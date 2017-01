«La La Land» ψήφισε το Σωματείο Αμερικανών Παραγωγών

Μια εβδομάδα μετά την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων των φετινών βραβείων Όσκαρ ήρθαν και τα βραβεία του Σωματείου Αμερικανών Παραγωγών (Producers Guild of America), τα οποία αρκετοί θεωρούν προάγγελο των Όσκαρ.

Το μιούζικαλ «La La Land» του 32χρονου Ντάμιεν Σαζέλ ανακηρύχθηκε καλύτερη ταινία νικώντας κατά κράτος τις ταινίες «Arrival», «Fences», «Hacksaw Ridge», «Deadpool», «Hell or High Water», «Hidden Figures», «Manchester by the Sea», «Lion» και «Moonlight».

Η νίκη του «La La Land» στα βραβεία του Σωματείου Αμερικάνων Παραγωγών σημαίνει πολλά για τα φετινά Όσκαρ, αφού - στην 27η του χρονιά - το Βραβείο Καλύτερης Παραγωγής για τον κινηματογράφο αποτελεί ισχυρό δείκτη του Όσκαρ καλύτερης ταινίας.

Πέρυσι δεν συνέβη το ίδιο με το «The Big Short» αφού το Όσκαρ καλύτερης ταινίας κατέληξε στο θρίλερ του σκηνοθέτη, σεναριογράφου και ηθοποιού Τομ Μακάρθι, «Spotlight».

«Stranger Things»

Τα βραβεία



Καλύτερη Ταινία

«La La Land»

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

«Zootopia»

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ

«O.J.: Made in America»

Καλύτερη Δραματική Σειρά

«Stranger Things» (Season 1)

Καλύτερη Κωμική Σειρά

«Atlanta» (Season 1)

Καλύτερη Μίνι Σειρά

« The People v. O.J. Simpson: American Crime Story» (Season 1)

Καλύτερη Διαγωνιστική Σειρά

«The Voice» (Season 9-11)

Καλύτερο Talk Show

«Last Week With John Oliver» (Season 3)

gkoul@naftemporiki.gr