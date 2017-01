Χρυσές Σφαίρες 2017: Στην τελική ευθεία για τα βραβεία

Τα ξημερώματα της Δευτέρας (ώρα Ελλάδος), στο ξενοδοχείο Beverly Hilton του Λος Άντζελες, θα πραγματοποιηθεί η 74η τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών, σημαίνοντας την έναρξη των κινηματογραφικών εκδηλώσεων στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, που θα κορυφωθούν με την απονομή των βραβείων Όσκαρ τον Φεβρουάριο.

Καθήκοντα οικοδεσπότη θα αναλάβει φέτος ο Αμερικανός παρουσιαστής του «The Tonight Show», Τζίμι Φάλον, ο οποίος υποσχέθηκε πως η τελετή θα μοιάζει με ένα μεγάλο πάρτι με διάσημους προσκεκλημένους, ένα χορευτικό νούμερο με τον Τζάστιν Τίμπερλεϊκ και αρκετό... «Game of Thrones».



«Δεν θα επικεντρωθούμε μόνο στον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά η ορκωμοσία του είναι σε μια εβδομάδα, οπότε θα βρίσκεται στο μυαλό όλων... Οι Χρυσές Σφαίρες θα είναι το πρώτο και μάλλον το τελευταίο πάρτι, που θα κάνουμε μέσα στο 2017» δήλωσε ο Φάλον.

Η ταινία «Manchester by the Sea» του Κένεθ Λόνεργκαν, απέσπασε υποψηφιότητες σε τέσσερις κατηγορίες - αυτές της καλύτερης ταινίας (δράμα), α΄ ανδρικού για τον Κέισι Άφλεκ, σκηνοθεσίας και σεναρίου. Στην κατηγορία του α΄ ανδρικού ρόλου, υποψήφιοι, επίσης, είναι ο Βίγκο Μόρτενσεν για την ερμηνεία του στο «Captain fantastic», ο Άντριου Γκάρφιλντ για το «Hacksaw Ridge», ο Τζόελ 'Ετζερτον για το «Loving» και ο Ντενζέλ Ουάσινγκτον για το «Fences».

Στην κατηγορία κωμωδία/μιούζικαλ, ξεχωρίζει ο Ράιαν Ρέινολντς του τολμηρού «Deadpool», καθώς και ο Κόλιν Φάρελ για την ερμηνεία του στο «The Lobster» του Γιώργου Λάνθιμου, ο οποίος, όμως, έμεινε εκτός της κατηγορίας καλύτερης ταινίας. Η δημιουργία του Έλληνα σκηνοθέτη θεωρείται κωμωδία, αν και δεν θα είναι η πρώτη φορά που τα κριτήρια ένταξης των εκάστοτε ταινιών σε κατηγορίες εγείρουν απορίες. Στους γυναικείους ρόλους, δεν θα μπορούσε να απουσιάζει η σταθερή αξία Μέριλ Στριπ για το «Florence Foster Jenkins», αν και δύσκολα θα το χάσει η Έμα Στόουν - υποψήφια για το «La la Land».

Το φετινό τιμητικό βραβείο «Σεσίλ Μπ. ΝτεΜιλ» για το 2017 θα απονεμηθεί στη Μέριλ Στριπ, για τα 40 χρόνια προσφοράς της στη βιομηχανία του κινηματογράφου. Η 67χρονη ηθοποιός έχει τιμηθεί στο παρελθόν με τρία βραβεία Όσκαρ για τις ερμηνείες της στις ταινίες «Η σιδηρά κυρία», «Η εκλογή της Σόφι» και «Κράμερ εναντίον Κράμερ» και έχει κερδίσει οκτώ Χρυσές Σφαίρες, ενώ, και φέτος, είναι υποψήφια για την ερμηνεία της στην ταινία «Florence Foster Jenkins» του Στίβεν Φρίαρς.



Καλύτερη Ταινία - Δράμα

«Hacksaw Ridge»

«Hell or High Water»

«Lion»

«Manchester by the Sea»

«Moonlight»

Καλύτερης κωμωδίας ή μιούζικαλ

«20th Century Women»

«Deadpool»

«La La Land»

«Florence Foster Jenkins»

«Sing Street»

Α' ανδρικού ρόλου- δράμα

Κέισι Άφλεκ, «Manchester By the Sea»

Τζόελ Έγκερτον, «Loving»

Άντριου Γκάρφιλντ, «Hacksaw Ridge»

Βίγκο Μόρτενσεν, «Captain Fantastic»

Ντένζελ Ουάσινγκτον, «Fences»

Α' γυναικείου ρόλου-δράμα

Έιμι Άνταμς, «Arrival»

Τζέσικα Τσαστέιν, «Miss Sloane»

Ιζαμπέλ Ιπέρ, «Elle»

Ρουθ Νέγκα, «Loving»

Νάταλι Πόρτμαν, «Jackie»

Κόλιν Φάρελ, «The Lobster»

Ράιαν Γκόσλινγκ, «La La Land»

Χιού Γκραντ, «Florence Foster Jenkins»

Τζόνα Χιλ, «War Dogs»

Ράιαν Ρέινολντς, «Deadpool»

Ανέτ Μπένινγκ, «20th Century Women»

Λίλυ Κόλινς, «Rules Don't Apply»

Χάιλι Στέινφελντ, «Edge of Seventeen»

Έμμα Στόουν, «La La Land»

Μέριλ Στριπ, «Florence Foster Jenkins»

Β' ανδρικού ρόλου

Μαχερσάλα Αλι, «Moonlight»

Τζεφ Μπρίτζες, «Hell or High Water»

Σάιμον Χέλμπεργκ, «Florence Foster Jenkins»

Ντεβ Πατέλ, «Lion»

Άαρον Τέιλορ Τζόνσον, «Nocturnal Animals»

Β' γυναικείου ρόλου

Βαϊόλα Ντέιβις, «Fences»

Ναόμι Χάρις, «Moonlight»

Νικόλ Κίντμαν, «Lion»

Οκτάβια Σπένσερ, «Hidden Figures»

Μισέλ Γουίλιαμς, «Manchester By the Sea»

Σκηνοθεσίας

Ντάμιεν Σαζέλ, «La La Land»

Τομ Φορντ, «Nocturnal Animals»

Μελ Γκίμπσον, «Hacksaw Ridge»

Μπάρι Τζένκινς, «Moonlight»

Κένεθ Λόνεργκαν, «Manchester By the Sea»

Ντάμιεν Σαζέλ, «La La Land»

Τομ Φορντ, «Nocturnal Animals»

Μπάρι Τζένκινς, «Moonlight»

Κένεθ Λόνεργκαν, «Manchester By the Sea»

Τέιλορ Σέρινταν, «Hell or High Water»

Καλύτερης ταινίας- Animation

«Ο Κούμπο και οι Δύο Χορδές»

«Βαϊάνα»

«My Life as a Zucchini»

«Sing»

«Zootopia»

Καλύτερης μουσικής

Νίκολας Μπρίτελ, «Moonlight»

Τζάστιν Χούργουιτς, «La La Land»

Γιόχαν Γιόχανσον, «Arrival»

Ντάστιν Ο' Χάλοραν, Χαουσκα, «Lion»

Χανς Τσίμερ, Φάρελ Ουίλιαμς, Μπέντζαμιν Γουόλφις, «Hidden Figures»

Καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας

«Divines»

«Elle»

«Neruda»

«The Salesman»

«Toni Erdmann»

Καλύτερη δραματική σειρά

«The Crown»

«Game of Thrones»

«Stranger Things»

«This is Us»

«Westworld»

Καλύτερη κωμική σειρά

«Atlanta»

«Black-ish»

«Mozart In the Jungle»

«Transparent»

«Veep»

Ράμι Μάλεκ («Mr. Robot»)

Μπομπ Όντενκερκ («Better Call Saul»)

Μάθιου Ρις («The Americans»)

Λιβ Σράιμπερ («Ray Donovan»)

Μπίλι Μπομπ Θόρτον («Goliath»)

Καλύτερης ηθοποιού-δράμα

Κετριόνα Μπαλφ («Outlander»)

Κλερ Φόι («The Crown»)

Κέρι Ράσελ («The Americans»)

Ουινόνα Ράιντερ («Stranger Things»)

Έβαν Ρέιτσελ Γουντ («Westworld»)

Άντονι Άντερσον («Black-ish»)

Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ («Mozart in the Jungle»)

Ντόναλντ Γκλόβερ («Atlanta»)

Νικ Νόλτε («Graves»)

Τζέφρεϊ Τάμπορ («Transparent»)

Καλύτερης ηθοποιού-κωμωδία

Ρέιτσελ Μπλουμ («Crazy Ex-Girlfriend»)

Τζούλια Λούις-Ντρέιφους («Veep»)

Σάρα Τζέσικα Πάρκερ («Divorce»)

Ίσα Ράε («Insecure»)

Τζίνα Ροντρίγκες («Jane the Virgin»)

Τρέισι Έλις Ρος («Black-ish»)

«American Crime»

«The Dresser»

«The Night Manager»

«The Night Of»

«The People v. OJ Simpson: American Crime Story»

Ριζ Αχμέντ, «The Night Of»

Μπράιαν Κράνστον, «All the Way»

Τομ Χίντλεστον, «The Night Manager»

Τζον Τορτούρο, «The Night Of»

Κόρτνεϊ Μπ. Βανς, «The People v. O.J. Simpson: American Crime Story»

Φελίσιτι Χάφμαν («American Crime»)

Ρίλεϊ Κέου («The Girlfriend Experience»)

Σάρα Πόλσον («The People v. O.J. Simpson: American Crime Story»)

Σάρλοτ Ράμπλινγκ («London Spy»)

Κέρι Ουάσινγκτον («Confirmation»)

Β' ανδρικού ρόλου

Στέρλινγκ Κ. Μπράουν («The People v. O.J. Simpson: American Crime Story»)

Χιού Λόρι («The Night Manager»)

Τζον Λίθγκοου («The Crown»)

Κρίστιαν Σλέιτερ («Mr. Robot»)

Τζον Τραβόλτα («The People v. O.J. Simpson: American Crime Story»)

Β' γυναικείου ρόλου

Ολίβια Κόλμαν («The Night Manager»)

Λίνα Χέντεϊ («Game of Thrones»)

Κρίσι Μετς («This is Us»)

Μάντι Μουρ (This is Us)

Θάντι Νιούτον («Westworld»)

