Πέθανε ο συγγραφέας Robert James Waller

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 77 ετών, ο Αμερικανός συγγραφέας Robert James Waller, σύμφωνα με ανακοίνωση του εκδοτικού του οίκου.

Το Associated Press αναφέρει πως το τελευταίο χρονικό διάστημα ο συγγραφέας ήταν άρρωστος, χωρίς να αναφέρει την ασθένεια που αντιμετώπιζε.

Ένα από τα πιο γνωστά έργα του Waller ήταν «Οι γέφυρες του Μάντισον» (The Bridges of Madison County), το οποίο αγαπήθηκε απ’ τους αναγνώστες σ’ όλο τον κόσμο και μεταφέρθηκε με μεγάλη επιτυχία και στον κινηματογράφο με πρωταγωνιστές τους Meryl Streep και Clint Eastwood. Το ρομαντικό μυθιστόρημα έμεινε για αρκετές εβδομάδες στη λίστα με τα best sellers των New York Times.

Πρώην Καθηγητής του μάνατζμεντ στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Αϊόβα, ο Waller είχε γράψει επίσης δύο βιβλία με δοκίμια, τα «Ακριβώς πίσω από τη ζώνη πυρκαγιάς» και «Ένας καλός δρόμος είναι αρκετός».

naftemporiki.gr