Πέθανε ο ζωγράφος Άλκης Πιερράκος

Ο ζωγράφος Άλκης Πιερράκος άφησε την τελευταία του πνοή, το βράδυ της Τετάρτης, στη Ναύπακτο, λίγη μόλις ώρα μετά την άφιξη του από το Παρίσι, σε ηλικία 97 ετών. Η κηδεία του θα γίνει το Σάββατο, στις 2 μετά το μεσημέρι, στον Οξύλιθο της Κύμης Ευβοίας.

Γεννημένος στη Θεσσαλονίκη το 1920, ο Άλκης Πιερράκος πέρασε τα πρώτα του εφηβικά χρόνια στη Γιουγκοσλαβία. Ως γιος διπλωμάτη, έζησε εκτός Ελλάδος μέχρι το 1938. Μετά τον πόλεμο, έφυγε πάλι για το εξωτερικό και ταξίδεψε στην Ευρώπη. Σπούδασε στην Ελβετία (Gewerbeschule, Basel, 1949-1951), και στο Λονδίνο (Slade School of Fine Arts και Central School of Arts and Crafts, 1951-1953), όπου μαθήτευσε για ένα διάστημα κοντά στον Oskar Kokoschka.

Κατά την περίοδο των σπουδών του γνωρίστηκε με σημαντικούς διανοούμενους, καλλιτέχνες και συλλέκτες, ασχολήθηκε περιστασιακά με τη σκηνογραφία και, το 1954, παρουσίασε την πρώτη του ατομική έκθεση στην Αγγλία (Heffer Gallery, Cambridge). Την ίδια χρονιά εγκαταστάθηκε μόνιμα στο Παρίσι και ανέπτυξε σημαντική καλλιτεχνική και εκθεσιακή δραστηριότητα.

Στην Ελλάδα ξεκίνησε να εκθέτει έργα του από το 1964. Στις αρχικές φάσεις του έργου του είναι εμφανής μια διαδικασία αφομοίωσης επιρροών από τον γερμανικό εξπρεσιονισμό και τις ακουαρέλες του Kandinsky, μαζί με στοιχεία από τη λυρική αφαίρεση της δεκαετίας του ’50.

Οι θεματικές αφετηρίες των έργων του απηχούν ερεθίσματα και εμπειρίες, τόσο από τον κεντροευρωπαϊκό όσο και από τον μεσογειακό χώρο. Τοπία, κτίσματα, ανθρώπινες μορφές, μεταμορφώνονται σε ελλειπτικές εικόνες ψυχικής έντασης, που κινούνται μεταξύ παραστατικότητας και αφαίρεσης.