«Πειρατές της Καραϊβικής»: Ο Τζακ Σπάροου επιστρέφει

Νέο τρέιλερ για την πέμπτη ταινία της σειράς «Οι Πειρατές της Καραϊβικής» που θα έχει τίτλο «Pirates of the Caribbean: Dean Men Tell No Tales» (Οι νεκροί δεν λένε παραμύθια) προβλήθηκε στη διάρκεια του Super Bowl, του σημαντικότερου και δημοφιλέστερου ετήσιου αγώνα του αμερικανικού ποδοσφαίρου.

Με το «Ain’t No Grave» του Τζόνι Κας, στο σάουντρακ το φετινό Super Bowl απέκτησε ατμόσφαιρα περιπέτειας, με φλεγόμενα καράβια και υπερφυσικούς εχθρούς και τον Τζόνι Ντεπ να εμφανίζεται στο τελευταίο πλάνο, καλυμμένος με λάσπη. Στη νέα ταινία, ο Ντεπ επιστρέφει ως Τζακ Σπάροου, συμπαθής, φλύαρος πειρατής που πάντα είναι σε απόσταση αναπνοής από απρόσμενες φασαρίες.





Σταθεροί, όπως πάντα, στο καστ της ταινίας είναι οι Τζέφρι Ρας ως Κάπτεν Μπαρμπόζα, Ορλάντο Μπλουμ ως Γουίλ Τέρνερ και Κέβιν ΜακΝάλι ως Τζόσαμι Γκιμπς. Νέα πρόσωπα θα αποτελέσουν οι Μπρέντον Τουέιτς (σε βασικό ρόλο), Κάγια Σκοντελάριο και o Σερ Πολ ΜακΚάρτνεϊ σε ρόλο που δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα.

FILM FRAME

Η νέα ταινία με τους «Πειρατές της Καραϊβικής» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Αυστραλίας στις 26 Μαΐου του 2017.

