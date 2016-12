Made in Greece: Ένα όραμα ποτισμένο με κώνειο

Του Θανάση Φροντιστή

Δρα Οικονομολόγου

π. Προέδρου του ΟΠΕ

«Από μικρός, ονειρευόμουνα να έλθω στην Ελλάδα», ήταν μια επιγραμματική φράση της ομιλίας του Προέδρου Ομπάμα, που, όπως έγινε ευρύτερα δεκτό, ήταν ένας ύμνος στην Ελλάδα και τους Έλληνες, αρχαίους και σύγχρονους. Θεωρώ, ότι η ομιλία αυτή έπρεπε να λειτουργήσει ως τονωτική ένεση στη χαμένη μας αυτοπεποίθηση, αλλά δυστυχώς δε λειτούργησε έτσι. Του λόγου μου το αληθές το απέδειξε η επόμενη μέρα της αναχώρησης του Αμερικανού Προέδρου. Η μεμψιμοιρία και η αυτομαστίγωση, ο μηδενισμός της σημασίας της επίσκεψης, που κυριάρχησαν στην πολιτική και τη μιντιακή «μαύρη αγορά» που διακινεί απλόχερα το κώνειο για ό,τι θα μπορούσε να είναι αισιόδοξο και οραματικό για το μέλλον της χώρας και των Ελλήνων.

Με τις ίδιες ή παρόμοιες φιλελληνικές απόψεις όπως του Προέδρου Ομπάμα, έρχονται και φεύγουν και τα εκατομμύρια των επισκεπτών της χώρας μας, παρά τα όποια δικαιολογημένα παραπονα ορισμένων από αυτούς.

Όσοι έχουμε ταξιδέψει στον κόσμο – προσωπικά έχω κάνει αμέτρητα ταξίδια σε πολλές χώρες σ’ όλες τις ηπείρους – και έχουμε μιλήσει με χιλιάδες ανθρώπους, με ελάχιστες εξαιρέσεις, έχουμε διαπιστώσει, ότι εμφορούνται από πολύ κολακευτικά αισθήματα για τη χώρα και τους ανθρώπους της. Από την παραπάνω θετική για τη χώρα μας στάση, εξαιρούνται βέβαια ορισμένα ΜΜΕ κατά καιρούς διερμηνεύοντας συγκυριακά πολιτικά ή οικονομικά συμφέροντα των χωρών τους, που μας χλευάζουν. Όπως π.χ. και κυρίως, τα Γερμανικά ΜΜΕ. Αυτό όμως δεν σταμάτησε τους Γερμανούς να επισκέπτονται την Ελλάδα και να αγοράζουν τα προϊόντα μας. Μακάρι όμως να ήταν μόνο αυτά τα κατ’ εξαίρεση ανθελληνικά, μέσα. Δεν είναι όμως. Γιατί, η κύρια αμφισβήτησή μας γίνεται από μας τους ίδιους. Με κύριους εκφραστές το πολιτικό και το μιντιακό σύστημα. Η αυτομαστίγωση και η παραπέρα διάβρωση της αυτοπεποίθησης του απλού Έλληνα πολίτη είναι βασικές αιτίες και της αρνητικής εικόνας που έχει χτιστεί και για το οικονομικό μέλλον της χώρας.

Δε χρειάζεται πιστεύω ν’ απαριθμήσουμε τα πάμπολα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει η χώρα, τα οποία παραμένουν ανεκμετάλλευτα για δεκαετίες. Το πιο βασικό από αυτά είναι το ακαταμάχητο brand της χώρας μας, το MADE IN GREECE. Που, παρ’ όλες τις δυσκολίες που περνάει η χώρα μας, εξακολουθεί να παραμένει ισχυρό! Παρά μάλιστα την απουσία επίσημης και σχεδιασμένης υποστήριξης και εκμετάλλευσης από την οικονομική πολιτική της χώρας. Στο παρελθόν, δεκαετία του ’80, τότε που τα ελληνικά προϊόντα προσφέρονταν χύμα, με το κιλό, είχαμε οργανώσει στον ΟΠΕ, του οποίου προήδρευα, μια καμπάνια με κεντρικό μήνυμα «Ελάτε όλοι μαζί να κάνουμε σεβαστό σ’ όλον τον κόσμο το MADE IN GREECE». Από τότε, οι προσπάθειες ορισμένων βιομηχανιών κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά τροφίμων κατάφεραν να καθιερώσουν την μοναδική ποιότητα ορισμένων ελληνικών προϊόντων και έτσι δημιούργησαν μια σταθερή βάση για το MADE IN GREECE και για πολλά άλλα ελληνικά προϊόντα. Κάθε μέρα, αναδεικνύονται νέες μικρές εταιρίες που παράγουν νέα ελληνικά προϊόντα τα οποία παίρνουν το δρόμο τους για τις ξένες αγορές. Πολύ πρόσφατα είδε το φως της δημοσιότητας η περίπτωση ενός καταστήματος στο Κολωνάκι που πουλάει 2500 συσκευασμένα ελληνικά προϊόντα υψηλής ποιότητας 150 παραγωγών! Σύμφωνα με έναν υπεύθυνο της εταιρίας, τα προϊόντα αυτά εξάγονται σε πάνω από 40 χώρες. Η εταιρία αυτή μάλιστα ετοιμάζεται να ανοίξει το πρώτο της κατάστημα στο εξωτερικό και μάλιστα στη Βοστώνη!

Το παράδειγμα αυτό, προς μίμηση φυσικά, είναι ενδεικτικό της μόνης στρατηγικής που θα μπορούσε να βγάλει τη χώρα μας από το τέλμα προς μια βιώσιμη ανάπτυξη. Δηλ. της στρατηγικής της ενδογενούς, περιφερειακής ανάπτυξης με αιχμή του δόρατος τις εξαγωγές. Ο αγροτροφικός τομέας πάντα πρόσφερε αυτή τη στρατηγική δυνατότητα. Τη δεκαετία του ’80 η χώρα ήταν αυτάρκης σε τρόφιμα και έκανε και εξαγωγές. Σήμερα, πράγμα εξαιρετικά επικίνδυνο, η χώρα εισάγει το 85% των τροφίμων της. Ακόμα και η Ρωσία, ανακοίνωσε πρόσφατα την εκπόνηση μιας στρατηγικής αυτάρκειας στα τρόφιμα. Αυτό λέει πολλά. Αντί λοιπόν οι πολιτικοί μας να σκύψουν σοβαρά πάνω σ’ αυτή την υπαρκτή αλλά και αναγκαία διέξοδο για την ανάπτυξη και την αντιμετώπιση της ανεργίας, περιμένουν την ανάπτυξη από τις ξένες επενδύσεις. Οι οποίες, ευπρόσδεκτες μεν, αλλά θα αργήσουν και δεν θα λύσουν το πρόβλημα της χώρας. Αν η στροφή στη γεωργία και στην μεταποίηση αγροτικών προϊόντων σε συνδυασμό με τις εξαγωγές δεν αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο της οικονομικής πολιτικής, η άποψή μου είναι, ότι ανάπτυξη δεν πρόκειται να δούμε. Η χώρα, θα εξακολουθήσει να δανείζεται για να πληρώνει τις εισαγωγές της, υποθηκεύοντας παραπέρα το μέλλον των Ελλήνων.

Το MADE IN GREECE εξακολουθεί να είναι ένα ισχυρό brand. Ως ένδειξη μοναδικότητας και υψηλής ποιότητας, όχι μόνο για γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα, αλλά και για μια μεγάλη γκάμα άλλων προϊόντων. Αυτό είναι το όραμα. Ας σταματήσουμε επιτέλους να το ποτίζουμε με κώνειο. Πρέπει και το μπορούμε!