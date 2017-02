Χρυσά Βατόμουρα για «Batman v Superman» και «Hillary’s America»

Η σφοδρή σύγκρουση των πιο δημοφιλών σούπερ ηρώων, στη μεγάλη εμπορική επιτυχία «Batman v Superman: Η αυγή της δικαιοσύνης», επικράτησε -όπως αναμενόταν- στην 37η τελετή απονομής για τα Χρυσά Βατόμουρα, τα οποία παραδοσιακά απονέμονται την παραμονή της τελετής των βραβείων Όσκαρ.

Συνολικά, η ταινία του σκηνοθέτη των «300», Ζακ Σνάιντερ, που βασίζεται στους γνωστούς ήρωες της DC, κέρδισε τέσσερα βραβεία, ανάμεσά τους αυτά του χειρότερου ζευγαριού ηθοποιών που ερμήνευσαν τον Μπάτμαν και τον Σούπερμαν, Μπεν Άφλεκ και Χένρι Κάβιλ αντίστοιχα, του χειρότερου ηθοποιού σε δεύτερο ρόλο -Τζέσι Άιζενμπεργκ στο ρόλο του Λεξ Λούθορ, του χειρότερου σεναρίου και του χειρότερου ριμέικ ή σίκουελ. Αξίζει να αναφέρουμε πως η ταινία της Warner -με τις οκτώ υποψηφιότητες στα Χρυσά Βατόμουρα, που μεταφράστηκαν σε έξι αντιβραβεία και παρά τις άσχημες κριτικές-, έχει συγκεντρώσει στο παγκόσμιο box office σχεδόν 900 εκατομμύρια δολάρια.

Τέσσερα Χρυσά Βατόμουρα συγκέντρωσε και το ντοκιμαντέρ «Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party» (Η Αμερική της Χίλαρι: Η κρυφή ιστορία του Δημοκρατικού Κόμματος). Η δημιουργία των Ντινές ντε Σόουζα και Μπρους Σκούλει απέσπασε αρνητικές πρωτιές στις κατηγορίες: χειρότερη ταινία, χειρότερη σκηνοθεσία, χειρότερου α΄ ανδρικού ρόλου για τον Ντινές ντε Σόουζα και χειρότερου α΄ γυναικείου ρόλου για την Μπέκι Τέρνερ για την ερμηνεία της στο ρόλο της Χίλαρι Κλίντον.

Κρίστεν Γουίγκ - «Zoolander 2»

Η ταινία «Zoolander 2», με σκηνοθέτη και πρωταγωνιστή τον Μπεν Στίλερ, η οποία είχε συγκεντρώσει οκτώ υποψηφιότητες, μεταξύ αυτών εκείνες της χειρότερης σκηνοθεσίας και του χειρότερου ηθοποιού για τον Μπεν Στίλερ, όπως επίσης και για τους συμπρωταγωνιστές του, Όουεν Γουίλσον και Γουίλ Φάρελ, απέσπασε μόνο το βραβείο του χειρότερου β΄ γυναικείου ρόλου, για την ερμηνεία της Κρίστεν Γουίγκ.

Τέλος, Χρυσό Βατόμουρο μεταμέλειας πήρε ο Μελ Γκίσμπσον για τον «Αντιρρησία Συνείδησης» (Hacksaw Ridge), που παραδόξως έχει και έξι υποψηφιότητες στα Όσκαρ, που απονέμονται μία ημέρα αργότερα από τα Χρυσά Βατόμουρα.

«Zoolander 2».

Τα Χρυσά Βατόμουρα απονέμονται για να «επιβραβεύσουν» τους χειρότερους της χρονιάς που πέρασε στον χώρο του κινηματογράφου. Πρόκειται για τα «αντιβραβεία των Όσκαρ», τα οποία απονέμονται στα χειρότερα φιλμ της χρονιάς, στις σκηνοθετικές αποτυχίες και τις κακές επιδόσεις της βιομηχανίας του κινηματογράφου. Οι ηθοποιοί του Χόλυγουντ τρέμουν στο άκουσμα μιας υποψηφιότητας για τα «αντί - Όσκαρ», καθώς αυτά «σημαδεύουν» τις χειρότερες ερμηνείες.

Μελ Γκίσμπσον

Οι υποψήφιοι σπάνια μετέχουν στην τελετή των Βατόμουρων, η οποία καθιερώθηκε το 1980. Τα φετινά βραβεία απλά ανακοινώθηκαν, χωρίς να διοργανωθεί καμιά γιορτή.

Το βραβείο, αυτό για τις χειρότερες ταινίες του αμερικανικού κινηματογράφου, είναι ένα βατόμουρο σε μέγεθος μιας μπάλας του γκολφ τοποθετημένο σε μπομπίνα ταινίας Super 8, όλα ζωγραφισμένα χρυσά, με συνολικό κόστος 4,79 δολάρια.



Χρυσά Βατόμουρα 2017

Χειρότερη Ταινία

«Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party»

Χειρότερος Ηθοποιός

Ντινές ντε Σόουζα / «Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party»

Χειρότερη Ηθοποιός

Μπέκι Τέρνερ / «Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party»

Τζέσι Άιζενμπεργκ /Batman v Superman: Η αυγή της δικαιοσύνης»

Χειρότερος Β΄ Γυναικείος Ρόλος

Κρίστεν Γουίγκ / «Zoolander 2»

Χειρότερο Ζευγάρι

Μπεν Άφλεκ και Χένρι Κάβιλ / «Batman v Superman: Η αυγή της δικαιοσύνης»

Χειρότερος Σκηνοθέτης

Ντινές ντε Σόουζα / «Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party»

Χειρότερο Ριμέικ ή Σίκουελ

«Batman v Superman: Η αυγή της δικαιοσύνης»



Χειρότερο Σενάριο

«Batman v Superman: Η αυγή της δικαιοσύνης»



Βραβείο Μεταμέλειας

Μελ Γκίσμπσον



Γιώργος Σ. Κουλουβάρης

