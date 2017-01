BAFTA 2017: Το «La La Land» οδηγεί την κούρσα για τα Όσκαρ

Έπειτα από τα 7 βραβεία στις Χρυσές Σφαίρες, το «La La Land», ο τρυφερός ύμνος του Ντάμιεν Σαζέλ στο κλασικό Χόλυγουντ των μιούζικαλ, συνεχίζει να προπορεύεται της «κούρσας» που οδηγεί στα Όσκαρ, αυτή τη φορά συγκεντρώνοντας 11 υποψηφιότητες στα βραβεία της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, γνωστά και ως BAFTA (British Academy Film Awards).

Στην ταινία του Σαζέλ οι - υποψήφιοι για Όσκαρ - Έμα Στόουν και Ράιαν Γκόσλινγκ, ο - βραβευμένος με Όσκαρ - Τζ. Κ. Σίμονς και οι Φιν Γουίτροκ, Ρόζμαρι Ντεβίτ, Σονόια Μιζούνο και Τζον Λέτζεντ μάς μεταφέρουν στο Λος Άντζελες, όπου μία νέα ηθοποιός που ονειρεύεται να γίνει διάσημη και ένας πιανίστας της τζαζ που επιθυμεί να γίνει αναγνωρισμένος μουσικός, με κάποιον μαγικό τρόπο, πέφτουν συνεχώς ο ένας πάνω στον άλλον και ερωτεύονται, προσπαθώντας, ταυτόχρονα, να φτάσουν στους στόχους τους. Θα καταφέρει η αγάπη τους να επιβιώσει στη σκληρή πραγματικότητα των συνεχών απογοητεύσεων και της απόρριψης;

Το βραβευμένο με Χρυσό Φοίνικα πολιτικό δράμα του Κεν Λόουτς συγκέντρωσε 5 υποψηφιότητες και ηγείται των βρετανικών παραγωγών, τον ίδιο αριθμό με το πρίκουελ του Χάρι Πότερ «Φανταστικά Ζώα και Που Βρίσκονται», το «Αντιρρησίας Συνείδησης» του Μελ Γκίμπσον και το ευαίσθητο «Lion». Η φεστιβαλική έκπληξη της φετινής χρονιάς, το «Moonlight» του Μπάρι Τζένκινς, συγκέντρωσε μόλις 4, όπως και το «Φάλτσο Σοπράνο» του Στίβεν Φρίαρς.

Οι υποψηφιότητες



Καλύτερη Ταινία

«Arrival»

«I, Daniel Blake»

«La La Land»

«Manchester by the Sea»

«Moonlight»

Καλύτερη Βρετανική Ταινία

«American Honey»

«Denial»

«Fantastic Beasts and Where to Find Them»

«I, Daniel Blake»

«Notes on Blindness»

«Under the Shadow»



Ντεμπούτο από Βρετανό συγγραφέα, σκηνοθέτη ή παραγωγό

«The Girl With all the Gifts»

«The Hard Stop»

«Notes on Blindness»

«Under the Shadow»

«The Pass»



Ξενόγλωσση Ταινία

«Dheepan»

«Julieta»

«Mustang»

«Son of Saul»

«Toni Erdmann»

Ντοκιμαντέρ

«13th»

«The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years»

«The Eagle Huntress»

«Notes on Blindness»

«Weiner»



Animation

«Finding Dory»

«Zootopia»

«Kubo and the Two Strings»

«Moana»

Σκηνοθεσία

Ντενί Βιλνέβ για το «Arrival»

Κεν Λόουτς για το «I, Daniel Blake»

Ντάμιεν Σαζέλ για το «La La Land»

Κένεθ Λόνεργκαν για το «Manchester by the Sea»

Τομ Φορντ για το «Nocturnal Animals»



Πρωτότυπο Σενάριο

Τέιλορ Σέρινταν για το «Hell or High Water»

Πολ Λάβερτι για το «I, Daniel Blake»

Ντάμιεν Σαζέλ για το «La La Land»

Κένεθ Λόνεργκαν για το «Manchester by the Sea»

Μπάρι Τζένκινς για το «Moonlight»





Διασκευασμένο Σενάριο

Ερικ Χάισενερ για το «Arrival»

Ρόμπερτ Σένκαν, Αντριου Νάιτ για το «Hacksaw Ridge»

Τέοντορ Μέλφι, Αλισον Σρέντερ για το «Hidden Figures»

Λουκ Ντέιβις για το «Lion»

Τομ Φορντ για το «Nocturnal Animals»

A' Ανδρικός Ρόλος

Αντριου Γκάρφιλντ για το «Hacksaw Ridge»

Κέισι Αφλεκ για το «Manchester by the Sea»

Τζέικ Τζίλενχαλ για το «Nocturnal Animals»

Ράιαν Γκόσλινγκ για το «La La Land»

Βίγκο Μόρτενσεν για το «Captain Fantastic»

Α' Γυναικείος Ρόλος

Εϊμι Ανταμς για το «Arrival»

Εμιλι Μπλαντ για το «The Girl on the Train»

Εμα Στόουν για το «La La Land»

Μεριλ Στρπι για το «Florence Foster Jenkins»

Νάταλι Πόρτμαν για το «Jackie»



B' Ανδρικός Ρόλος

Ααρον Τέιλορ-Τζόνσον για το «Nocturnal Animals»

Ντεβ Πατέλ για το «Lion»

Χιου Γκραντ για το Florence «Foster Jenkins»

Τζεφ Μπρίτζες για το «Hell or High Water»

Μαχέρσαλα Αλι για το «Moonlight»

B΄ Γυναικειός Ρόλος

Χέιλι Σκουίρς για το «I, Daniel Blake»

Μισέλ Γουίλιαμς για το «Manchester by the Sea»

Ναόμι Χάρις για το «Moonlight»

Νικόλ Κίντμαν για το «Lion»

Βαϊόλα Ντέιβις για το «Fences»

Μουσική

Γιόχαν Γιοχάνσον για το «Arrival»

Μίκα Λέβι για το «Jackie»

Τζάστιν Χούρβιτς για το «La La Land»

Ντάστιν Ο' Χάλοραν, Χάουσκα για το «Lion»

Εϊμπελ Κορζενιόφσκι για το «Nocturnal Animals»

Φωτογραφία

Μπράντφορντ Γιανγκ για το «Arrival»

Ζιλ Νατζενς για το «Hell or High Water»

Λάινους Σάντγκρεν για το «La La Land»

Γκριγκ Φρέιζερ για το «Lion»

Σίμους ΜακΓκάρβεϊ για το «Nocturnal Animals»



Μοντάζ

Τζο Γουόκερ για το «Arrival»

Τζον Γκίλμπερτ για το «Hacksaw Ridge»

Τομ Κρος για το «La La Land»

Τζένιφερ Λέιμ για το «Manchester by the Sea»

Τζόαν Σόμπελ για το «Nocturnal Animals»

Καλλιτεχνική Διεύθυνση

«Doctor Strange»

«Fantastic Beasts and Where to Find Them»

«Hail, Caesar!»

«La La Land»

«Nocturnal Animals»

Kοστούμια

«Allied»

«Fantastic Beasts and Where to Find Them»

«Florence Foster Jenkins»

«Jackie»

«La La Land»

Mακιγιάζ και Κομμώσεις

«Doctor Strange»

«Florence Foster Jenkins»

«Hacksaw Ridge»

«Nocturnal Animals»

«Rogue One: Α Star Wars Story»

Ήχος

«Arrival»

«Fantastic Beasts and Where to Find Them»

«Deepwater Horizon»

«Hacksaw Ridge»

«La La Land»

Ειδικά Οπτικά Εφέ

«Arrival»

«Doctor Strange»

«The Jungle Book»

«Rogue One: Α Star Wars Story»

«Fantastic Beasts and Where to Find Them»

Βρετανική Ταινία Μικρού Μήκους Animation

«The Alan Dimension»

«A Love Story»

«Tough»

Βρετανική Ταινία Μικρού Μήκους

«Consumed»

«Home»

«Mouth of Hell»

«The Party»

«Standby»

Ανερχόμενος Σταρ

Άνια Τέιλορ-Τζόι

Λάια Κόστα

Λούκας Χέτζες

Ρουθ Νέγκα

Τομ Χόλαντ