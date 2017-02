Brit Awards: Δύο βραβεία για τον θρυλικό «Λευκό Δούκα»

Ο Ντέιβιντ Μπάουι, ο θρυλικός «Λευκός Δούκας», ήταν ο μεγαλύτερος νικητής στα βρετανικά μουσικά βραβεία (Brit Awards), της κορυφαίας ίσως μουσικής βιομηχανίας στην Ευρώπη, στο Λονδίνο χθες, κερδίζοντας δύο βραβεία, ένα για άνδρα καλλιτέχνη της Βρετανίας και ένα για άλμπουμ της χρονιάς.

Είναι η τρίτη φορά, μετά το 1984 και το 2014, που το ίνδαλμα της ποπ το οποίο πέθανε στις 10 Ιανουαρίου 2016 σε ηλικία 69 ετών, αναδεικνύεται καλύτερος καλλιτέχνης. «Αν ο Ντέιβιντ μπορούσε να είναι εδώ απόψε, πιθανόν δεν θα ερχόταν», δήλωσε αστειευόμενος ο Αμερικανός ηθοποιός Μάικλ Σ. Χολ (Ντέξτερ) που παίζει στο μιούζικαλ «Lazarus», τo οποίο συνέθεσε ο Μπάουι, και ο οποίος πήγε να παραλάβει το βραβείο.

Στη συνέχεια ακολούθησε η απονομή του βραβείου για τον καλύτερο δίσκο της χρονιάς, στο «Blackstar» που κυκλοφόρησε δύο ημέρες πριν τον θάνατο του Μπάουι.

«Ήταν πάντα εκεί, υποστηρίζοντας άτομα που πίστευε πως ήταν λίγο παράξενα ή λίγο περίεργα, λίγο διαφορετικά, και βρισκόταν πάντα στο πλευρό τους», είπε ο γιος του, Ντάνκαν Τζόουνς, όταν παρέλαβε το βραβείο εκ μέρους του πατέρα του.

O Μάικλ Σ. Χολ

Τα Brit Awards, η τελετή των οποίων μεταδόθηκε τηλεοπτικά από την αρένα Ο2 του Λονδίνου, αποτελούν τα σημαντικότερα μουσικά βραβεία της καθιερωμένης βρετανικής μουσικής βιομηχανίας.

Στην τελετή των Brit Awards, η τελετή των οποίων μεταδόθηκε τηλεοπτικά από την αρένα Ο2 του Λονδίνου, τραγούδησαν οι Κέιτι Πέρι, Ρόμπι Ουίλιαμς, Μπρούνο Μαρς, και Εντ Σιράν, ενώ οι διοργανωτές απέτισαν φόρο τιμής και στον Τζορτζ Μάικλ, ο οποίος πέθανε τον Δεκέμβριο, με τον τραγουδιστή Κρις Μάρτιν να τραγουδά το τραγούδι του «A Different Corner». Ενώ τραγουδούσε ο Μάρτιν, προβάλλονταν στη σκηνή ο Μάικλ να μιλά και να τραγουδά το ίδιο τραγούδι.

Η Κέιτι Πέρι

Μεταξύ άλλων βραβευθέντων, η Αντέλ, της οποίας το άλμπουμ «25» θριάμβευσε στα περσινά Brit Awards και τα βραβεία Grammy, απέσπασε το βραβείο για παγκόσμια επιτυχία, για τις διεθνείς πωλήσεις του ίδιου άλμπουμ που κατέκτησε τα τοπ τσαρτ.

Οι Little Mix

Το γυναικείο συγκρότημα Little Mix κέρδισε το βραβείο Βρετανικού σινγκλ για το «Shout Out to My Ex», η τραγουδίστρια Έμελι Σαντέ κέρδισε τον τίτλο καλύτερη καλλιτέχνης της Βρετανίας ενώ το βραβείο καλύτερου συγκροτήματος κατέληξε στους «The 1975».

O Rag'n'Bone Man

Ο τραγουδοποιός Rag'n'Bone Man, ο οποίος είχε ήδη κερδίσει την «Επιλογή Κριτικών» για τα φετινά βραβεία, απέσπασε και το βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου μουσικού, ενώ ο Σκέπτα, που είχε προταθεί σε τρείς κατηγορίες, δεν έφυγε με κανένα βραβείο.

«The 1975»

Ενώ η διοργάνωση αφορά κυρίως Βρετανούς, περιλαμβάνει και κατηγορίες για διεθνείς άνδρες και γυναίκες μουσικούς και για διεθνή μουσικά συγκροτήματα. Φέτος τα αντίστοιχα βραβεία πήγαν στους Ντρέικ, Μπιγιονσέ και τους «A Tribe Called Quest».

