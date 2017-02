H Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου (ΕΑΚ) ανακοίνωσε τις υποψήφιες ταινίες για τα βραβεία «Ίρις» 2017. Το όνομα «Ίρις» θα συνοδεύσει, για δεύτερη χρονιά, τα βραβεία της ΕΑΚ, προβάλλοντας, έτσι, τον διεθνή και συμβολικό τους χαρακτήρα.

Στη διαδικασία των φετινών βραβείων, υπεβλήθησαν 20 ταινίες μεγάλου μήκους μυθοπλασίας, 16 ταινίες τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ), και 31 ταινίες μικρού μήκους. Επίσης, επιλέχθηκε μια βραχεία λίστα 10 ξένων υποψήφιων ταινιών, από επιτροπή κριτικών κινηματογράφου μελών της ΕΑΚ.



Αξίζει να σημειωθεί, ότι για πρώτη φορά θεσπίζεται βραβείο και για ταινίες κινουμένων σχεδίων (Animation), όπου οι υποψηφιότητες ήταν 6.

«Suntan»

Στο πλαίσιο της ανάδειξης των βραβείων, η ΕΑΚ θα διοργανώσει προβολές των υποψήφιων ξένων ταινιών που υπεβλήθησαν στη διαδικασία της βράβευσης. Με αυτόν τον τρόπο το κοινό, θα μπορέσει να δει όλες τις ταινίες που διεκδικούν ένα από τα βραβεία στην κατηγορία της ξένης ταινίας.

Οι προβολές θα ξεκινήσουν την ερχόμενη εβδομάδα στον κινηματογράφο Δαναό, ενώ θα προηγηθεί ανακοίνωση του προγράμματος προβολών.

«Park», της Σοφίας Εξάρχου.

Μεγάλου Μήκους Μυθοπλασίας

«Αγάπη, Αγάπη, Αγάπη», του Κώστα Ζάππα

«Το Αγόρι στη Γέφυρα», του Πέτρου Χαραλάμπους

«Έτερος Εγώ», του Σωτήρη Τσαφούλια

«Ευτυχία», του Χρήστου Πυθαρά

«Καύση», του Στράτου Τζίτζη

«Νήμα», του The Boy

«Νοτιάς», του Τάσου Μπουλμέτη

«Ξα μου», της Κλειούς Φανουράκη

«Το Ξύπνημα της Άνοιξης», του Κωνσταντίνου Γιάνναρη

«Νοτιάς»

«Όντως Φιλιούνται; », του Γιάννη Κορρέ

«Ουτοπία», του Νίκου Κουρού

«Πέντρο Νούλα», του Κάρολου Ζωναρά

«Η Ρόζα της Σμύρνης», του Γιώργου Κορδέλλα

«Τέλειοι Ξένοι», του Θοδωρή Αθερίδη

«Amerika Square», του Γιάννη Σακαρίδη

«Glory», των Petar Valchanov και Kristina Crozeva

«Nocturne», του Κωνσταντή Φραγκόπουλου

«Park», της Σοφίας Εξάρχου

«Short Fuse», των Ανδρέα Λαμπρόπουλου και Κώστα Σκύφτα

«Suntan», του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου

«90 χρόνια ΠΑΟΚ - νοσταλγώντας το μέλλον»



«90 Χρόνια ΠΑΟΚ», του Νίκου Τριανταφυλλίδη

«180 Μοίρες», των Ορέστη και Ορφέα Δούρβα

«Η Αθήνα από Κάτω», του Τάκη Μπαρδάκου

«Ευριπίδου 14», του Μιχάλη Δημητρίου

«Νεύτων, η Δύναμη του Θεού», του Πάνου Ανέστη

«Πού είσαι Σινγκάλ;», του Άγγελου Ράλλη

«Τα Σημάδια του Ουρανού», της Μάρως Αναστοπούλου

«Σιωπηλός Μάρτυρας», του Δημήτρη Κουτσιαμπασάκου

«Στα Σκοτεινά στην Κρήτη», της Βίκης Αρβελάκη

«Η Τελευταία Παραλία», των Θάνου Αναστόπουλου και Davide Del Degan

«Ο Τερματισμός», της Ελιάνας Αμπραβανέλ

«Χρόνου Νήματα», των Άγγελου Παππά, Γιάννη Καντέα-Παπαδόπουλου, Γιάννη Σουλτούκη, Γιώργου Σινιοράκη, Σέργιου Κεφαλά

«Guardians of the Aegean», του Όμηρου Ευαγγελινού

«Monica», του Δημήτρη Αργυρίου

«Teriade», του Σίμου Κορεξενίδη

«True Blue», του Χάρη Ραφτόγιαννη

«Νήμα» του Αλέξανδρου Βούλγαρη.

«Αίνιγμα», των Αντώνη Νούσια και Άρη Φατούρου

«Εθνοφοβία», του Γιάννη Ζιόνγκα

«Οι Πρωθυπουργοί», του Στέφανου Χαχαμίδη

«Aurelia», των Κρέωνα Κρυωνά και Χρήστου Μπουραντά

«Verikoka», του Σπύρου Σιάκα

«Vitatio», του Νίκου Ραδαίου

«Limbo»

«Ακρυλικό», του Νίκου Πάστρα

«Αλεπού», της Ζακλίν Λέντζου

«Η Αλίκη στο Καφέ», του Δημήτρη Νάκου

«Αόρατος», του Κώστα Γεραμπίνη

«Βύθισμα», της Πολύμνιας Παπαδοπούλου Σαρδέλη

«Γενέθλια», του Δημήτρη Κατσιμίρη

«Διάρρηξη», του Βασίλη Γουδέλη

«Εθνικός Κήπος», της Σύνης Παππά

«Η Ζωή ενός Νεκρού», του Ορφέα Περετζή

«Ιχθύς», του Χρύσανθου Μαργώνη

«Κύβος», του Αλέξανδρου Σκούρα

«Λούση», του Αλέξη Γιαννούλη

«Μάγδα», του Δημήτρη Ζούρα

«Μείον Ένα», της Νατάσας Ξύδη

«Νεμέρτσικα», του Αυρήλιου Καρακώστα

«Νηπενθές», του Γιάννη Συμβώνη

«Το Πτώμα ήταν Νεκρό», του Κωνσταντίνου Φραγκούλη

«Φάλαινα 52», του Θανάση Τρουμπούκη

«Η Χέλγκα είναι στο Λουντ», της Θέλγιας Πετράκη

«Dove», του Κωσταντίνου Χαλιάσα

«Familyar Photo», των Μάρως Τσεκούρα και Βάσως Πανταζοπούλου

«Felicita», του Γιάννη Ζαφείρη

«Flowers and Bottoms», του Χρήστου Μασσαλά

«A job interview», του Αντώνη Γλάρου

«Limbo», της Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη

«Manodopera», του Λουκιανού Μοσχονά

«Phantom Limb», του Μιχάλη Φελάνη

«Polka Dress», του Ανδρέα Καλαπόδη

«UMMI», του Νίκου Αυγουστίδη

«Unattended Item», του Φίλιππου Βοκοτόπουλου

«White Collar», της Ναταλίας Λαμπροπούλου

«Elle»

«Στην Αγκαλιά του Φιδιού» (El Abrazo de la Serpiente), Σίρο Γκουέρα

«H Αποφοίτηση» (Graduation / Baccalaureat), Κριστιάν Μουντζίου

«Εγώ ο Ντάνιελ Μπλέικ» (I Daniel Blake), Κεν Λόουτς

«Εκείνη» (Elle), Πολ Βερχόφεν

«Η Επιστροφή» (The Revenant), Αλεχάντρο Γκονζάλες Ινιάριτου

«Ο Κούμπο και οι Δυο Χορδές» (Kubo and the Two Strings), Τράβις Νάιτ

«La La Land», Ντέιμιαν Σαζέλ

«Ο Λύκος της Ερήμου» (Theeb), Νάτζι Αμπού Νουάρ

«Τόνι Έρντμαν» (Toni Erdmann), Μάρεν Άντε

«Φωτιά στη Θάλασσα» (Fuocoammare), Τζιανφράνκο Ρόζι

naftemporiki.gr