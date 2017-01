Δεκτή με ενθουσιασμό από την εβραϊκή κοινότητα η συγγνώμη του Αδ. Γεωργιάδη

Πολύ σημαντική όχι μόνο για την εβραϊκή κοινότητα αλλά για ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, χαρακτήρισε ο πρόεδρος του Ισραηλινο-ελληνικού Επιμελητηρίου, συν-επικεφαλής του Task Force for Antisemitism of the Jewish Agency και μέλος του ισραηλινού συμβουλίου του Anti Defamation League Σάμπι Μιώνης τη συγγνώμη του αντιπροέδρου της Ν.Δ. Άδωνι Γεωργιάδη για παλαιότερες επιλογές.

Ο κ. Μιώνης ανέφερε ότι η δήλωση είναι η πρώτη από Έλληνα πολιτικό και γι αυτό και έχει ιδιαίτερη σημασία και γίνεται δεκτή με ενθουσιασμό. «Ελπίζω να σηματοδοτεί μια αλλαγή στην ελληνική πολιτική κουλτούρα στην οποία μέχρι σήμερα το ξεκάθαρο " συγνώμη" ήταν μια άγνωστη λέξη. Είναι δε ιδιαίτερα σημαντικό που αύτη η δήλωση έρχεται σε μια εποχή που δυστυχώς βλέπουμε μια αύξηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας» προσθέτει.

Μάλιστα, αναφέρει ότι με την ξεκάθαρη στάση του ανεβάζει τον πήχη και για άλλους πολιτικούς «οι οποίοι προσπαθούν να ξεπλύνουν το παρελθόν τους, τις ρατσιστικές τους απόψεις και τις νεοναζιστικές τους σχέσεις μέσα από την συμμετοχή τους σε παραδοσιακά κόμματα, χωρίς όμως να έχουν μετανοήσει για τις πράξεις τους και την άρρωστη ιδεολογία τους, εκθέτοντας με την στάση τους το κόμμα τους και την Ελλάδα».

«Ο ρατσισμός, είναι μια ιδεοληψία ιδιαίτερα επικίνδυνη για την κοινωνία και δεν πρέπει να γίνεται ποτέ ανεκτός σε οποιαδήποτε μορφή του. Όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι ανεξαρτήτως του θρησκεύματος τους, της φυλής τους, του χρώματος τους και των σεξουαλικών τους προτιμήσεων» αναφέρει ο κ. Μιώνης.

Δήλωση Άδωνι Γεωργιάδη

Σημειώνεται ότι , με την ευκαιρία της Ημέρας Μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος, ο κ. Γεωργιάδης σε ανάρτησή του στο Facebook αποσαφήνισε την ξεκάθαρη θέση του «σχετικά με τις απόψεις μου για τον αντισημιτισμό που αποτελεί καίρια απειλή κατά του Εβραϊκού λαού και πλήγμα στις αξίες της Δημοκρατίας μας και του Δυτικού πολιτισμού».

Η δήλωσή του έχει ως εξής:

«Στο παρελθόν είχα συνυπάρξει και ανεχτεί τις απόψεις ανθρώπων που έδειξαν ασέβεια στους εβραίους συμπατριώτες μου και γι αυτό το λόγο αισθάνομαι την ανάγκη να ζητήσω συγνώμη από την Εβραϊκή Κοινότητα.

Ακόμα περισσότερο λυπάμαι που υποστήριξα και προώθησα το υβριστικό για τους Εβραίους βιβλίο του Κώστα Πλέυρη.

Τα τελευταία όμως χρόνια έχω μάθει πολλά για τον Εβραϊκό λαό, την ιστορία του και την προσφορά των Ελλήνων Εβραίων στην χώρα μας και έχω προσπαθήσει πολύ και προσπαθώ να ενημερώσω όλους τους συμπολίτες μας για την συνεισφορά τους αυτή.

Πιστεύω ακράδαντα ότι ο αντισημιτισμός δεν έχει και δεν πρέπει να έχει θέση στη Δημοκρατία μας και στον πολιτισμό μας.

Το ολοκαύτωμα του Εβραϊκού λαού αποτελεί το μεγαλύτερο αίσχος του σύγχρονου πολιτισμού μας και μέσω της θυσίας του ισχυροποιήθηκε η δημοκρατία, ο αντιρατσισμός, και η πίστη στην ισότητα και την ελευθερία των λαών».