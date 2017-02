Νεκρή βρέθηκε η Tara Palmer - Tomkinson

Η 45χρονη τηλεπερσόνα Tara Palmer - Tomkinson, διάσημη για την κοινωνική και φιλανθρωπική της δράση, αλλά και επειδή νονός της ήταν ο πρίγκιπας Κάρολος της Ουαλίας, βρέθηκε χθες νεκρή στο διαμέρισμά της στο Λονδίνο.

Ο πρίγκιπας Κάρολος και η σύζυγός του, δούκισσα της Κορνουάλης, δήλωσαν συγκλονισμένοι και εξέφρασαν τη βαθιά τους θλίψη. «Οι σκέψεις μας είναι κοντά στην οικογένειά της» αναφέρεται σε δήλωση του Πρίγκιπα Κάρολου της Ουαλίας.

Πριν από λίγους μήνες, η Tara Palmer - Tomkinson είχε αποκαλύψει ότι οι γιατροί της διέγνωσαν όγκο στον εγκέφαλο και είχε εκφράσει τους φόβους της ότι θα πεθάνει. Η αστυνομία, μέχρι στιγμής, δεν είναι σε θέση να αναφέρει από τι προήλθε ο θάνατός της.

Το 2002, συμμετείχε στο ριάλιτι σόου «I am celebrity ... Get Me Out of Here!», κερδίζοντας τη δεύτερη θέση με πρώτο τον dj Tony Blackburn.