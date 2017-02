«The Irishman»: Ντε Νίρο, Πατσίνο και Σκορσέζε, σε μια θρυλική συνεργασία

Τα δικαιώματα προβολής της ταινίας του Μάρτιν Σκορσέζε «The Irishman» (Ο Ιρλανδός), με πρωταγωνιστές τους Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Αλ Πατσίνο, απέκτησε το συνδρομητικό διαδικτυακό κανάλι Netflix.

Πρόκειται για μία κίνηση που δεν αποκλείεται να αλλάξει το κινηματογραφικό και τηλεοπτικό τοπίο, η οποία εισάγει βαθύτερα στην παραγωγή ταινιών τη συνδρομητική υπηρεσία.

Το «The Irishman» σηματοδοτεί την ένατη συνεργασία του Σκορσέζε με τον Ντε Νίρο, ενώ θα είναι η πρώτη φορά που ο 74χρονος σκηνοθέτης θα συνεργαστεί με τον Αλ Πατσίνο.

Το σενάριο φέρει την υπογραφή του Στίβεν Ζάιλιαν και βασίζεται στο βιβλίο του Τσαρλς Μπραντ, «Άκουσα ότι βάφεις σπίτια» (Ι Heard You Paint Houses), που κυκλοφόρησε το 2004. Το βιβλίο αφηγείται την αληθινή ιστορία του Φρανκ Σίραν, διαβόητου γκάνγκστερ και μέλους ενός από τα αμερικάνικα συνδικάτα στο οποίο ήταν επικεφαλής ο Τζίμι Χόφα και ο οποίος υποστήριξε ότι είναι ο άνθρωπος που τον σκότωσε.

Ο Σίραν πέθανε το 2003 και αποκάλυψε στον συγγραφέα ότι είχε ανάμειξη στη δολοφονία του Τζίμι Χόφα, εκτελώντας εντολές του Ράσελ Μπουφαλίνο, γεννημένου στη Σικελία, αρχηγού μαφιόζικης οργάνωσης στην Αμερική. Ο Χόφα εξαφανίστηκε το 1975 και δεν βρέθηκε ποτέ. Τη φράση «Άκουσα ότι βάφεις σπίτια» χρησιμοποιούσαν τα μέλη των εγκληματικών οργανώσεων, όταν ήθελαν να αναφερθούν σε δολοφονίες.

Ο Σκορσέζε και ο Ντε Νίρο συνεργάστηκαν πρώτη φορά το 1973, στην ταινία «Κακόφημοι Δρόμοι» (Mean Streets) και ακολούθησαν οι ταινίες «Ο ταξιτζής», «New York, New York», «The King of Comedy», «Τα καλά παιδιά», «Το ακρωτήρι του φόβου» και «Καζίνο». Στην ταινία θα δούμε επίσης τον Χάρβεϊ Καϊτέλ καθώς και τον βετεράνο μαφιόζικων ταινιών, Τζο Πέσι.

Με βάση τη συμφωνία με το Netflix, για την οποία έγινε αναφορά πρώτη φορά στο IndieWire, ο Σκορσέζε επιδιώκει έναν προϋπολογισμό της τάξης των 150 εκ. δολαρίων, καθώς αρκετά χρήματα θα απαιτήσουν τα ειδικά εφέ που θα κάνουν τους ηθοποιούς να φαίνονται νεότεροι. Η παραγωγή του «The Irishman» θα αρχίσει μέσα στο 2017.

naftemporiki.gr