Supply Chain Day: Τα logistics δείχνουν το δρόμο

Την Παγκόσμια Ημέρα Εφοδιαστικής Αλυσίδας γιόρτασε το Ινστιτούτο Logistics Management Ελλάδος (ILME), σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 19 Απριλίου 2018, στο Μέγαρο του ΟΛΠ, με στόχο την αύξηση της εξωστρέφειας του κλάδου της εφοδιαστικής αλυσίδας και την ενημέρωση για τις ευκαιρίες που προσφέρει το αποτελεσματικό μάνατζμεντ των logistics.

Την έναρξη της εκδήλωσης έκανε ο πρόεδρος του ILME Σπύρος Ολύμπιος αναφερόμενος στο έργο του Ινστιτούτου, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε η Χριστίνα Μπαμπουλάκη από το Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού & Μάρκετινγκ του Oργανισμού Λιμένος Πειραιώς.

Στην πρώτη ενότητα, που συντόνισε ο Γιάννης Περλεπές, γενικός διευθυντής της εφημερίδας «Η Ναυτεμπορική» εκπρόσωποι εταιρειών, που αποδεικνύουν στην πράξη την πεποίθησή τους ότι το αποτελεσματικό μάνατζμεντ της εφοδιαστικής αλυσίδας συμβάλλει στην ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης, περιέγραψαν μοντέλα εκμετάλλευσης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ο Γιάννης Ρούλιος, Returns & Repairs Manager της Dixons South-East Europe Α.Ε.Β.Ε. ανέλυσε τον τρόπο με τον οποίο τα logistics στην εταιρεία του ενσωματώνουν την εταιρική υπεθυνότητα, ο Χαράλαμπος Αντωνιάδης, Μanaging Partner της ΑronCorp έδωσε παραδείγματα πρακτικών που εφαρμοζονται τόσο στον τομέα του φωτισμού όπως και της διαχείρισης υλικών (material handling) με τη χρήση προϊόντων νέας τεχνολογίας από τις εταιρείες Globiled και Crown και ο Θανάσης Πετμεζάς, γενικός διευθυντής της CosmoONE Hellas Marketsite S.A. ανέλυσε τον τρόπο με τον οποίο μια ηλεκτρονική διαδικασία προμηθειών μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματικό εργαλείο μείωσης του κόστους της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Στη δεύτερη ενότητα, που συντόνισε η Βασιλική Λαιζηνού, Supply Chain Expert, μέλος Δ.Σ. ILME και ECBL, μίλησαν οι δύο νικητές των βραβείων «Μέγας Αλέξανδρος» που καθιέρωσε από το 2014 το Ινστιτούτο Logistics Management Ελλάδος (ILME). Πιο συγκεκριμένα, ο Χρήστος Καραϊσαρίδης, Logistics Manager στο Storage & Distribution (Logistics) Centre Department της ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε., ανέλυσε τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζεται και εφαρμόζεται το Zero Waste στο κέντρο εφοδιαστικής αλυσίδας της εταιρείας του, ενώ ο Στάθης Μακαντάσης, Head of Logistics Operations του OΠΑΠ Α.Ε., παρουσίασε τον πρωταρχικό ρόλο της εφοδιαστικής αλυσίδας στην ανάπτυξη και ολοκλήρωση του πανελλαδικής εμβέλειας έργου εγκατάστασης εξοπλισμού και λογισμικού ψηφιακού παιχνιδιού στα καταστήματα του ΟΠΑΠ.

Απονομή βραβείων

Μετά τις παρουσιάσεις, οι προαναφερόμενοι παρέλαβαν τα βραβεία «Μέγας Αλέξανδρος». Συγκεκριμένα ο τίτλος του Project of the Year 2018 απονεμήθηκε στην εταιρεία ΟΠΑΠ ΑΕ για την υποβολή της πρότασης «Logistics Complete the Puzzle in the Digital Gaming Era» και ο τίτλος του Professional of the Year 2018 απονεμήθηκε στον Χρήστο Καραϊσαρίδη. Το βραβεία επέδωσαν ο βραβευθείς Professional of the Year 2017 Νικόλαος Αδαμόπουλος, Supply Chain Director, στην ΠΛΑΙΣΙΟ Computers AEBE, ο πρόεδρος του ILME Σπύρος Ολύμπιος και ο Γιάννης Περλεπές, γενικός διευθυντής της «Ναυτεμπορικής». Ο κ. Περλεπές μίλησε για το ιστορικό και το σκεπτικό της θέσπισης του θεσμού από το ILME.

Μαζί με τις πλακέτες οι δύο βραβευθέντες πήραν και τις ευχές για περαιτέρω διάκριση εκπροσωπώντας την Ελλάδα στον ετήσιο Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό των ELA Awards που διοργανώνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Logistics (European Logistics Association - ELA) με συμμετοχές από 34 χώρες μέλη του.

Επίσης, στη διάρκεια της εκδήλωσης έλαβαν τα πιστοποιητικά ELA στελέχη επιχειρήσεων που ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις εξετάσεις μετά τη σχετική εκπαίδευση. Με τη πιστοποίηση ELA, το ΙLME στοχεύει στην αναβάθμιση του Έλληνα επαγγελματία logistician, ώστε να ανταποκρίνεται στα πρότυπα του κλάδου σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Αποδίδοντας τιμή στη μνήμη του Γιάννη Κονετά, «πατέρα» της Πιστοποίησης ELA, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Logistics, το ILME καθιέρωσε το βραβείο «Γιάννη Κονετά», μια διάκριση προς τους υποψηφίους που πέτυχαν την υψηλότερη βαθμολογία στις εξετάσεις πιστοποίησης του προηγούμενου έτους. Την πρώτη τιμητική διάκριση για το 2017, έλαβαν η Δήμητρα Γιώτη από την ESTEE LAUDER HELLAS και ο Χρήστος Καραϊσαρίδης από την ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε.