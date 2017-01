Τεχνολογία ελληνικής εταιρείας σε δορυφόρο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος

Μετά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ακριβώς πριν από δύο χρόνια επιβράβευσε την ομάδα των Ελλήνων επιστημόνων της Planetek Hellas με μια θέση συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό «Τσάμπιονς Λιγκ Καινοτομίας», έρχεται τώρα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ΕΟΔ) να επιστεγάσει την ελληνική επιτυχία, υιοθετώντας την τεχνογνωσία της για τον σχεδιασμό της επόμενης δορυφορικής αποστολής του.

Τον Ιανουάριο του 2015 η ομάδα της Planetek Hellas είχε διακριθεί στο πρόγραμμα SME Instrument της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (επονομαζόμενο και Ευρωπαϊκό Τσάμπιονς Λιγκ Καινοτομίας) με το προτεινόμενο διαστημικό προϊόν της ονόματι OP3C (On board Processing for Compression and Clouds Classification in hyperspectral satellite data). Το OP3C είναι ένα ηλεκτρονικό εξάρτημα (από υλικό και λογισμικό), το οποίο θα εγκαθίσταται σε συγκεκριμένους δορυφόρους (υπερφασματικούς) και θα διευκολύνει την λειτουργία τους, μέσω αυτόματων λειτουργιών συμπίεσης δεδομένων που θα πραγματοποιεί, όσο αυτοί θα βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη Γη.

Μετά από σκληρή κι επίμονη δουλειά τα τελευταία δυο χρόνια και παρά τις αντιξοότητες της εποχής, η ομάδα της Planetek Hellas κατάφερε να την εμπιστευτεί και ο ΕΟΔ, ο οποίος την συμπεριέλαβε ως υπεύθυνη για τις δραστηριότητες συμπίεσης δεδομένων στο νέο συμβόλαιο που υπέγραψε, για την μελέτη της επόμενης αποστολής υπερφασματικού δορυφόρου που ετοιμάζει.

«Είναι σπουδαίο να καταφέρνεις να αποδεικνύεις στους μεγαλύτερους και τους καλύτερους της Ευρώπης, ότι σε συγκεκριμένες και καλά ορισμένες θεματικές περιοχές (niche) μπορεί να κατέχεις το πλεονέκτημα και να βρίσκεσαι ένα βήμα πιο μπροστά, ανεξάρτητα από το πόσο “μικρός” είσαι» λέει η Μαρία Ιερωνυμάκη, Μηχανικός Λογισμικού και απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πατρών, η οποία επαναπατρίστηκε από την Ολλανδία όπου εργαζόταν για μεγάλη εταιρία του κλάδου της διαστημικής και τα τελευταία δυόμισι χρόνια εργάζεται πλέον στην Planetek Hellas.

«Μαζί μας και μεταξύ των επιλεχθέντων του ΕΟΔ για την συγκεκριμένη αποστολή, είναι και μερικά από τα μεγαθήρια της ευρωπαϊκής βιομηχανίας διαστήματος όπως η OHB, η Leonardo, η Telespazio και η e-GEOS», εξηγεί ο Στέλιος Μπολλάνος, συνιδρυτής και διευθυντής της εταιρίας. «Η επένδυση για μια τέτοια αποστολή πολλές φορές αγγίζει το 1 δισ. ευρώ, πράγμα που δικαιολογεί το ενδιαφέρον των μεγάλων παικτών, αλλά και αναδεικνύει ακόμα περισσότερο το μέγεθος της ευκαιρίας για την Planetek Hellas» καταλήγει.