Πώς έγινε η εκστρατεία χάκερ υπέρ του Ερντογάν στο Twitter

Χιλιάδες εκτιμάται πως είναι οι λογαριασμοί στο Twitter οι οποίοι «χακαρίστηκαν» από άτομα που υποστηρίζουν τον πρόεδρο Ερντογάν της Τουρκίας, εν όψει του δημοψηφίσματος για την αύξηση των εξουσιών του, σε μια πρωτοφανή κυβερνοεκστρατεία τέτοιου τύπου το πρωί της Τετάρτης.

Μεταξύ των λογαριασμών που στοχοποιήθηκαν περιλαμβάνονταν τα accounts του Forbes, της Διεθνούς Αμνηστίας, της βορειοαμερικανικής υπηρεσίας του BBC, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Die Welt, της UNICEF USA και πολλοί άλλοι (αρκετοί από τους οποίους ήταν απλών χρηστών)., σε μια επίθεση προπαγάνδας η οποία σχετίζεται με την εντεινόμενη διπλωματική αντιπαράθεση της Τουρκίας με την Ολλανδία και τη Γερμανία.

Όπως μεταδίδουν πολλά ΜΜΕ, θεωρείται ότι οι λογαριασμοί χτυπήθηκαν (με τους χάκερ να παίρνουν προσωρινά τον έλεγχό τους για να ανεβάσουν προπαγανδιστικά μηνύματα στήριξης στον Ερντογάν και ναζιστικούς χαρακτηρισμούς εναντίον της Γερμανίας και της Ολλανδίας) μέσω μιας δημοφιλούς «τρίτης» υπηρεσίας analytics, το Twitter Counter.

Σύμφωνα με τον Guardian, οι χάκερ χρησιμοποίησαν τις άδειες τις οποίες είχε η υπηρεσία για να ανεβάσουν ένα μήνυμα στα τουρκικά ( “卐 #NaziGermany?#NaziNetherlands, a little?#OTTOMAN SLAP for you, see you on #April16th), αναφερόμενοι στην ημερομηνία του δημοψηφίσματος, στις 16 Απριλίου.

Επίσης, άλλαξαν εικόνες σε κάποιους από τους πλέον «υψηλού προφίλ» λογαριασμούς, βάζοντας στη θέση τους τουρκικά σύμβολα. Σημειώνεται πως η εταιρεία παρέχει στατιστικά δεδομένα σε περίπου δύο εκατομμύρια χρήστες του Twitter, που συνδέουν τα προφίλ τους μέσω της εφαρμογής της για να παρακολουθούν τις αντιδράσεις του κοινού στα tweets τους. Αυτή τη σύνδεση φαίνεται πως εκμεταλλεύτηκαν οι χάκερ.

Το Twitter Counter έχει την έδρα του στο Άμστερνταμ, ωστόσο μπορεί να μην επελέγη απλά για τον πολιτικό συμβολισμό, αλλά και επειδή είχε «χακαριστεί» και στο παρελθόν, τον Νοέμβριο του 2016, με αποτέλεσμα μια σειρά λογαριασμών (Playstation, The New Yorker, Viacom κ.α.) να αποστέλλουν spam tweets. Όπως διαβεβαίωσαν από την εταιρεία, έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος (παράλληλα δόθηκαν διαβεβαιώσεις πως δεν υπήρξε υποκλοπή κωδικών ή στοιχείων πιστωτικών καρτών), ενώ από το Twitter ανακοινώθηκε πως είναι σε εξέλιξη οι απαραίτητες διαδικασίες, καθώς το πρόβλημα εντοπίστηκε και λύθηκε με την αφαίρεση των σχετικών αδειών, ώστε να μην επηρεαστούν επιπλέον λογαριασμοί.

Πολλοί λογαριασμοί που τέθηκαν προσωρινά υπό τον έλεγχο των χάκερ ανέβασαν tweets όπου παραδέχονταν ότι υπήρξαν παραβιάσεις, ζητώντας συγνώμη για την όλη υπόθεση.

«Οι κυβερνοεπιθέσεις πολιτικού περιεχομένου γενικά επιδιώκουν να έχουν όσο μεγαλύτερη απήχηση στα media είναι δυνατόν, οπότε αναμένεται να βλέπουμε τέτοιες όποτε προκύπτει μια πολιτική αντιπαράθεση» είπε ο Γενς Μόνραντ, αναλυτής κυβερνοασφαλείας της FireEye, όπως αναφέρει το Reuters.

Το περασμένο Σάββατο σημειώθηκαν επίσης επιθέσεις denial of service από μια τουρκική ομάδα χάκερ εναντίον των ιστοσελίδων του αεροδρομίου του Ρότερνταμ και του αντιισλαμιστή πολιτικού Γκέερτ Βίλντερς, που είναι ένας από τους «πρωταγωνιστές» των ολλανδικών εκλογών. Την ευθύνη ανέλαβε η ομάδα Aslan Neferler Tim, που φέρεται να ευθύνεται και για προβλήματα που προκλήθηκαν τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο στις ιστοσελίδες αυστριακών θεσμών, όπως το αεροδρόμιο της Βιέννης, η αυστριακή βουλή και η κεντρική τράπεζα της χώρας.