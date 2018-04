Fox: Έτοιμη να πουλήσει τη Sky News στην Disney

Aντιμέτωπος με έντονες αντιδράσεις από τον πολιτικό κόσμο, αλλά και τις ενστάσεις των ρυθμιστικών αρχών, που φοβούνται συγκέντρωση υπερβολικά πολλών μέσων ενημέρωσης και επιρροής στα χέρια του, ο Ρούπερτ Μέρντοχ κάνει τελικά ένα βήμα πίσω στο θέμα της Sky News.

Η εταιρεία του Αυστραλού μεγιστάνα 21st Century Fox ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει προτείνει στην Walt Disney να εξαγοράσει τη Sky News, σε μία προσπάθεια να εξασφαλίσει το πράσινο φως για την απόκτηση άλλων δραστηριοτήτων του ομίλου συνδρομητικής τηλεόρασης Sky.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση η Disney ενδιαφέρεται για την εξαγορά της Sky News, ανεξάρτητα από το εάν τελικά θα προχωρήσει η μεγάλη της συμφωνία για εξαγορά των περισσότερων δραστηριοτήτων της Fox έναντι 52,4 δι. δολαρίων.

Ο Ρούπερτ Μέρντοχ έχει να δώσει μάχη όχι μόνο απέναντι στις βρετανικές αρχές, που έχουν βάλει φρένο στην απόκτηση της Sky, απαιτώντας ουσιαστικές υποχωρήσεις, αλλά και την Comcast, η οποία τον Φεβρουάριο σε μία αιφνιδιαστική κίνηση κατέθεσε ανταγωνιστική προσφορά για την εταιρεία συνδρομητικής τηλεόρασης.

Η απόκτηση του υπόλοιπου 61% της Sky (η Fox ελέγχει ήδη το 39% της εταιρείας) είναι μέρος του ευρύτερου σχεδίου του Mέρντοχ να πουλήσει τις δραστηριότητες μέσων ενημέρωσης στην Disney. Ωστόσο οι βρετανικές αρχές είπαν όχι στην εξαγορά, καθώς ο Αυστραλός ελέγχει ήδη σημαντικά μέσα στη χώρα, μεταξύ των οποίων οι εφημερίδες The Times, The Sunday Times και The Sun. Yπενθυμίζεται ότι στον έλεγχό του βρίσκεται και η αμερικανική Wall Street Journal, εκ των κορυφαίων οικονομικών εφημερίδων στον κόσμο.

Τώρα ο ίδιος κάνει πίσω και πετάει το μπαλάκι στη Disney, η οποία θα κληθεί να αντιμετωπίσει την προσφορά ύψους 12,5 στερλινών ανά τη μετοχή για την Sky.