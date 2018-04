Market Beat: Η διεθνής σκηνή γκριζάρει οι εξελίξεις στο εσωτερικό επηρεάζουν περισσότερο

Του Κώστα Ιωαννίδη

Όλοι αναζητούν τους άξονες που διαμορφώνουν την τάση στην αγορά της Αθήνας, αν και οι τελευταίες συνεδριάσεις έχουν τονίσει την συνάφεια της τάσης εδώ, με αυτή που επικρατεί διεθνώς. Βέβαια η διάθεση για ρίσκο αλλάζει από μέρα σε μέρα και από το τελευταίο tweet ως το επόμενο του Ντόναλντ Τραμπ. Αυτά φωτίζουν διαφορετικά την ένταση των σχέσεων ΗΠΑ – Κίνας αλλά και την ένταση στην περιοχή της Συρίας. Οι δε επενδυτές αλλάζουν «καπέλα» ανάλογα.

Το ερώτημα που έθεταν από την αρχή της βδομάδας οι εγχώριοι αναλυτές ήταν, αν η κίνηση των πρώτων ημερών του Απριλίου ήταν μια μεταστροφή της πτωτικής πορείας των προηγουμένων ημερών, ή μια απλή τεχνική αντίδραση. Η αγορά απέδειξε πως στην πραγματικότητα η αγορά δεν έχει «ιδιοκτησία» στην τάση που αποκτά κάθε μέρα, απλά της επιβάλλεται, από την ατμόσφαιρα που διαμορφώνουν οι πολιτικές δηλώσεις και τα tweets των ισχυρότερων ηγετών του κόσμου.

Η στήλη εκτιμά πως το φίλτρο από τη διεθνή χρηματιστήρια είναι το σημαντικότερο αλλά δεν μπορεί κανένας να παραλείψει τα φίλτρα που προστίθενται από την ιδιομορφία της ελληνικής οικονομίας. H ελάφρυνση του χρέους, αλλά και τα μεσοπρόθεσμα αναπτυξιακά σχέδια της Αθήνας που θα υποβληθούν στους θεσμούς, αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της συνάντησης του Έλληνα υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου με τον Γερμανό ομόλογό του Όλαφ Σολτς στο Βερολίνο σήμερα Παρασκευή, αναφέρει η Deutsche Welle.

Σύμφωνα με το γερμανικό υπουργείο Οικονομικών, κατά την συνάντηση θα εξεταστούν ζητήματα ευρωπαϊκής πολιτικής, ωστόσο -εν όψει του Eurogroup της 27ης Απριλίου και καθώς το πρόγραμμα στήριξης εκπνέει τον Αύγουστο- εκτιμάται ότι θα συζητηθούν τόσο η προοπτική ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους, όσο και το ελληνικό αναπτυξιακό πρόγραμμα για την εποχή μετά το τέλος του τρέχοντος προγράμματος. Το θέμα αναμένεται να τεθεί και στο περιθώριο της Εαρινής Συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (Ουάσιγκτον, 16-22 Απριλίου), σε συνάντηση που θα έχει η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Από αυτά γίνεται σαφές πως ο Απρίλιος από εδώ και μπρος θα φέρει και το φίλτρο των εξελίξεων γύρω από το χρέος και την κατάσταση μετά τη λήξη των μνημονίων. Η προετοιμασία της εξόδου της Ελλάδας από το πρόγραμμα μπαίνει από σήμερα και μέχρι το Εurogroup της 27ης Απριλίου σε μια σημαντική φάση στη διάρκεια της οποίας θα κριθούν πολλά για την επόμενη μέρα, μεταξύ των άλλων και σε σχέση με την ελάφρυνση του χρέους. Σε κάθε περίπτωση η στρατηγική για την ανάπτυξη θα συζητηθεί και θα εγκριθεί στο άτυπο Εurogroup, στις 27 Απριλίου στη Σόφια.

Επίσης το φίλτρο των αποτελεσμάτων των "stress tests" των Ελληνικών Τραπεζών τον επόμενο μήνα φαίνεται να υπάρχει ακόμα και τώρα στις κινήσεις των θεσμικών.

Η επίδραση της δυναμικής της περασμένης μέρας

ΗΠΑ

Με άνοδο έκλεισαν την Πέμπτη τα χρηματιστήρια της Wall Street με τις γεωπολιτικές ανησυχίες να υποχωρούν, μετά τη δήλωση Tραμπ ότι η επίθεση στη Συρία «θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί πολύ σύντομα ή όχι και τόσο σύντομα»..

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έκλεισε με άνοδο 293,6 μονάδων (+1,21%) στις 24.483,05 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq των εταιρειών τεχνολογίας έκλεισε ενισχυμένος κατά 71,22 μονάδες (+1,01%) στις 7.140,25 μονάδες, ενώ ο ευρύτερος δείκτης Standard and Poor's 500 έκλεισε με άνοδο 21,8 μονάδων (+0,83%) στις 2.663,99 μονάδες.

Στις εταιρικές ειδήσεις άνοδο κατέγραψε η BlackRock καθώς σημείωσε κέρδη και έσοδα υψηλότερα των προβλέψεων. Με θετικό πρόσημο επίσης η μετοχή της Delta Airlines, με την εταιρεία να ανακοινώνει αύξηση μεγεθών στο πρώτο τρίμηνο. Πρωταγωνιστές της χθεσινής ανόδου ήταν τράπεζες και χρηματοοικονομικές εταιρείες καθώς American Express, Morgan Stanley, Citigroup και JP Morgan κατέγραψαν κέρδη άνω του 2%. Η Goldman Sachs σημείωσε άνοδο υψηλότερη του 6%.

Ξεκίνησαν οι ανακοινώσεις για τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου των εισηγμένων, γεγονός που θα στρέψει την προσοχή των επενδυτών στα θεμελιώδη μεγέθη των εταιρειών, εκτιμούν Αμερικανοί χρηματιστές.

Χαμηλότερα κινήθηκε ο χρυσός. Η τιμή του συμβολαίου του χρυσού παραδόσεως Ιουνίου «βούτηξε» 1,3% στα 1.341 δολάρια ανά ουγκιά. Το συμβόλαιο είχε κλείσει σε θετικό έδαφος στις τέσσερις προηγούμενες συνεδριάσεις, καταγράφοντας την πρώτη πτώση τις τελευταίες πέντε συνεδριάσεις και υποχωρώντας από τα υψηλά δύο μηνών που βρέθηκε την προηγούμενη ημέρα.

Το ευρώ διολίσθησε 0,3% έναντι του δολαρίου. Η ισοτιμία με το δολάριο υποχώρησε στα 1,230 από 1,236 δολάρια την Τετάρτη.

ΕΥΡΩΠΗ

Με θετικά πρόσημα έκλεισαν την Πέμπτη τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Στην αρχή της διαπραγμάτευσης, οι ανησυχίες από γεωπολιτικές εντάσεις εμπόδιζαν τους επενδυτές να τοποθετηθούν στις μετοχές. Αλλά η δήλωση του Αμερικανού προέδρου Ντόνλαντ Τραμπ πως μια επίθεση στη Συρία μπορεί να μην γίνει άμεσα άλλαξε το κλίμα στις αγορές παγκόσμια, δίνοντας ώθηση στους χρηματιστηριακούς δείκτες.

Τα πρακτικά από τη συνεδρίαση της ΕΚΤ έδειξαν πως η κεντρική τράπεζα θα κινηθεί σταδιακά στην περιστολή του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης και στην αύξηση των επιτοκίων.

Στο Λονδίνο ο δείκτης FTSE 100 έκλεισε στις 7.258,34 μονάδες με άνοδο +0,02%. Στο Παρίσι ο CAC40 έκλεισε στις 5.309,22 μονάδες με άνοδο +0,59%. Στη Ζυρίχη ο δείκτης SMI έκλεισε στις 8.774,76 μονάδες με άνοδο +0,76% και στη Φρανκφούρτη ο DAX30 στις 12.415,01 μονάδες κινούμενος ανοδικά κατά +0,98% και ο EuroStoxx50 έκλεισε στις 3.443,97 μονάδες με άνοδο +0,71%. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε 0,7% στις 378 μονάδες. Στην περιφέρεια του ευρώ, το ιταλικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο 1,27% στις 23.304 μονάδες, ενώ στην Ισπανία ο δείκτης IBEX κατέγραψε κέρδη 0,1% στις 9.747 μονάδες.

ΧΑ

Άνοδος σαν απάντηση στον έλεγχο αυθεντικότητας του πρόσφατου rebound

Στην προτελευταία συνεδρίαση της δεύτερης εβδομάδας του Απριλίου, οι θεσμικοί έδωσαν στις τιμές των βασικών δεικτών μεικτή δυναμική. Στα πρώτα 10 λεπτά φάνηκε ως ελάχιστο τιμή στις 796,7 μονάδες από 796,13 την προηγούμενη σύνοδο. Αλλά μετά από εκτίναξη ως τις 803,10, ήρθε το τελικό ελάχιστο στις 795,76 στις 11:56 και στις 12:26. Μετά την πολλαπλή εγγραφή του ελάχιστου, ξεκίνησε η αναζήτηση για το μέγιστο ημέρας στις 806,08 από 812,42 μονάδες που σημειώθηκε στις δημοπρασίες. Η κίνηση έγινε σε συντονισμό με τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Το άνοιγμα έγινε στις 796,81 με προηγούμενο κλείσιμο στις 799,31 και η διάθεση για δημιουργία θέσεων δυνάμωσε, φέρνοντας στον μέσο όρο κέρδη που μεγάλωναν σταδιακά ως το +0,85%. Με τα futures για τα χρηματιστήρια στη Νέα Υόρκη να εμφανίζουν θετικές μεταβολές, επηρεάστηκε το κλίμα και στην Αθήνα.

Αλλά μετά τις 12:55 ξεδιπλώθηκε αδύναμη ανοδική πορεία που άρχισε με τον ορισμό του κατώτερου και πέρασε τον ΓΔ πάνω από το επίπεδο των 800 μονάδων στις 13:21. Η κίνηση απλά οδήγησε τον ΓΔ στις 804,68 μονάδες στις 17:00. Οι δημοπρασίες τον έκλεισαν στις 806,08 από 799,31 που ήταν 10 μονάδες πάνω από το ελάχιστο της ημερήσιας διακύμανσής του.

Ήταν μια σύνοδος με μικρότερο εύρος (10,3 μονάδες) σε σχέση με τις 16,3 μονάδες της προηγούμενης και το αποτέλεσμα της ήταν ελαφρά ανοδικό για την κεφαλαιοποίηση του ΧΑ που κατέληξε στα 57,751 από 57,466 από 58,298 από 57,861 δις ευρώ. Έξη blue chip υπέκυψαν στις πιέσεις στο τέλος ήτοι ΑΛΦΑ -0,61%, ΑΡΑΙΓ -0,98%, ΓΕΚΤΕΡΝΑ -0,19%, ΕΕΕ -0,89%, ΕΤΕ -0,73% και ΦΦΓΚΡΠ -0,35% ενώ 19 μετοχές του 25άρη ήταν ανοδικές.

Μέτρησαν θετικά οι μεταβολές για τις Τράπεζες, αφού οι επενδυτές έκλεισαν την ΑΛΦΑ στο -0,61% από -2,42%, την ΕΤΕ στο -0,73% από -4,13%, ΕΥΡΩΒ +3,01% από -4,68% και την ΠΕΙΡ στο +2,97% από -3,93%. Οι μετοχές του FTSEM αντιμετωπίστηκαν καλύτερα από τα blue chip με μεταβολή +1,32% από -1,90% την προηγούμενη σύνοδο.

Η στατιστική εικόνα των blue chip επιδεινώθηκε, όπως προκύπτει από το πλήθος των ανοδικών (19 από 6) blue chip έναντι των καθοδικών (6 από 17) και κανένα στα αμετάβλητα. Με βάση τους ημερήσιους όγκους η ΕΤΕ ήταν πρώτη με 23,104 από 10,836 εκατ. τεμάχια και ακολούθησαν ΕΥΡΩΒ με 7,026 από 4,067 εκατ. τεμάχια, ΑΛΦΑ με 3,498 από 4,516 εκατ., ΠΕΙΡ με 1,120 εκατ. από 950.560 τεμάχια και ΟΤΕ με 592.329 τεμάχια.

Στο ΧΑ ο ΓΔ οδηγήθηκε ψηλότερα +0,85% και έφθασε στις 806,08 από 799,31 μονάδες και ο 25άρης έκλεισε στις 2075,85 από 2064,82 με μεταβολή +0,53%. Οι δημοπρασίες άλλαξαν οριακά προς τα πάνω την τιμή για τον ΓΔ και του 25άρη, με το κλείσιμο όμως να γίνεται στο ανώτερο της ημερήσιας διακύμανσης τους.

Για να συμβούν τα παραπάνω ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 60,286 από 49,652 εκατ. ευρώ και οι συναλλαγές με πακέτα είχαν αξία 11,498 από 7,355 εκατ. ευρώ. Στις μετοχές του 25άρη, χωρίς να ληφθούν υπόψη τα πακέτα κατευθύνθηκαν 45,643 από 39,461 εκατ. ευρώ και στου FTSEM 2,072 από 1,968 εκατ. ευρώ. Το πλήθος των ανοδικών ανήλθε σε 65 από 34 των καθοδικών 46 από 73 και 18 από 21 ήταν στις αμετάβλητες.

Τεχνική ανάλυση - παράγωγα

Χωρίς υπεραισιοδοξία μικρή αύξηση στην έκθεση στα ΣΜΕ του 25άρη

Στη σύνοδο της Πέμπτης 12/4, οι θεσμικοί έδωσαν στον 25άρη κέρδη, με εναλλαγές πρόσημου στη μεταβολή, αρχικά. Η εγγραφή του ελάχιστου μέρας έγινε δυο φορές στις 11:56 και τις 12:25. Ήταν στις 2051,41 μονάδες με το άνοιγμα στις 2060,03. Μετά τις 12:30 ξεκίνησε άνοδος που έφερε ενδοσυνεδριακό μέγιστο τις 2075,85 μονάδες στις 16:32. Το κλείσιμο έγινε στις 2075,85, με μεταβολή +0,53%. Ο τζίρος στα παράγωγα περιορίστηκε στα 10,786 εκατ. ευρώ.

Στα ΣΜΕ του 25άρη για τη σειρά Απριλίου εμφανίστηκε όγκος 878 ΣΜΕ με ανώτερο στις 2079,50 και κατώτερο τις 2052,00 μονάδες, με τελευταίες πράξεις στις 2075,00. Διακινήθηκαν επίσης 265 ΣΜΕ λήξης Μαΐου με τελευταίες πράξεις στις 2075,00 μονάδες και κανένα της σειράς Ιουνίου. Οι ανοικτές θέσεις για την κυρίαρχη σειρά είναι 9038 από 8918 ΣΜΕ. Οι ανοικτές θέσεις για τις σειρές Μαΐου και Ιουνίου είναι 302 από 216 και 4 ΣΜΕ αντίστοιχα.

Χαρακτηριστικό στη χθεσινή διαπραγμάτευση ήταν η διατήρηση της στάσης επιφυλακής των θεσμικών, που προκαλείται από τη διαπίστωση ότι είναι μεγάλος ο αριθμός προαπαιτούμενων που δεν έχουν ολοκληρωθεί, που αυξάνουν την πιθανότητα μετάθεσης της ολοκλήρωσης της 4ης αξιολόγησης για το τέλος Αυγούστου. Για τη στήλη αυτά αποτελούν ένδειξη της αγωνίας τους που τη μεγαλώνει η συνεχιζόμενη προκλητικότητα των Γειτόνων εξ Ανατολών που δεν φαίνεται να εκτονώνεται, επιβαρύνοντας το επενδυτικό κλίμα ενώ δημιουργεί επιπλέον ανασφάλεια στην εύθραυστη Ελληνική Οικονομία.

Τα παραπάνω δικαιολογούν τη δειλία των αγοραστών, ενώ ο συντονισμός με τη διεθνή τάση επέβαλλε, μετά από τρία ανοδικά και ένα υπολογίσιμα πτωτικό κλείσιμο, να επανέλθει η άνοδος σαν να μην μεσολάβησε η βουτιά. «Η υπέρβαση των 820 μονάδων είναι εκείνη που θα μπορούσε να σηματοδοτήσει την επαναφορά της ανοδικής βραχυπρόθεσμης τάσης του Γενικού Δείκτη. Μεσοπρόθεσμα τον πρώτο λόγο στην κατεύθυνση της Αγοράς θα συνεχίσει να έχει ο Τραπεζικός δείκτης». Τόνιζε στο πρωινό της report χθες η Merit Investment Sec. Συνεπώς οι αγοραίοι ανεβάζουν τις απαιτήσεις τους, πριν αποφασίσουν να τοποθετηθούν στις μετοχές της Αθήνας αλλά αυτό που θα τους απασχολεί διαρκώς, είναι το αποτέλεσμα των τραπεζικών stress tests. Οι συναλλαγές των τραπεζών τα λένε όλα.

Σχόλια εγχώριων αναλυτών

Ο Νίκος Σακαρέλης της Wealth Financial Services

Το δεύτερο τρίμηνο θα είναι κρίσιμο και ίσως καθοριστικό για την μετέπειτα πορεία του Γενικού Δείκτη. Ο βασικότερο λόγος είναι η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των "stress tests" των Ελληνικών Τραπεζών τον επόμενο μήνα. Παράλληλα, προς το τέλος του τριμήνου και σε κάποιο έκτακτο, ή τακτικό Eurogroup, θα έχουμε εικόνα για το πώς θα γίνει η έξοδος της Ελλάδας από το μνημόνιο και πιθανόν ένα προσχέδιο ελάφρυνσης του χρέους (Γαλλική πρόταση, ή παραλλαγή). Οι Επενδυτές, συνηθισμένοι από τη μεταβλητότητα που προσφέρει ο Γενικός Δείκτης, αλλά κυρίως ορισμένες μετοχές, θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για αυτό.

Στο θετικό σενάριο, τα "stress tests" δείχνουν ότι οι Ελληνικές Τράπεζες βγαίνουν χωρίς την ανάγκη κεφαλαιακών ενισχύσεων, τουλάχιστον άμεσα, ή οι όποιες ανάγκες τους αντιμετωπίζονται με σχέδια κεφαλαιακής ενίσχυσης χωρίς όμως Α.Μ.Κ., που θα απομειώσουν τα κεφάλαια των παλαιών Μετόχων.

Ακόμα και η κάλυψη των αναγκών με Coco’s, αν και ακριβή, θα ανακουφίσει την Αγορά από μια πιθανή νέα ανακεφαλαιοποίηση, που μπορεί να σημάνει και αύξηση του ποσοστού του Κράτους σε ορισμένες περιπτώσεις.

Το θετικό σενάριο δεν εξυγιαίνει αυτόματα τον Πιστωτικό κλάδο στην Ελλάδα, του δίνει χρόνο όμως να προσπαθήσει να φτάσει τους στόχους μείωσης των "κόκκινων" δανείων.

Χρηματιστηριακά, αναμένεται "ράλι ανακούφισης", καθώς ένα μεγάλο αβέβαιο γεγονός θα αποτελεί παρελθόν και το κλείσιμο των "short θέσεων" αναμένεται να δώσει επιπλέον "καύσιμο" (short squeeze).

Αν το θετικό σενάριο συνοδευτεί από μια απομείωση χρέους που θα ικανοποιεί την Αγορά, τότε οι αποδόσεις στα ομόλογα θα πέσουν, αναβαθμίσεις θα προκύψουν και οι τιμές - στόχοι όλων των μετοχών θα αναπροσαρμοστούν, απλά και μόνο λόγω της μείωσης του κινδύνου Χώρας που επηρεάζει όλα τα μοντέλα αποτίμησης.

Στο αρνητικό σενάριο, κάποια, ή κάποιες Τράπεζες χρειάζονται κεφάλαια, τα αναζητούν από την Αγορά, δεν τα βρίσκουν και αναγκάζονται να καταφύγουν σε νέα ανακεφαλαιοποίηση, πιθανότατα και με το "μαξιλάρι" των 10 δισ. ευρώ που έχουν μείνει αδιάθετα από το πρόγραμμα.

Οι παλαιοί Μέτοχοι θα υποστούν "dilution", η αβεβαιότητα θα επιστρέψει, θα υπάρξουν διοικητικές αλλαγές στις Τράπεζες, τα business plans των "κόκκινων" δανείων θα καθυστερήσουν και οι μετοχές θα υποστούν πτώση.

Από την εμπειρία των προηγούμενων ανακεφαλαιοποιήσεων, όλες οι μετοχές θα επηρεαστούν, όχι φυσικά το ίδιο, με ελάχιστες εξαιρέσεις.

Αν δεν υπάρξει και λύση στο χρέος και συνεχιστούν να υπάρχουν εκκρεμότητες για τη μεταμνημονιακή εποχή (πχ waiver Τραπεζών - μαξιλάρι ασφαλείας), τότε η Χρηματιστηριακή και όχι μόνο Αγορά, θα βαλτώσει.

Φυσικά, υπάρχουν και οι αστάθμητοι παράγοντες που θα πρέπει αν ληφθούν υπ΄ όψιν, όπως το γεωπολιτικό τοπίο με Τουρκία, η πιθανότητα πρόωρων εκλογών και η πορεία των Ξένων Αγορών μετά από μια δεκαετή "bull market".

Σε επίπεδο κεφαλαιακών ροών (flows), η πρόσφατη πτώση των Ρωσικών Αγορών είναι ερωτηματικό το πώς θα επηρεάσει την Αγορά, καθώς κεφάλαια των Αναδυόμενων Αγορών (emerging funds) μπορεί να μειώσουν την έκθεσή τους εκεί και να πάνε σε άλλες (πχ Ελλάδα). Κάποια άλλα funds μπορεί να θεωρήσουν αγοραστική ευκαιρία την πτώση και να στραφούν προς τα εκεί.

Ένα θετικό σενάριο το Καλοκαίρι, θα αυξήσει την κεφαλαιοποίηση της Αγοράς και την πιθανότητα να αυξηθεί αργότερα και η στάθμιση της Χώρας σε δείκτες FTSE και MSCI, με ότι συνεπάγεται αυτό για ροές κεφαλαίων προς τη Χρηματιστηριακή Αγορά .

Για τον Γενικό Δείκτη οι στηρίξεις εντοπίζονται στη ζώνη των 782 - 785 μονάδων, περιοχή που έδωσε ανοδική αντίδραση πρόσφατα και στις 750 μονάδες, ενώ αντιστάσεις εντοπίζονται στις 810 ,830 και 880 μονάδες.

Σήμερα

Οι αγορές της Ασίας έχασαν σήμερα Παρασκευή 13/4 τα κέρδη που σημείωσαν αρχικά αλλά κατέληξαν με μικρά κέρδη οι περισσότερες, καθώς μια μετριοπαθής επιφύλαξη κάλυψε την αισιοδοξία πριν από την περίοδο ανακοίνωσης κερδών των εταιριών των ΗΠΑ και καθώς οι επενδυτές στάθμισαν τον πιθανό αντίκτυπο στην παγκόσμια ανάπτυξη από την αύξηση των δασμών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας.

Οι επενδυτές επίσης υποχρεώθηκαν να χωνέψουν μεικτά στοιχεία από την Κίνα, τα οποία έδειξαν ότι οι εξαγωγές του Μαρτίου μειώθηκαν απροσδόκητα κατά 2,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν περισσότερο από ό, τι προβλεπόταν. Αυτό έφερε στη χώρα κάτι σπάνιο. Ένα εμπορικό έλλειμμα ύψους 4,98 δις δολαρίων για το μήνα, το πρώτο από τον Φεβρουάριο του 2017. Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής αργού πετρελαίου παγκοσμίως και κορυφαίος αγοραστής χαλκού, άνθρακα, σιδηρομεταλλεύματος και σόγιας.

Ο ευρύτερος δείκτης μετοχών Asia-Pacific της MSCI εκτός της Ιαπωνίας ήταν ένα οριακό +0,12%, έχοντας αυξηθεί κατά +0,5% στις πρωινές συναλλαγές. Εξακολουθεί να κερδίζει περίπου 2% στην βδομάδα.

Οι κινεζικές μετοχές δέχθηκαν ένα μικρό χτύπημα, τόσο με τον δείκτη CSI300 με απώλειες -0,05%, όσο και με τον SSE Composite της Σαγκάης στο -0,37%. Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ ενισχύθηκε +0,08%, ενώ ο Nikkei της Ιαπωνίας κέρδισε 0,61%.

Εν τω μεταξύ, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τις μετοχές των ΗΠΑ για τον S&P 500 έχουν πτώση κατά 0,3%.

Η περίοδος των κερδών αρχίζει σοβαρά σήμερα με ανακοινώσεις από την JPMorgan Chase & Co τη Citigroup Inc και την Wells Fargo & Co.

Οι αναλυτές αναμένουν τριμηνιαία κέρδη για τις εταιρείες S & P 500 να αυξηθούν κατά 18,4% από πέρυσι, σύμφωνα με την Thomson Reuters.

Ωστόσο, οι εμπορικές εντάσεις κυριαρχούσαν σε συνομιλίες με τους αναλυτές της Citi, που σημείωσαν ότι η παρατεταμένη αβεβαιότητα ενδέχεται να βλάψει ανοικτές ασιατικές οικονομίες όπως η Ταϊβάν, η Σιγκαπούρη και η Νότια Κορέα.

Το ευρώ ήταν επίπεδο στα 1,2328 δολάρια, αν και στην εβδομάδα διατηρούσε κέρδη 0,4%.

Οι τιμές του πετρελαίου μειώθηκαν κάτω από τις υποδείξεις του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τράμπ ότι η στρατιωτική επέμβαση στη Συρία μπορεί να μην είναι επικείμενη. Ακόμα όμως αναμένεται να εμφανίσουν τα μεγαλύτερα εβδομαδιαία κέρδη τους από τον περασμένο Ιούλιο.