Οι «Boney M» στην τελετή λήξης του Πατρινού Καρναβαλιού

Με ένα δυνατό μουσικό χαρτί, τους θρυλικούς «Boney M», η Πάτρα με τους χιλιάδες επισκέπτες της θα αποχαιρετήσει το φετινό Πατρινό Καρναβάλι ανανεώνοντας το ραντεβού της με τους απανταχού καρναβαλιστές για την επόμενη χρονιά.

Οι «Boney M» θα εμφανιστούν μετά την κήρυξη της λήξης του Πατρινού Καρναβαλιού και της έναρξης του Πατρινού Καρναβαλιού 2018 από τον δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη, την καύση του Βασιλιά Καρνάβαλου και τον χείμαρρο των πυροτεχνημάτων που θα λάμψουν στον πατραϊκό ουρανό κάνοντας τη νύχτα μέρα.

Η τελετή λήξης θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου στον Μόλο του Αγίου Νικολάου (στον κεντρικό λιμενοβραχίονα της πόλης), και θα αρχίσει στις 9 το βράδυ, λίγο μετά από την ολοκλήρωση της εντυπωσιακής Μεγάλης Παρέλασης.

Οι «Boney M» δημιουργήθηκαν το 1976 και πέτυχαν μεγάλη δημοτικότητα στα τέλη της δεκαετίας του 1970, παίζοντας disco κομμάτια.

Έχοντας έναν 10ετή απολογισμό, μετρούν 18 πλατινένια και 15 χρυσά lp, πλήθος χρυσών και πλατινένιων singles, ενώ οι πωλήσεις τους αγγίζουν τα 150 εκατομμύρια παγκοσμίως.

Η εκπληκτική ικανότητα να δημιουργούν επιτυχίες και ο ακούραστος προγραμματισμός τους για τουρνέ καθιέρωσε τους «Boney M» σαν ένα αυθεντικό ποπ γκρουπ των δεκαετιών ’70 και ’80.

Το θρυλικό συγκρότημα στην τελετή λήξης του Πατρινού Καρναβαλιού θα εμφανιστεί με την ανανεωμένη σύνθεσή του και την front woman του γκρουπ Maizie Williams, από την πρώτη του σύνθεση της δεκαετίας του ’70, ενώ θα ακουστούν αγαπημένα διαχρονικά τραγούδια, όπως τα: «Daddy Cool», «Rasputin», «Rivers of Babylon», «Ma Baker», «Gotta Go Home», «Brown Girl In the Ring», «One Way Ticket», «Sunny», «Hooray! Hooray! It΄s a Holi-Holiday», «Belfast» κ.ά.

naftemporiki.gr