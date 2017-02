Ίδρυμα Ευγενίδου: Η διαστημική έρευνα μέσα από ρομποτικές και επανδρωμένες αποστολές

Τρεις σημαντικές προσωπικότητες του διαστημικού τομέα επισκέπτονται την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου, στις 6.30 το απόγευμα, το Ίδρυμα Ευγενίδου και συνομιλούν με το κοινό.

Πρόκειται για τους: Καθ. Σταμάτη Κριμιζή, μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και Επικεφαλής Διαστημικών Αποστολών της NASA, Πανεπιστήμιο Johns Hopkins, Ελλάδα/ΗΠΑ, Luca Parmitano, Αστροναύτη Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA), Ιταλία και Παντελή Πουλάκη, Μηχανικό της αποστολής ExoΜars του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA), Ελλάδα.

Στόχος της εκδήλωσης είναι να παρουσιάσει στο ελληνικό κοινό τις δύο όψεις της διαστημικής εξερεύνησης: τις επανδρωμένες και τις ρομποτικές αποστολές. Παράλληλα, θα ενημερώσει το κοινό για τη σημασία της έρευνας στο Διάστημα και της τεχνολογικής ανάπτυξης που αυτή συνεπάγεται και θα φέρει τους συμμετέχοντες σε επαφή με σημαντικές προσωπικότητες του συγκεκριμένου χώρου.

JAMES BLAIR - NASA - JSC Luca Parmitano, EMU.

Οι σπουδαίοι αυτοί επιστήμονες έρχονται στη χώρα μας στο πλαίσιο της διήμερης εκδήλωσης SG[Greece]. Σημειώνεται ότι το SGAC αποτελεί διεθνή μη-κερδοσκοπικό Οργανισμό που, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, αποσκοπεί στην ενημέρωση σχετικά με τα οφέλη από τη διαστημική έρευνα και τεχνολογία.

Η εκδήλωση υλοποιείται με τη βοήθεια σημαντικών φορέων όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ΕSA), ο ελληνικός βιομηχανικός συνεργατικός σχηματισμός τεχνολογιών του Διαστήματος si-Cluster, το Πανεπιστήμιο International Space University (ISU) του Στρασβούργου, το Institute of Aerospace Technology (IAT) του Πανεπιστημίου του Nottingham, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.), το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (EAA) και το Ίδρυμα Ευγενίδου. Η εκδήλωση υποστηρίζεται, επίσης, από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), το Εργαστήριο Transformable & Intelligent Environments (TUC-TIE Lab) του Πολυτεχνείου Κρήτης, το ελληνικό Master of Science in Space Science Technologies and Applications (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών), το Ολύμπιο Κέντρο Αστροφυσικής (OCfA) και την Ελληνική Αστρονομική Εταιρεία (ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.).

Ο Καθ. Σταμάτης Κριμιζής, μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και Επικεφαλής Διαστημικών Αποστολών της NASA.

Σημειώνεται ότι η είσοδος στην εκδήλωση αυτή είναι ελεύθερη. Απαραίτητα είναι τα δελτία εισόδου, η διανομή των οποίων θα ξεκινήσει από τις 6 το απόγευμα της ίδιας ημέρας από την γραμματεία εισόδου του Ιδρύματος Ευγενίδου (λεωφ. Συγγρού 387, 175 64 Π. Φάληρο) και έως εξαντλήσεως των διαθεσίμων θέσεων. Κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να προμηθευτεί έως 2 (δύο) δελτία εισόδου.

Την επόμενη ημέρα, Σάββατο 18 Φεβρουαρίου, το SG[Greece] διοργανώνει workshop για φοιτητές και νέους/νέες επαγγελματίες. To workshop θα πραγματοποιηθεί στον χώρο «α2-innohub» του si-Cluster. Σε αυτό, οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν και θα καταθέσουν τις ιδέες τους υπό την καθοδήγηση επιφανών προσωπικοτήτων που θα μοιραστούν τις γνώσεις και την εμπειρία τους με το κοινό. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το workshop στον σύνδεσμο http://spacegeneration.org/event/sg-greece2017.html