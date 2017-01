Από την έντυπη έκδοση

Tου Joseph E. Stiglitz

Κάτοχος Νόμπελ Οικονομικών, είναι καθηγητής Πανεπιστημίου στο Columbia University και κορυφαίος Οικονομολόγος στο Roosevelt Institute. Το πιο πρόσφατο βιβλίο του είναι: «The Euro: How a Common Currency Threatens the Future of Europe».

Κάθε Ιανουάριο προσπαθώ να κάνω μία πρόβλεψη για το νέο έτος. Οι οικονομικές προβλέψεις είναι διαβόητα δύσκολες. Αλλά, παρά την αλήθεια, που εκφράζεται στο αίτημα του Χάρι Τρούμαν για μονόχειρα οικονομολόγο [ο οποίος δεν θα μπορούσε να πει από την άλλη πλευρά (on the other hand αγγλιστί)], οι επιδόσεις μου είναι αξιόπιστες.

