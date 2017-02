All Star ρεκόρ ο Αντετοκούνμπο

Ακόμη ένα ρεκόρ κατέρριψε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά την θεαματική εμφάνιση του στο 66ο All Star Game του ΝΒΑ.

Ο 22χρονος γκαρντ/φόργουορντ κατάφερε με τους 30 πόντους που «φόρτωσε» το καλάθι της Δύσης (14/17 σουτ, 6ρ., 3κλ. σε 23' συμμετοχής), όχι μόνο να αναδειχθεί σε πρώτο σκόρερ της Ανατολής, αλλά να γίνει και ο πρώτος μη Αμερικανός παίκτης που ψηφίζεται βασικός στην «παρθενική» συμμετοχή σε All Star και τελειώνει με ρεκόρ παραγωγικότητας.

Παράλληλα, έγινε ο τρίτος παίκτης στην Ιστορία των All Star, μετά τον Τομ Σάμπερς (All Star 1987, 34 π.), που πιάνει 30άρα στην πρώτη του συμμετοχή σε All Star ως βασικός, «πιάνοντας» στη δεύτερη θέση τον ανεπανάληπτο Τζούλιους Έρβινγκ (All Star 1977, 30 π.).

Στα highlight της βραδιάς; Η στιγμή στα πρώτα λεπτά της τρίτης περιόδου, όταν ο Στεφ Κάρι βλέποντας τον «Greek Freak» να... οργώνει το παρκέ... ξάπλωσε για να προστατευτεί, με τον Αντετοκούνμπο να ίπταται από πάνω του και να καρφώνει με δύναμη στο καλάθι.

Η Δύση θριάμβευσε για τρίτη διαδοχική χρονιά με 182-192. Όσο για τον MVP της βραδιάς; Μα φυσικά ο Άντονι Ντέιβις της Δύσης, ο οποίος με 52 πόντους έγραψε το όνομα του στα ρεκόρ των All Star Game.

Οι συνθέσεις:

ΔΥΣΗ (Κερ): Ντουράντ 21 (10ρ., 10ασ.), Λέοναρντ 4, Ντέιβις 52 (26/39σ., 10ρ.), Κάρι 21, Χάρντεν 12 (7ρ.,. 12ασ., 10λ.), Ουέστμπρουκ 41 (5ρ., 7ασ.), Γκριν 2 (7ρ., 6ασ., 3κλ.), Γκασόλ 10 (10ρ., 8ασ.), Χέιγουορντ 8, Τόμπσον 12 (5ασ.), Τζόρνταν 6, Κάζινς 3.

ΑΝΑΤΟΛΗ (Στίβενς): Μπάτλερ 6, Τζέιμς 23, Αντετοκούνμπο 30 (14/17σ.), ΝτεΡόζαν 16, Ερβινγκ 22 (7ρ., 14ασ.), Μίλσαπ 5, Τζορτζ 12, Λάουρι 19, Τόμας 20, Γουόλ 12, Αντονι 10, Γουόκερ 7.

