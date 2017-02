Ford: Ειδικές εκδόσεις για την Ευρώπη

Η Mustang είναι «φετίχ» στον κόσμο του αυτοκινήτου εδώ και δεκαετίες. Έχουμε αναφερθεί πολλές φορές στο κορυφαίο σύμβολο της Ford, που εξελίσσεται συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον. Μεγάλο πλεονέκτημα η διατήρηση βασικών χαρακτηριστικών στην εικόνα του σπορ μοντέλου, που του εξασφαλίζουν διαχρονικότητα.

Πρόσφατα η Ford αποκάλυψε δύο ειδικές εκδόσεις της Ford Mustang με ακόμη πιο ξεχωριστό στιλ και προηγμένο εξοπλισμό για τους Ευρωπαίους πελάτες. Η νέα Ford Mustang Black Shadow Edition εξοπλίζεται με αποκλειστικές μαύρες ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών και μαύρες λεπτομέρειες αμαξώματος. Η Ford Mustang Blue Edition αποπνέει το πνεύμα των κλασικών μοντέλων Ford Mustang που ήταν βαμμένα σε εντυπωσιακές αποχρώσεις, υιοθετώντας ένα Grabber Blue αμάξωμα με σπορ ρίγες -προκύπτει από το grab attention, λόγω της ικανότητάς του να τραβάει την προσοχή.

Και τα δύο μοντέλα διατίθενται σε έκδοση fastback και προσφέρουν εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών, όπως θερμαινόμενα και κλιματιζόμενα καθίσματα, premium ηχοσύστημα ShakerPro με 12 ηχεία και ένα ισχυρό subwoofer, καθώς και σύστημα επικοινωνίας και ψυχαγωγίας SYNC 3 της Ford με οθόνη αφής 8 ιντσών, που επιτρέπει στους οδηγούς να εντοπίζουν γειτονικά καφέ, σταθμούς ανεφοδιασμού ή πάρκινγκ αυτοκινήτων, σταθμούς τρένων, αεροδρόμια και ξενοδοχεία πιέζοντας απλά ένα μπουτόν και λέγοντας «I need petrol» και «I need to park».

Η Black Shadow Edition είναι ήδη διαθέσιμη για παραγγελία με τον 5.0L V8 κινητήρα 421 ίππων της Ford και εξάρι μηχανικό ή αυτόματο κιβώτιο. Η Blue Edition διατίθεται για παραγγελία είτε με τον 5.0L V8 της Ford 421 ίππων ή με τον οικονομικό 317 PS 2.3 EcoBoost 317 ίππων και εξάρι μηχανικό ή αυτόματο κιβώτιο.