρίτη πως η Samsung θα αρχίσει να πωλεί ανακαινισμένα Note 7 στη Νότια Κορέα τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο, και στόχος της θα είναι η πώληση μεταξύ 400.000 και 500.000 των συσκευών, που θα φέρουν ασφαλείς μπαταρίες.

Από πλευράς της, η Samsung σε δήλωσή της στο Reuters σημειώνει πως τα σχέδιά της για τη διάθεση Note 7 δεν έχουν συγκεκριμενοποιηθεί, ούτε έχουν οριστεί οι αγορές όπου θα κυκλοφορήσουν οι συσκευές- αν και διευκρινίστηκε πως δεν θα κυκλοφορήσουν στην Ινδία, όπως είχαν μεταδώσει κάποια ΜΜΕ. Η εταιρεία υπογράμμισε πως τα ανακαινισμένα Note 7 θα διαθέτουν νέες μπαταρίες, που έχουν περάσει όλα τα νέα τεστ ασφαλείας. Επίσης, σχεδιάζεται η ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση τμημάτων όπως τσιπ, κάμερες κ.α., καθώς και η εξαγωγή σπανίων μετάλλων από Note 7 που θα επιλεγεί να μην κυκλοφορήσουν ως ανακαινισμένες συσκευές.

Εκτιμάται πως το κόστος της συγκεκριμένης υπόθεσης ανήλθε σε απώλεια κερδών 5,5 δισ. δολαρίων μέσα σε τρία τρίμηνα. Πριν αποσυρθούν, είχαν πωληθεί πάνω από τρία εκατομμύρια συσκευές.