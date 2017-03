Κάρα Ντελεβίν: Το πρώτο βήμα στον κόσμο της λογοτεχνίας

Η ηθοποιός και βασίλισσα της πασαρέλας Κάρα Ντελεβίν κάνει το πρώτο της βήμα στον κόσμο της λογοτεχνίας, με ένα μυθιστόρημα ενηλικίωσης. Η 24χρονη Ντελεβίν ανακοίνωσε ότι το βιβλίο με τίτλο «Mirror, Mirror» έχει θέμα τη φιλία και την προδοσία και ότι θα κυκλοφορήσει φέτος τον Οκτώβριο.

Η Βρετανίδα Κάρα Ντελεβίν δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία κρατώντας το τελικό χειρόγραφο του μυθιστορήματος. Είναι μία ιστορία για τη φιλία 16χρονων, των Leo, Red, Naima και Rose που προσπαθούν να διαχειριστούν την κατάσταση στο σχολείο και τις σχέσεις τους.

«Η διαδικασία της συγγραφής του μυθιστορήματος έχει αλλάξει τη ζωή μου. Ανυπομονώ να το μοιραστώ με όλους», έγραψε η Ντελεβίν στο Instagram. Η Ντελεβίν έχει γράψει το βιβλίο μαζί με τον Βρετανό συγγραφέα Ρόουαν Κόλμαν, δημιουργό των μυθιστορημάτων «The Memory Book» και «We Are All Made Of Stars».