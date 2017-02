Ο Τραμπ δεν θα πάει στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου

Την πρόθεσή του να μην πάει στο ετήσιο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου (WHCA) έκανε γνωστή ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ερχόμενος έτσι σε ρήξη με την παράδοση της συνάντησης του επικεφαλής του αμερικανικού κράτους με δημοσιογράφους και διασημότητες, όπου είθισται να επικρατεί χιουμοριστικό κλίμα.

«Δεν θα παρευρεθώ στο δείπνο της Ένωσης των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου φέτος», έγραψε ο Τραμπ στον λογαριασμό του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter, ευχόμενος «όλοι να περάσουν ένα ωραίο βράδυ».

Το ετήσιο δείπνο θα παρατεθεί την 29η Απριλίου στην Ουάσινγκτον.

Ορισμένα ΜΜΕ, όπως το πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg ή το περιοδικό New Yorker, που συνήθως υποστηρίζουν την εκδήλωση και φιλοξενούν ακριβά after-parties, ξεκαθάρισαν ότι δεν προτίθενται να κάνουν τίποτα τέτοιο φέτος.

Την Παρασκευή, ο Λευκός Οίκος απέκλεισε πολλά μεγάλα ΜΜΕ, τόσο αμερικανικά όσο και διεθνή, από άτυπη ενημέρωση που έκανε ο εκπρόσωπος Τύπου της αμερικανικής προεδρίας.

Στους δημοσιογράφους του τηλεοπτικού δικτύου CNN, της εφημερίδας The New York Times, του ιστότοπου Politico, της εφημερίδας The Los Angeles Times και του ιστότοπου BuzzFeed δεν επιτράπηκε να παρακολουθήσουν την ενημέρωση που έγινε στο γραφείο του Σπάισερ, μια απόφαση που προκάλεσε έντονες διαμαρτυρίες.

Πηγή: ΑΜΠΕ, AFP, Reuters