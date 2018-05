Market Beat: Η κίνηση των τιμών σήμερα καθορίζει την τάση στη βδομάδα

Του Κώστα Ιωαννίδη

Η διεθνής επενδυτική κοινότητα με την προσοχή της σε εταιρικά αποτελέσματα και στις γεωπολιτικές εντάσεις βρίσκεται σε φάση αυξημένης νευρικότητας πάλι. Οι ειδήσεις γύρω από την επικείμενη συνάντηση των ηγετών ΗΠΑ – Β. Κορέας έγιναν αντικρουόμενες, η κατάσταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής προκαλεί ανησυχία, οι εντάσεις στην διαπραγμάτευση για τις εμπορικές συναλλαγές των ΗΠΑ αυξομειώνονται, τα επιτόκια των δεκαετών ομολόγων αναφοράς περνούν πάνω από το 3% και οι επενδυτές πιέζουν τις μετοχές των χρηματιστηρίων στην Νέα Υόρκη. Αυτή είναι η κατάσταση που γεννά την τάση σε παγκόσμια κλίμακα.

γράφει ο Κώστας Ιωαννίδης

Στην Αθήνα όμως εκτός όλων των ανωτέρω υπάρχει το άγχος για την αξιοπιστία του συστήματος συνολικά που προκαλείται από την πορεία της τιμής της ΦΦΓΚΡΠ. Την προκαλούν αίτια σχετικά με την εικόνα των ισολογισμών της αλλά και οι αποφάσεις της Morgan Stanley για αφαίρεση του τίτλου της ΦΦΓΚΡΠ από τον δείκτη MSCI Standard Greece. Επίσης νέο blue chip που πέρασε σε καθεστώς μεγάλων πιέσεων ήταν η ΔΕΗ αυτή τη βδομάδα ενώ χθες εντυπωσίασαν οι πιέσεις που ασκήθηκαν στις τραπεζικές μετοχές. Μόνο η ΑΛΦΑ (-0,56%) έδειξε ικανή να απορροφήσει τις πιέσεις ενώ -7,6% βυθίστηκαν οι ΕΤΕ και ΠΕΙΡ με την ΕΥΡΩΒ στο -4,4%. Η γενίκευση των πιέσεων μετά από την αναφορά στους χθεσινούς πρωταγωνιστές της καθόδου είχε δυσάρεστο αποτέλεσμα αφού οι ΒΙΟ, ΕΛΠΕ, ΜΥΤΙΛ, ΛΑΜΔΑ, ΕΧΑΕ εμφάνισαν πτώση από -3,1% ως -3,8% με τις ΓΡΙΒ, ΜΟΗ, ΑΔΜΗΕ, να χάνουν από -2,2% ως -2,5%, με αποτέλεσμα 12 blue chip να χάσουν πάνω από τον μέσο όρο.

Οι αλλαγές στους δείκτες MSCI γενικά έφερε μια στον MSCI Standard Greece. Αν και από πολλούς ήταν αναμενόμενη, έφερε νεότερες πιέσεις στην μετοχή της ΦΦΓΚΡΠ. Πάνω που πήρε μια ανάσα. Δεν αποκλείεται να είμαστε μπροστά σε ένα sell in May and go away. Αλλά το away να είναι και… μαύρη πέτρα πίσω. Υπάρχουν σε έξαρση αρκετές παράμετροι που θα καθορίσουν το φρόνημα των επενδυτών χωρίς να παραλείπεται και η ανάγκη εξυπηρέτησης των σκοπιμοτήτων που επιβάλει η εκπνοή των σειρών Μαΐου. Η στήλη εκτός αυτών θεωρεί σημαντικό το ζήτημα των εντυπώσεων που έχουν οι αρμόδιοι των Θεσμών οι οποίοι με την παρουσία τους αντιλαμβάνονται και «μεταδίδουν» τα συμπεράσματά τους.

Από την ώρα που «χάθηκαν» οι 808 μονάδες και κύρια οι 803, χωρίς άμεση αντίδραση δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι θα έχουμε υποχώρηση ως τις 787 μονάδες, αλλά αυτή τη φορά κατά την εκτίμησή μας θα μείνει σε αυτή την περιοχή. Θυμίζουμε ότι το μίνι κραχ, την περασμένη βδομάδα, κράτησε τον ΓΔ, λεπτά μόνο, κάτω από τις 800.

Οι ασιατικές χρηματιστηριακές αγορές κινήθηκαν πτωτικά σήμερα Τετάρτη 16/5 μετά την απόσυρση της Πιονγιάνγκ απότομα από το τραπέζι των συνομιλιών με τη Σεούλ, θέτοντας σε αμφιβολία μια σύνοδο κορυφής μεταξύ των ΗΠΑ και της Βόρειας Κορέας, ενώ οι αυξήσεις των αποδόσεων των ομολόγων ΗΠΑ αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες για ταχύτερες αυξήσεις επιτοκίων από την Fed που θα μπορούσαν να περιορίσουν την παγκόσμια ζήτηση.

Ο ευρύτερος δείκτης μετοχών της Ασίας-Ειρηνικού της MSCI εκτός της Ιαπωνίας μειώθηκε κατά 0,2% στο πρώτο μέρος της συνεδρίας, καθώς η κίνηση της Πιονγιάνγκ φάνηκε να σηματοδοτεί ένα διάλειμμα σε συνομιλίες που κράτησαν μήνες για να αναθερμάνουν τους δεσμούς μεταξύ Βόρειας και Νότιας Κορέας αλλά και με την Ουάσιγκτον. Μια ακύρωση της διάσκεψης κορυφής της Σιγκαπούρης στις 12 Ιουνίου θα μπορούσε να φέρει και πάλι εντάσεις στην χρόνια φλεγόμενη κορεατική χερσόνησο, επίσης οι επενδυτές ανησυχούν, αν αποτύχει η προσπάθεια, για την τροπή των συνομιλιών Κίνας –ΗΠΑ με ενίσχυση στις εμπορικές εντάσεις απειλώντας τη βιωσιμότητα της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης.

Η επίδραση της δυναμικής της περασμένης εβδομάδας

ΗΠΑ

Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average υποχώρησε 193,00 μονάδες ή 0,78% κλείνοντας στις 24.706,41, ενώ ο S&P 500 έχασε 18,68 μονάδες ή 0,68% κλείνοντας στις 2.711,45 και ο Nasdaq Composite 59,69 μονάδες ή 0,81% κλείνοντας στις 7.351,63.

Την κίνηση αυτή προκάλεσε μια δέσμη εξελίξεων. Το επιτόκιο του 10ετούς ομολόγου επέστρεψε πάνω από το ψυχολογικό όριο του 3%, πιάνοντας υψηλό σχεδόν επτά ετών, στο 3,07%. Η απόδοση του 2ετούς ανήλθε σε υψηλό δεκαετίας στο 2,57% και η απόδοση του 30ετούς σημείωσε άνοδο επτά μονάδων βάσης στο 3,20%. Ενδιαφέρον υπήρξε και για τον δεύτερο γύρο συνομιλιών ΗΠΑ-Κίνας προκειμένου να διευθετηθούν οι εμπορικές διαφορές των δύο χωρών. Ο Αμερικανός πρέσβης στην Κίνα, Terry Branstad, εμφανίστηκε επιφυλακτικός για την πορεία των συνομιλιών, επισημαίνοντας ότι Ουάσιγκτον και Πεκίνο είναι ακόμα μακριά από μια λύση.

ΕΥΡΩΠΗ

Νευρικότητα και οριακές μεταβολές επικράτησαν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, αν και η άνοδος των τιμών του αργού οδήγησε τις μετοχές του πετρελαϊκού κλάδου στα υψηλότερα επίπεδα από τον Σεπτέμβριο του 2014, αντισταθμίζοντας την πτώση των μετοχών του τομέα τηλεπικοινωνιών. Ο ευρωπαϊκός δείκτης μετοχών πετρελαίου και φυσικού αερίου σημειώνει τις καλύτερες επιδόσεις, με άνοδο 13% από τις αρχές του έτους.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 έκλεισε με οριακά κέρδη 0,1%, παρότι κινείτο σε αρνητικό έδαφος στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης, μετά τα αποθαρρυντικά στοιχεία για τη γερμανική οικονομία.

Στη Φρανκφούρτη, ο DAX υποχώρησε 0,06%, ενώ στο Παρίσι, ο γενικός δείκτης CAC 40 ενισχύθηκε 0,23%. Με άνοδο 0,16% έκλεισε και ο FTSE 100 του Λονδίνου. Θετικά πρόσημα και στο Μιλάνο, με τον FTSEMIB να ενισχύεται 0,31%.

ΧΑ

Συνέχεια με μαζική πτώση και ισχυρές πιέσεις στις Τράπεζες

Στην δεύτερη συνεδρίαση της βδομάδας, οι θεσμικοί έδωσαν στις τιμές των βασικών δεικτών πτωτική δυναμική, με κίνηση του ΓΔ σε αρνητικό πεδίο μόνο. Το μέγιστο μέρας στις 815,39 από 821,47 μονάδες ήρθε στα πρώτα 51 λεπτά. Η εγγραφή του ελάχιστου μέρας έγινε στις 16:56 και ήταν οι 798,37 από 808,60 μονάδες τη Δευτέρα. Τελικά ο μέσος όρος οδηγήθηκε στις 799,45 μονάδες στις 17:00. Στις δημοπρασίες δεν άλλαξε προς τα πάνω η τιμή και έκλεισε στις 799,37 από 815,99 μονάδες την προηγούμενη σύνοδο. Ήταν η δεύτερη μέρα, που οι πωλητές εμφάνισαν διαρκώς την κυριαρχία τους με τους αγοραστές να παλεύουν στα 100 του πρώτου μέρους.

Το ελάχιστο στις 808,60 μονάδες χονδρικά ήταν 11 μονάδες ψηλότερα από τις τιμές χαμηλών που έγραψε ο ΓΔ την περασμένη Τρίτη. Η κίνηση στην αγορά εξελίχθηκε με ελαφρώς αρνητική ατμόσφαιρα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, πριν από το άνοιγμα των αγορών στις ΗΠΑ. Με τα futures για τα χρηματιστήρια στη Νέα Υόρκη να εμφανίζουν αρνητικές μεταβολές, το κλίμα στην Αθήνα δεν επηρεάστηκε θετικά. Αντίθετα τα μεγάλα ευρωπαϊκά που βλέποντας την καθοδική διαπραγμάτευση στη Νέα Υόρκη δεν εμφάνισαν τάση για μείωση των απωλειών τους και αρκετά ευρωπαϊκά εμφάνισαν κλείσιμο με θετικές μεταβολές.

Οι δημοπρασίες έκλεισαν τον ΓΔ στις 815,99 από 822,37 μονάδες που ήταν 1 πάνω από το ελάχιστο της ημερήσιας διακύμανσής του και 16 μονάδες κάτω από το ανώτερο.

Ήταν μια σύνοδος με επίσης μεγαλύτερο εύρος διακύμανσης (17 μονάδες) σε σχέση με τις 12,9 μονάδες της προηγούμενης και το αποτέλεσμα της ήταν πτωτικό για την κεφαλαιοποίηση του ΧΑ που κατέληξε στα 55,623 από 56,435 δις ευρώ. Πέντε blue chip δεν υπέκυψαν στις πιέσεις ήταν ΓΕΚΤΕΡΝΑ +1,58%, ΕΕΕ +0,55%, ΤΕΝΕΡΓ +0,39%, ΔΕΗ +0,29%, ΟΠΑΠ +0,22%, ενώ 19 μετοχές του 25άρη ήταν καθοδικές.

Μέτρησαν αρνητικά οι μεταβολές για τις Τράπεζες, αφού οι επενδυτές έκλεισαν την ΑΛΦΑ στο -0,56% από -3,14% από +1,36%, την ΕΤΕ -7,59% από +1,48%, ΕΥΡΩΒ -4,39% από +1,49% και την ΠΕΙΡ στο -7,59% από -2,59%. Οι μετοχές του FTSEM αντιμετωπίστηκαν καλύτερα από τα blue chip με μεταβολή -1,07% από -1,09% την προηγούμενη σύνοδο.

Η στατιστική εικόνα των blue chip επιδεινώθηκε, όπως προκύπτει από το πλήθος των ανοδικών (5 από 7) blue chip έναντι των καθοδικών (19 από 18) και ένα τον ΟΤΕ στα αμετάβλητα. Με βάση τους ημερήσιους όγκους η ΕΤΕ ήταν πρώτη με 28,613 από 9,899 εκατ. τεμάχια και ακολούθησαν ΕΥΡΩΒ με 7,299 από 4,535 εκατ. τεμάχια, ΑΛΦΑ με 5,021 από 1,898 εκατ., ΠΕΙΡ με 2,001 εκατ. από 529.975 τεμάχια, ΦΦΓΚΡΠ με 539.743 από 377.025 τεμάχια, ΔΕΗ με 523.724 από 945.236 τεμάχια, ενώ ο ΟΤΕ ήταν στην 7η θέση με 332.007 από 396.690 τεμάχια.

Στο ΧΑ ο ΓΔ οδηγήθηκε χαμηλότερα -2,04% και έφθασε στις 799,37 από 815,99 μονάδες και ο 25άρης έκλεισε στις 2103,37 από 2138,82 με μεταβολή -1,66%. Οι δημοπρασίες δεν άλλαξαν την τιμή για τον ΓΔ και τον 25άρη, με το κλείσιμο να γίνεται οριακά πιο πάνω από το κατώτερο της ημερήσιας διακύμανσης τους.

Για να συμβούν τα παραπάνω ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 71,460 από 36,008 εκατ. ευρώ και οι συναλλαγές με πακέτα είχαν αξία 6,784 εκατ. ευρώ από 341.600 ευρώ. Στις μετοχές του 25άρη, χωρίς να ληφθούν υπόψη τα πακέτα κατευθύνθηκαν 60,632 από 33,205 εκατ. ευρώ και στου FTSEM 3,338 από 1,885 εκατ. ευρώ. Το πλήθος των ανοδικών ανήλθε σε 43 από 36 των καθοδικών 66 από 72 και 24 από 27 ήταν σταθερές.

Τεχνική ανάλυση - παράγωγα

Η κάθοδος επιτάχυνε την μετακύληση θέσεων αλλά οι traders έχουν ακόμα «δουλειά»

Στη σύνοδο της Τρίτης 15/5, οι θεσμικοί έδωσαν πτωτική δυναμική στον 25άρη. Το άνοιγμα έγινε στις 2139,30 με οριακό ανοδικό χάσμα 0,48 μονάδων. Στις 11:21 εμφανίστηκε το μέγιστο μέρας, στις 2140,97. Κατόπιν ακολούθησε πλάγια κίνηση και στις 13:20 ξεκίνησε η αναζήτηση για το ελάχιστο στις 2097,71 μονάδες που σημειώθηκε στις 16:56. Το κλείσιμο έγινε στις 2103,37 με μεταβολή -1,66%. Ο τζίρος στα παράγωγα ανήλθε στα 51,844 από 14,139 εκατ. ευρώ.

Στα ΣΜΕ του 25άρη λήξης Μαΐου διακινήθηκαν 4721 ΣΜΕ με ανώτερο ημέρας στις 2140,00, κατώτερο στις 2093,00 και τελευταίες πράξεις στις 2101,25 μονάδες. Επίσης διακινήθηκαν 3199 ΣΜΕ της σειράς Ιουνίου, με ανώτερο τις 2139,00, κατώτερο τις 2091,00 και τελευταίες πράξεις στις 2104,25 από 2140,00 μονάδες. Επίσης 22 ΣΜΕ λήξης Ιουλίου άλλαξαν χέρια. Οι ανοικτές θέσεις για την απερχόμενη την Παρασκευή σειρά, του Μαΐου, είναι 4635 ΣΜΕ και στη σειρά Ιουνίου ανήλθαν σε 3522 από 1105.

Ο Δημήτρης Τζάνας της Κύκλος μετά και την χθεσινή βουτιά σημείωσε: «Η διαδικασία διαπραγματεύσεων με τους Δανειστές για την επίτευξη ενός Staff Level Agreement μέχρι το Eurogroup της 24ης Μαΐου είναι σε εξέλιξη, με συγκρατημένη ωστόσο αισιοδοξία και για την έκβαση της επιθυμητής ελάφρυνσης του χρέους. Έτσι, παραμένει χαμηλή η ορατότητα ως προς το μεταμνημονιακό οδικό χάρτη, με αποτέλεσμα να μετατίθενται οι όποιες θετικές προσδοκίες για μεταγενέστερο χρόνο. Επομένως, η διακράτηση του Δείκτη στο στενό εύρος των τελευταίων ημερών συνιστά ένα αμυντικογενών χαρακτηριστικών σενάριο, που συνάδει με τα χαμηλά επίπεδα συναλλαγών και εμφανίζει υπολογίσιμη πιθανότητα υλοποίησής του».

Ο Απόστολος Μάνθος της Δυναμική ΑΧΕΠΕΥ από την Παρασκευή έχει ειδοποιήσει: «Το επίπεδο, που δε θα πρέπει να διαπεραστεί εκ νέου καθοδικά για το δείκτη της υψηλής κεφαλαιοποίησης είναι οι 2130 με 2100 μονάδες. Συντήρηση του εν λόγω επιπέδου θα δώσει λαβές στους αγοραστές για μια ανοδική κίνηση ανακούφισης προς τη γνωστή ζώνη αντίστασης των 2180 με 2200 μονάδων. Μελανό τεχνικό σημείο η νωχελική ανοδική αντίδραση του δείκτη Σχετικής Δύναμης (RSI), όπου κάτομβρος προσπαθεί να ξεφύγει από το μέσο επίπεδο των 50 μονάδων τεχνικού δείκτη».

Χθες ο δείκτης των παραγώγων έκλεισε πάνω από τις 2100 μονάδες αλλά πέρασε προς το τέλος οριακά κάτω από αυτό το επίπεδο συνεπώς σήμερα η κατεύθυνση που θα πάρει ο 25άρης θα έχει καθοριστικό ρόλο για τη δυναμική ως και την Παρασκευή. Η σύνοδος σήμερα απαιτεί διαρκή παρακολούθηση από τους ιδιώτες traders γιατί η αγοραία συναίνεση για τη σημασία της στήριξης στις 2100 προαναγγέλλει εκτίναξη των όγκων στην περίπτωση καθοδικής κίνησης.

Σχόλια εγχώριων αναλυτών

Ο Δημήτρης Τζάνας της Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ

Συναλλακτική απαξίωση και κλίμα καχυποψίας χαρακτηρίζει τις τελευταίες συνεδριάσεις το Ελληνικό Χρηματιστήριο. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της συντήρησης της "αντιδικίας" της Folli-Follie με το Αμερικανικό fund "QCM" αναφορικά με τα οικονομικά στοιχεία του, διαδικασία που θα παραμείνει σε εκκρεμότητα μέχρις ότου ολοκληρωθεί η νέα ελεγκτική διαδικασία που θα απαιτήσει εύλογο διάστημα. Παράλληλα, η διαγραφή της μετοχής από το δείκτη MSCI Standard Greece, χωρίς να περιληφθεί άμεσα άλλη και με τους συντελεστές στάθμισης να μειώνονται για τις περισσότερες μετοχές (στις 5 από τις 8) του δείκτη, αποτέλεσε σημαντικό πλήγμα λαμβάνοντας υπόψη τον υψηλό βαθμό εξάρτησης του Χ.Α. από τις ροές επενδυτών εξωτερικού.

Έτσι, η Επενδυτική Κοινότητα τείνει να εισάγει ένα νέο κριτήριο με το οποίο κατατάσσει τις εταιρείες, πέραν του βαθμού ελκυστικότητας των οικονομικών μεγεθών σύμφωνα με τους γενικά αποδεκτούς χρηματοοικονομικούς δείκτες. Είναι ο βαθμός αξιοπιστίας των όσων δημοσιοποιούν και αναφέρουν οι διοικήσεις των εταιρειών, εγείροντας ζητήματα που αφορούν ακόμη και την άποψη του Ορκωτού Ελεγκτή που υπογράφει το πιστοποιητικό της εταιρείας !

Είναι φανερό ότι οι Αρχές οφείλουν να επιληφθούν ώστε να αποκατασταθεί το ταχύτερο το κλίμα εμπιστοσύνης, ως προς τα δημοσιοποιούμενα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία των εισηγμένων εταιρειών, ώστε να αποσοβηθεί η μετάδοση του κλίματος χαμηλής εμπιστοσύνης και για άλλες εταιρείες, ενόψει μάλιστα της διαδικασίας προώθησης των Αποκρατικοποιήσεων ως κεντρικής διαρθρωτικής αλλαγής στην Ελληνική Οικονομία.

Τα παραπάνω δεδομένα έχουν οδηγήσει σε σοβαρή τεχνική επιβάρυνση.

Από την άλλη πλευρά, η διαδικασία διαπραγματεύσεων με τους Δανειστές για την επίτευξη ενός Staff Level Agreement μέχρι το Eurogroup της 24ης Μαΐου είναι σε εξέλιξη, με συγκρατημένη ωστόσο αισιοδοξία και για την έκβαση της επιθυμητής ελάφρυνσης του χρέους. Έτσι, παραμένει χαμηλή η ορατότητα ως προς το μεταμνημονιακό οδικό χάρτη, με αποτέλεσμα να μετατίθενται οι όποιες θετικές προσδοκίες για μεταγενέστερο χρόνο. Επομένως, η διακράτηση του Δείκτη στο στενό εύρος των τελευταίων ημερών συνιστά ένα αμυντικογενών χαρακτηριστικών σενάριο, που συνάδει με τα χαμηλά επίπεδα συναλλαγών και εμφανίζει υπολογίσιμη πιθανότητα υλοποίησής του.

Στο εξωτερικό, τα θετικά εταιρικά αποτελέσματα στη Wall Street έχουν συντηρήσει τις ικανοποιητικές επιδόσεις των δεικτών, ενώ οι συζητήσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Κίνα συνεχίζονται για τη διαμόρφωση μιας άλλης εμπορικής συμφωνίας. Ωστόσο, η αποχώρηση των ΗΠΑ από τη συμφωνία με το Ιράν και η ένταση στη λωρίδα της Γάζας, μετά τη μεταφορά της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ, αυξάνουν τη γεωπολιτική ένταση και ενώ ο Μακρόν προσπαθεί να πείσει τη Γερμανία να αλλάξει ρότα μιλώντας, μεταξύ άλλων, για "φετιχισμό πλεονασμάτων". Οι Αγορές πάντως παραμένουν ψύχραιμες και μόνο η αυξημένη τιμή του Πετρελαίου αποτυπώνει την ανησυχία κάποιων.

Σήμερα

Οι ασιατικές χρηματιστηριακές αγορές κινήθηκαν πτωτικά σήμερα Τετάρτη 16/5 μετά την απόσυρση της Πιονγιάνγκ απότομα από το τραπέζι των συνομιλιών με τη Σεούλ, θέτοντας σε αμφιβολία μια σύνοδο κορυφής μεταξύ των ΗΠΑ και της Βόρειας Κορέας, ενώ οι αυξήσεις των αποδόσεων των ομολόγων ΗΠΑ αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες για ταχύτερες αυξήσεις επιτοκίων από την Fed που θα μπορούσαν να περιορίσουν την παγκόσμια ζήτηση.

Ο ευρύτερος δείκτης μετοχών της Ασίας-Ειρηνικού της MSCI εκτός της Ιαπωνίας μειώθηκε κατά 0,2%, καθώς η κίνηση της Πιονγιάνγκ φάνηκε να σηματοδοτεί ένα διάλειμμα σε συνομιλίες που κράτησαν μήνες για να αναθερμάνουν τους δεσμούς μεταξύ Βόρειας και Νότιας Κορέας αλλά και με την Ουάσιγκτον.

Μια ακύρωση της διάσκεψης κορυφής της Σιγκαπούρης στις 12 Ιουνίου θα μπορούσε να φέρει και πάλι εντάσεις στην χρόνια φλεγόμενη κορεατική χερσόνησο, επίσης οι επενδυτές ανησυχούν, αν αποτύχει η προσπάθεια, για την τροπή των συνομιλιών Κίνας –ΗΠΑ με ενίσχυση στις εμπορικές εντάσεις απειλώντας τη βιωσιμότητα της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης.

Οι ισχυρές λιανικές πωλήσεις και τα δεδομένα των εργοστασίων των ΗΠΑ την Τρίτη, ώθησαν την απόδοση των ΗΠΑ 10 ετών σε ένα διάσημο για τον κίνδυνο που μπορεί να υπονοείται επίπεδο, φθάνοντας το 3,095%, το υψηλότερο από τον Ιούλιο του 2011, προκαλώντας ανησυχίες για υψηλότερο κόστος δανεισμού για εταιρείες παγκοσμίως.

Η απόδοση 10 ετών ΗΠΑ ήταν τελευταία στο 3,063%.

Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average υποχώρησε 193,00 μονάδες ή 0,78% κλείνοντας στις 24.706,41, ενώ ο S&P 500 έχασε 18,68 μονάδες ή 0,68% κλείνοντας στις 2.711,45 και ο Nasdaq Composite 59,69 μονάδες ή 0,81% κλείνοντας στις 7.351,63.

Αλλού στην Ασία, ο Nikkei της Ιαπωνίας υποχώρησε κατά 0,37%, ενώ ο KOSPI της Νότιας Κορέας αγωνίστηκε και πέτυχε άνοδο +0,17%. Οι μετοχές στην Κίνα βυθίστηκαν καθώς οι traders περίμεναν νέα από έναν δεύτερο γύρο εμπορικών συνομιλιών της Κίνας-ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον αυτή την εβδομάδα, και είναι κοινός τόπος πως οι δύο πλευρές είναι ακόμη πολύ απομακρυσμένες. Ωστόσο, οι μετοχές της Αυστραλίας αδιαφόρησαν για την τάση και σημείωσαν άνοδο 0,32%.