Η Ένωση Αμερικανών Σκηνοθετών ψήφισε «La La Land»

Ο σκηνοθέτης του «La La Land», Ντάμιεν Σαζέλ, απέσπασε το βραβείο της Ένωσης Αμερικανών Σκηνοθετών (DGA), γεγονός που φέρει τον ίδιο και τη δημιουργία του σε πλεονεκτική θέση για την τελική ευθεία της φετινής οσκαρικής κούρσας.

O 32χρονος Σαζέλ επικράτησε των Μπάρι Τζένκινς («Moonlight»), Κένεθ Λόνεργκαν («Manchester by the Sea»), Ντενί Βιλνέβ («Arrival») και Γκάρθ Ντέιβις («Lion»). Είναι η πρώτη φορά που ο Σαζέλ κέρδισε το βραβείο της DGA και είναι η πρώτη υποψηφιότητά του για Όσκαρ σκηνοθεσίας για τη μόλις τρίτη κατά σειρά ταινία του μεγάλου μήκους. Το μιούζικαλ «La La Land» είναι υποψήφιο για 14 Όσκαρ, μεταξύ των οποίων τα Όσκαρ καλύτερης ταινίας και σκηνοθεσίας.

Οι Ντάμιεν Σαζέλ και Έμμα Στόουν στα γυρίσματα της ταινίας

Το βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας για Πρώτη Ταινία απέσπασε ο Γκάρθ Ντέιβις για το «Lion» κερδίζοντας τους Κέλι Φρεμόν Κρεγκ («The Edge of Seventeen»), Νέιτ Πάρκερ («The Birth of a Nation»), Τιμ Μίλερ («Deadpool») και Νταν Τράχτενμπεργκ («10 Cloverfield Lane»), ενώ το βραβείο σκηνοθεσίας στην κατηγορία ντοκιμαντέρ απέσπασε ο Έζρα Έντελμαν για το «O.J.: Made in America».

Βραβεία Σωματείου Αμερικανών Σκηνοθετών

Καλύτερος Σκηνοθέτης

Ντάμιεν Σαζέλ, «La La Land»

Ο Γκάρθ Ντέιβις

Γκάρθ Ντέιβις, «Lion»

Καλύτερος Σκηνοθέτης Ντοκιμαντέρ

Έζρα Έντελμαν, «O.J. Made in America»

Καλύτερος Σκηνοθέτης Δραματικής Τηλεοπτικής Σειράς

Μιγκέλ Σαπότσνικ, «Game of Thrones» (επεισόδιο «The Battle of the Bastards»)

Καλύτερος Σκηνοθέτης Κωμικής Τηλεοπτικής Σειράς

Μπέκι Μάρτιν, «Veep» (επεισόδιο «Inauguration»)

Καλύτερος Σκηνοθέτης Τηλεταινίας ή Μίνι-Σειράς

Στιβ Ζέιλιαν, «The Night Οf» (επεισόδιο «The Beach»)

Καλύτερος Σκηνοθέτης Σόου Ποικίλης Ύλης

Ντον Ρόι Κινγκ, «Saturday Night Live» (επεισόδιο με παρουσιαστή τον Ντέιβ Σαπέλ).

