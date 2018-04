Βγαίνει το Facebook από τις FANG;

Μετά τις αποκαλύψεις του περασμένου μήνα ότι τα δεδομένα εκατομμυρίων χρηστών του Facebook βρέθηκαν στα χέρια τρίτων χωρίς τη συναίνεσή τους και τα πολλαπλά πυρά που δέχεται η εταιρεία του Μαρκ Ζάκερμπεργκ και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, αρκετοί διαχειριστές κεφαλαίων αναθεωρούν τις εκτιμήσεις τους για την μετοχή του μέσου κοινωνικής δικτύωσης.

Την ίδια ώρα, ωστόσο, οι προοπτικές για τις μετοχές άλλων διαδικτυακών, όπως η Alphabet (Google) και η Amazon, παραμένουν ενθαρρυντικές. Η διαφορά αυτή αναγκάζει τις εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων να αναθεωρήσουν τη στρατηγική τους απέναντι στην ομάδα FANG, όπως επισημαίνει σε ρεπορτάζ της η Wall Street Journal.

O δείκτης NYSE FANG (ο οποίος παρακολουθεί την πορεία δέκα μεγάλων τεχνολογικών και παίρνει το όνομά του από τα αρχικά των Facebook, Amazon, Netflix, Google) έχει ανακάμψει περίπου 2% από τις αρχές Απριλίου, μετά τις μεγάλες απώλειες του Μαρτίου και παρά τις συνεχείς πιέσεις στη μετοχή του Facebook. Yπό τις συνθήκες αυτές οι επενδυτές στρέφονται στις «ANG», δηλαδή στους τεχνολογικούς κολοσσούς πλην του Facebook, επισημαίνει η αμερικανική εφημερίδα στο ρεπορτάζ υπό τον τίτλο «Stock Pickers Ready to Take the Facebook Out of FANG» (Αυτοί που επιλέγουν μετοχές, έτοιμοι να βγάλουν το Facebook από το FANG).

Ενδεικτική η περίπτωση της Janus Henderson Global Technology, η οποία έχει σημαντικές τοποθετήσεις τόσο στις FANG όσο και σε άλλες μεγάλες τεχνολογικές, μεταξύ των οποίων οι Apple, Τencent Holdings και Alibaba. Όπως αναφέρει στη WSJ ο Μπραντ Σλίνγκερλεντ, διαχειριστής χαρτοφυλακίου της Janus, είχε ήδη αρχίσει να περιορίζει την έκθεση στο Facebook πριν ακόμη ξεπάσει το σκάνδαλο με τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων. Αναμένει μάλιστα περαιτέρω πτώση της μετοχής του μέσου, που ήδη βρίσκεται 16% χαμηλότερα από τα υψηλά του Φεβρουαρίου.

«Δεν είμαι σίγουρος ότι οι μετοχές έχουν πέσει αρκετά, ώστε να αντανακλούν επαρκώς το ρίσκο» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Σλίνγκερλεντ, προσθέτοντας ότι ο αυστηρός έλεγχος του Ζάκερμπεργκ επί της εταιρείας ενισχύει την αβεβαιότητα για τους επενδυτές.

ΠΗΓΗ: WSJ