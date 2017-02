Νέες ανακαλύψεις για εξωπλανήτες θα ανακοινώσει την Τετάρτη η NASA

Συνέντευξη Τύπου όπου θα παρουσιάσει καινούρια ευρήματα για εξωπλανήτες, δηλαδή για ουράνια σώματα τα οποία περιφέρονται γύρω από άλλους αστέρες, θα πραγματοποιήσει αύριο η NASA. Όπως ανακοίνωσε η αμερικανική διαστημική υπηρεσία, η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί στις 8 ώρα Ελλάδας.

Στο δελτίο Τύπου αναφέρεται πως οι ανακαλύψεις περιγράφονται σε άρθρο που έχει γίνει δεκτό από το περιοδικό Nature και το οποίο θα αναρτηθεί με την έναρξη της συνέντευξης. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία άλλη λεπτομέρεια για τις ανακαλύψεις οι οποίες θα παρουσιαστούν, γεγονός που έχει «φουντώσει» τη φημολογία στο ίντερνετ για τα νέα στοιχεία που θα έρθουν αύριο στο φως της δημοσιότητας.

Την ίδια στιγμή, η αμερικανική ιστοσελίδα CNET ισχυρίζεται πως έχει ήδη δει τα ευρήματα. «Ας πούμε μόνο πως θα μπορούσαν να παράσχουν πολύ νέο υλικό σε μελλοντικά έργα επιστημονικής φαντασίας», ήταν το σχόλιο της ιστοσελίδας.

Πάντως, με βάση τους επιστήμονες που θα πάρουν μέρος τη συνέντευξη, φαίνεται πως η είδηση θα είναι σημαντική. Κι αυτό γιατί στο πάνελ περιλαμβάνεται ο αναπληρωτής διευθυντής του τμήματος Διαστημικών Αποστολών της NASA, ο επικεφαλής του Επιστημονικού Κέντρου Spitzer της NASA στο Caltech, και μία καθηγήτρια πλανητικών επιστημών από το ΜΙΤ.

NASA

Χάρις στο τηλεσκόπιο Kepler, η αμερικανική διαστημική υπηρεσία έχει αναζητήσει εξωπλανήτες σε περισσότερα από 150.000 άστρα τα τελευταία χρόνια. Έτσι, έχει ανακαλύψει πως, γύρω από κάθε αστέρα, περιφέρεται κατά μέσο όρο τουλάχιστον ένας εξωπλανήτης.

Τον περασμένο Μάιο, η υπηρεσία ανακοίνωσε πως εντόπισε άλλους 1284 εξωπλανήτες, υπερδιπλασιάζοντας τον αριθμό των γνωστών εξωπλανητών. Μάλιστα, από αυτούς, σε 9 φαίνεται πως επικρατούν συνθήκες που θα ευνοούσαν την ανάπτυξη ζωής.

Η συνέντευξη θα αναμεταδοθεί απευθείας από την ιστοσελίδα της NASA. Μετά την ολοκλήρωσή της, το κοινό θα μπορεί να απευθύνει ερωτήσεις μέσω του Twitter, χρησιμοποιώντας το hashtag #askNASA, ενώ οι επιστήμονες θα συμμετάσχουν σε μία διαδικασία AMA (Ask Me Anything) στο Reddit.